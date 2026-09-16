Argentina tiene el mejor restaurante de lujo del mundo: dónde queda y qué otros dos entraron al top 10 del ranking

Fogón Asado, restaurante. Foto: fogonasado.com

Un restaurante argentino fue elegido como el mejor del mundo en la categoría de alta cocina en los Travelers Choice Awards Best of the Best 2026 en la plataforma TripAdvisor y dos más de ellos se ubicaron en el top 10. El primero mencionado se encuentra ubicado en el barrio porteño de Palermo en sus dos sucursales y se llama Fogón Asado. Había sido previamente reconocido por la Guía Michelin en 2024 y 2025.

Estos premios son otorgados a aquellos restaurantes que reciben la mayor cantidad de opiniones y comentarios excepcionales de la comunidad de TripAdvisor durante un período de 12 meses. Desde la plataforma aclararon que, de los ocho millones de perfiles que posee, menos del 1% alcanza este hito.

Un restaurante argentino fue elegido como el mejor del mundo en la categoría de alta cocina en los Travelers Choice Awards Best of the Best 2026 en la plataforma TripAdvisor y dos más de ellos se ubicaron en el top 10. Foto: Instagram @restaurantelglobo

Fogón Asado: qué se destaca del restaurante que ganó la primera posición

Fogón Asado tiene un local en la calle Gorriti al 3000 y otro en Uriarte al 1400, Palermo. Dentro de su menú presenta dos opciones: el “Tasting menu”, de nueve pasos, y el “Chef´s counter", de 14 pasos.

“Fogón Asado explora la rica tradición del asado con un toque especial. Desde provoleta hasta bife y tira de asado, cada plato se cocina frente a los comensales. El menú de degustación de ocho platos utiliza ingredientes de temporada y va mucho más allá de los platos típicos de la parrilla”, remarcaron desde TripAdvisor para el restaurante que obtuvo un puntaje de 4.9 sobre 5.

Fogón Asado tiene un local en la calle Gorriti al 3000 y otro en Uriarte al 1400, Palermo y quedó en el primer lugar del ranking. Foto: Secrets of Buenos Aires

Desde la guía aclararon: “Los asientos son limitados, así que tenés que reservar con anticipación”. Y agregaron: “Cuando estés buscando la crème-de-la-crème, estos son los lugares que vale la pena visitar en la lista de espera. Imaginá: manteles blancos, los mejores chefs y bocados inolvidables”.

¿Cuáles son los otros dos restaurantes que se metieron en el Top 10?

En el puesto N°6 se ubicó Abrasado, un restaurante ubicado en la localidad mendocina de Guaymallén. “Abrasado es un lugar hermoso con una excelente opción de asientos al aire libre. No podés perderte el bife añejo seco; está bien presentado y es delicioso. Los cócteles son fantásticos y también hay una buena selección de vinos. El servicio es atento y profesional, lo que hace que la experiencia sea aún mejor. Grandes porciones e ingredientes frescos hacen que valga la pena la espera. Ambiente perfecto para una noche relajada”, lo describieron en la plataforma.

Abrasado restaurante Foto: @abrasadotoneles en Instagram

Por último, en el puesto N°10 del ranking quedó un clásico porteño: El Mercado del Hotel Faena, en el barrio de Puerto Madero. Lo describieron desde TripAdvisor: “El Mercado te atrae con su decoración llamativa, su música ambiental y su ambiente relajado. El personal está encantado de hacer sugerencias para la cena o el vino, y los platos se ven bien. Llamá con anticipación para conocer sus cenas privadas si estás buscando algo un poco más íntimo o enfocado”.

El Mercado, Hotel Faena Foto: El Mercado, Hotel Faena

Y agregaron: “El Mercado reúne la atmósfera de las legendarias cantinas de Buenos Aires con el encanto de los mercados a cielo abierto europeos. Este espacio, íntimo y cálido, convida lo mejor de la cocina nacional, por el chef Emiliano Yulita: sean recetas preparadas en nuestro horno de barro tradicional, platos servidos en su terraza o los más criollos asados a leña. Allí, entre paredes de ladrillo a la vista y mesas de madera, antigüedades provenientes de los mejores locales de San Telmo reflejan la rica herencia cultural argentina”.