Franco Colapinto terminó 11° en la última práctica libre y se prepara para la qualy del GP de España: hora y dónde verlo

Franco Colapinto en el Gran Premio de España. Foto: REUTERS

Franco Colapinto terminó 11° en la última práctica libre del Gran Pemio de España, y ya apunta a la clasificación de cara a la carrera de este domingo en Madrid.

Luego de un flojo viernes, donde terminó 13° y 15° en la FP1 y FP2, respectivamente, el argentino necesitaba cambiar la cara y encontrar mejores sensaciones para la carrera.

Franco Colapinto en el Gran Premio de España. Foto: EFE

El pilarense registró un mejor tiempo de 1:34,346 y quedó a un segundo y 549 milésimas del líder, que fue el líder de campeonato, Andrea Kimi Antonelli.

Cronograma del GP de España en horario argentino

Sábado 12 de septiembre

Práctica Libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 13 de septiembre

Carrera: 10:00

Dónde ver EN VIVO a Franco Colapinto en la Fórmula 1

La actividad del Gran Premio de España podrá verse mediante F1 TV, la plataforma oficial de la categoría. En Argentina, la oferta televisiva y de streaming informada también incluye a Disney+ y Fox Sports.

La transmisión oficial de F1 TV, por su parte, ofrece acceso a las sesiones del fin de semana y a información complementaria de la competencia.

Cómo es Madring, el nuevo circuito de la Fórmula 1

El escenario madrileño representa una de las grandes novedades del calendario. Madring tiene una extensión de 5,414 kilómetros, combina sectores urbanos con áreas de configuración permanente y cuenta con 22 curvas. La carrera está prevista sobre 57 giros, para completar una distancia total aproximada de 308,399 kilómetros.

Según la descripción oficial de la Fórmula 1, los monoplazas podrían alcanzar velocidades cercanas a los 340 kilómetros por hora en sus sectores más rápidos. El trazado también presenta cambios de elevación y una curva peraltada denominada La Monumental, uno de los puntos que despierta mayor expectativa entre pilotos y espectadores.

El nuevo circuito de Madring, donde se llevará a cabo el Gran Premio de España 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Violeta Santos Moura)

El circuito debuta en el Campeonato Mundial durante la temporada 2026 y marca el regreso de Madrid como sede de una carrera de la máxima categoría después de varias décadas. A diferencia del histórico circuito de Jarama, Madring fue proyectado en una zona con conexión mediante transporte público y con una configuración híbrida entre trazado callejero y autódromo.

Cuándo es la carrera de Fórmula 1 en Madrid

El Gran Premio de España 2026 se correrá el domingo 13 de septiembre a las 10:00 de Argentina. La prueba comenzará a las 15:00 de Madrid y será la primera carrera de Fórmula 1 disputada en Madring. El evento forma parte del calendario de 24 fechas anunciado para la temporada 2026.

Con un circuito inédito, horarios accesibles para el público argentino y Franco Colapinto nuevamente en la grilla, el fin de semana reúne varios de los elementos que más interés generan entre los seguidores de la categoría.