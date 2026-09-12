El secreto del papel aluminio en la alacena: por qué muchos lo están usando

Cubrir la alacena de papel aluminio Foto: Gemini IA

El papel aluminio es un elemento que nunca puede faltar en la cocina. Además de utilizarse para conservar alimentos, cubrir preparaciones y facilitar algunas tareas cotidianas a la hora de cocinar, también puede tener otros usos para facilitar las tareas del hogar o algunas veces, para hacer rituales.

Con el cambio de estación y las variaciones de temperatura y humedad, mantener la alacena limpia, seca y bien organizada se vuelve especialmente importante. En ese contexto, algunas personas incorporan papel aluminio como parte de un sencillo truco casero para proteger determinadas superficies y facilitar la limpieza.

Envovler la alacena en papel aluminio Foto: Gemini IA

Paso a paso, cómo colocar papel aluminio en la alacena para controlar la humedad

La propuesta viral es bastante simple y consiste en colocar láminas de papel aluminio sobre las superficies de la alacena, especialmente en los estantes donde se almacenan alimentos secos. Sin embargo, los expertos en limpieza insisten en que antes de hacerlo, es fundamental secar bien las superficies de cada sector.

Luego se puede colocar el aluminio cubriendo la superficie, procurando que quede lo más extendido posible y sin tapar las zonas de ventilación del mueble. Una de las principales ventajas de este método es que permite retirar rápidamente la lámina cuando se ensucia y reemplazarla por una nueva. De esta manera, puede funcionar como una barrera práctica frente a restos de alimentos, pequeñas manchas o polvo.

Cubrir la alacena de papel aluminio Foto: Gemini IA

Sin embargo, el papel aluminio no reemplaza una limpieza adecuada ni funciona como un deshumidificador. Si una alacena presenta condensación o humedad persistente, es necesario buscar el origen del problema.

Por qué es importante controlar la humedad

La humedad es uno de los factores que pueden afectar la conservación de alimentos secos como harinas, cereales, arroz, pastas y galletitas. Un ambiente húmedo puede favorecer la aparición de moho y deteriorar productos que deberían mantenerse secos.

Por eso, además de cualquier truco casero, hay algunas medidas sencillas que ayudan a mantener la alacena en mejores condiciones:

Guardar los alimentos en recipientes herméticos, especialmente después de abrir los envases originales.

Mantener los estantes secos y limpios antes de volver a guardar los productos.

No almacenar alimentos húmedos dentro de la alacena.

Revisar periódicamente los envases para detectar signos de humedad, insectos o deterioro.

Evitar que la alacena quede pegada a una fuente de calor, como el horno, si esto provoca aumentos importantes de temperatura.

Ventilar el ambiente cuando exista exceso de humedad.

Papel aluminio. Foto: Freepik

Aunque el aluminio puede servir para cubrir y proteger una superficie, no hay que confundir este uso con un sistema para absorber humedad.

El material no actúa de la misma manera que un producto diseñado específicamente para absorber agua del ambiente. Por eso, si el interior de la alacena tiene humedad, condensación o mal olor, colocar papel aluminio no solucionará el problema de fondo.