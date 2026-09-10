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Arranca una nueva “Fiesta del Cine” en Buenos Aires y otras provincias: una semana para ver más de 24 películas por $5000 y $10.000

De la última “Spider-Man” a “Coyote Vs. Acme”, pasando por “Pepita, la Pistolera” y “El diablo viste a la moda 2″, hay mucho para elegir en cinco salas argentinas.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
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Promo con entradas al cine por $ 5.000.
Promo con entradas al cine por $ 5.000. Foto: Multiplex
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Las salas de cine Multiplex de la Argentina prepararon su “Fiesta del Cine”, que arrancó este jueves 10 de septiembre y durará hasta el miércoles 16. La iniciativa ofrece una programación para todos los públicos que combina grandes estrenos, películas que continúan en cartelera y esperados reestrenos. Una manera económica de volver a disfrutar de la visión en pantalla grande con entradas a $ 5.000 para funciones 2D y 3D, y $ 10.000 para Platinum y 4D.

La sedes son los complejos de la marca ubicados en el barrio porteño de Belgrano, en el de Lavalle, pleno centro; así como en los bonaerenses de Canning y Pilar, ademas del que se encuentra en la capital de la provincia de San Juan.

"Spider-Man: un nuevo día". Foto: Sony Pictures

Todas la películas que pueden verse por 5000 y 10.000 pesos en Multiplex

  • Spider-Man 4D
  • La Odisea
  • Coyote Vs Acme
  • La Guerra de los Últimos
  • La Noche del Demonio: Están entre Nosotros
  • Toy Story 5
  • Minions y Monstruos
  • Yo Narciso
  • Obsesión
  • Los Domingos
  • Pepita la Pistolera
  • Una Quinta en Portugal
  • Zona Cero
  • Los Colores del Tiempo
  • La Invitación
  • La Negociación
  • Esa Cosa con Alas

Grandes éxitos que regresan a la pantalla grande

"El diablo viste a la moda 2". Foto: 20th Century Studios
  • Michael
  • Super Mario Galaxy: La Película
  • El Diablo Viste a la Moda 2
  • El Día de la Revelación
  • Proyecto Fin del Mundo
  • Scary Movie: Terroríficamente Incorrecto
  • Backrooms

Además, la Fiesta del Cine coincidirá con la llegada de nuevos títulos a las salas el jueves 10 de septiembre. Entre las novedades que podrán disfrutarse en Multiplex se encuentran:

"Hechizo de amor, la magia continúa". Foto: Warner Bros
  • El Heladero, disponible en Belgrano, Canning, Lavalle, Pilar y San Juan.
  • Código: Venganza, en Belgrano, Canning, Lavalle y Pilar.
  • Hechizo de Amor: La Magia Continúa, en Belgrano, Canning, Lavalle, Pilar y San Juan.
  • Oasis: Don’t Look Back in Anger, en Belgrano, Canning, Lavalle, Pilar y San Juan.
  • Tadeo el Explorador y la Lámpara Maravillosa, en Belgrano, Canning, Lavalle, Pilar y San Juan.

También habrá lugar para propuestas de Cine Arte, ampliando las opciones para quienes buscan películas de autor y una experiencia cinematográfica diferente. Con esta programación, Multiplex invita a aprovechar la Fiesta del Cine para descubrir nuevos títulos, reencontrarse con películas favoritas y compartir una experiencia que sigue siendo única: disfrutar del cine en pantalla grande.

Promo con entradas al cine por $ 5.000. Foto: Multiplex

Hay venta anticipada de entradas. Para conocer los horarios de cada complejo conviene visitar el sitio web oficial. Las entradas también se pueden adquirir en las boleterías.

CinePelículaSpider-ManLuisana Lopilato
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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