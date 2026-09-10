Arranca una nueva “Fiesta del Cine” en Buenos Aires y otras provincias: una semana para ver más de 24 películas por $5000 y $10.000

Las salas de cine Multiplex de la Argentina prepararon su “Fiesta del Cine”, que arrancó este jueves 10 de septiembre y durará hasta el miércoles 16. La iniciativa ofrece una programación para todos los públicos que combina grandes estrenos, películas que continúan en cartelera y esperados reestrenos. Una manera económica de volver a disfrutar de la visión en pantalla grande con entradas a $ 5.000 para funciones 2D y 3D, y $ 10.000 para Platinum y 4D.
La sedes son los complejos de la marca ubicados en el barrio porteño de Belgrano, en el de Lavalle, pleno centro; así como en los bonaerenses de Canning y Pilar, ademas del que se encuentra en la capital de la provincia de San Juan.
Todas la películas que pueden verse por 5000 y 10.000 pesos en Multiplex
- Spider-Man 4D
- La Odisea
- Coyote Vs Acme
- La Guerra de los Últimos
- La Noche del Demonio: Están entre Nosotros
- Toy Story 5
- Minions y Monstruos
- Yo Narciso
- Obsesión
- Los Domingos
- Pepita la Pistolera
- Una Quinta en Portugal
- Zona Cero
- Los Colores del Tiempo
- La Invitación
- La Negociación
- Esa Cosa con Alas
Grandes éxitos que regresan a la pantalla grande
- Michael
- Super Mario Galaxy: La Película
- El Diablo Viste a la Moda 2
- El Día de la Revelación
- Proyecto Fin del Mundo
- Scary Movie: Terroríficamente Incorrecto
- Backrooms
Además, la Fiesta del Cine coincidirá con la llegada de nuevos títulos a las salas el jueves 10 de septiembre. Entre las novedades que podrán disfrutarse en Multiplex se encuentran:
- El Heladero, disponible en Belgrano, Canning, Lavalle, Pilar y San Juan.
- Código: Venganza, en Belgrano, Canning, Lavalle y Pilar.
- Hechizo de Amor: La Magia Continúa, en Belgrano, Canning, Lavalle, Pilar y San Juan.
- Oasis: Don’t Look Back in Anger, en Belgrano, Canning, Lavalle, Pilar y San Juan.
- Tadeo el Explorador y la Lámpara Maravillosa, en Belgrano, Canning, Lavalle, Pilar y San Juan.
También habrá lugar para propuestas de Cine Arte, ampliando las opciones para quienes buscan películas de autor y una experiencia cinematográfica diferente. Con esta programación, Multiplex invita a aprovechar la Fiesta del Cine para descubrir nuevos títulos, reencontrarse con películas favoritas y compartir una experiencia que sigue siendo única: disfrutar del cine en pantalla grande.
Hay venta anticipada de entradas. Para conocer los horarios de cada complejo conviene visitar el sitio web oficial. Las entradas también se pueden adquirir en las boleterías.