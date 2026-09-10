Arranca una nueva “Fiesta del Cine” en Buenos Aires y otras provincias: una semana para ver más de 24 películas por $5000 y $10.000

Promo con entradas al cine por $ 5.000. Foto: Multiplex

Las salas de cine Multiplex de la Argentina prepararon su “Fiesta del Cine”, que arrancó este jueves 10 de septiembre y durará hasta el miércoles 16. La iniciativa ofrece una programación para todos los públicos que combina grandes estrenos, películas que continúan en cartelera y esperados reestrenos. Una manera económica de volver a disfrutar de la visión en pantalla grande con entradas a $ 5.000 para funciones 2D y 3D, y $ 10.000 para Platinum y 4D.

La sedes son los complejos de la marca ubicados en el barrio porteño de Belgrano, en el de Lavalle, pleno centro; así como en los bonaerenses de Canning y Pilar, ademas del que se encuentra en la capital de la provincia de San Juan.

"Spider-Man: un nuevo día". Foto: Sony Pictures

Todas la películas que pueden verse por 5000 y 10.000 pesos en Multiplex

Spider-Man 4D

La Odisea

Coyote Vs Acme

La Guerra de los Últimos

La Noche del Demonio: Están entre Nosotros

Toy Story 5

Minions y Monstruos

Yo Narciso

Obsesión

Los Domingos

Pepita la Pistolera

Una Quinta en Portugal

Zona Cero

Los Colores del Tiempo

La Invitación

La Negociación

Esa Cosa con Alas

Grandes éxitos que regresan a la pantalla grande

"El diablo viste a la moda 2". Foto: 20th Century Studios

Michael

Super Mario Galaxy: La Película

El Diablo Viste a la Moda 2

El Día de la Revelación

Proyecto Fin del Mundo

Scary Movie: Terroríficamente Incorrecto

Backrooms

Además, la Fiesta del Cine coincidirá con la llegada de nuevos títulos a las salas el jueves 10 de septiembre. Entre las novedades que podrán disfrutarse en Multiplex se encuentran:

"Hechizo de amor, la magia continúa". Foto: Warner Bros

El Heladero, disponible en Belgrano, Canning, Lavalle, Pilar y San Juan.

Código: Venganza, en Belgrano, Canning, Lavalle y Pilar.

Hechizo de Amor: La Magia Continúa , en Belgrano, Canning, Lavalle, Pilar y San Juan.

Oasis: Don’t Look Back in Anger, en Belgrano, Canning, Lavalle, Pilar y San Juan.

Tadeo el Explorador y la Lámpara Maravillosa, en Belgrano, Canning, Lavalle, Pilar y San Juan.

También habrá lugar para propuestas de Cine Arte, ampliando las opciones para quienes buscan películas de autor y una experiencia cinematográfica diferente. Con esta programación, Multiplex invita a aprovechar la Fiesta del Cine para descubrir nuevos títulos, reencontrarse con películas favoritas y compartir una experiencia que sigue siendo única: disfrutar del cine en pantalla grande.

Promo con entradas al cine por $ 5.000. Foto: Multiplex

Hay venta anticipada de entradas. Para conocer los horarios de cada complejo conviene visitar el sitio web oficial. Las entradas también se pueden adquirir en las boleterías.