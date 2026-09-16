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Puede crecer hasta 3 metros, tolera la poca luz y requiere poco mantenimiento: la planta ideal para una maceta

Esta especie es ideal para tener en el interior de casa.

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Puede crecer hasta 3 metros, tolera la poca luz y requiere poco mantenimiento: la planta ideal para una maceta.
Puede crecer hasta 3 metros, tolera la poca luz y requiere poco mantenimiento: la planta ideal para una maceta. Foto: Foto: Gemini
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La drácena es una de las plantas que puede convertirse en una excelente alternativa para quienes buscan sumar verde a los ambientes sin dedicar mucho tiempo a su mantenimiento. Es resistente, se adapta a diferentes condiciones de iluminación y puede alcanzar una altura considerable cuando encuentra buenas condiciones de crecimiento.

Por su porte y sus hojas alargadas, también funciona como elemento decorativo en livings, dormitorios, oficinas y otros espacios interiores.

Una planta que puede alcanzar los 3 metros

Una de las características más llamativas de la drácena es que puede desarrollar una altura importante. Dependiendo de la especie, las condiciones de cultivo y el espacio disponible para las raíces, algunos ejemplares pueden alcanzar alrededor de 3 metros o incluso más.

La drácena no necesita muchos cuidados. Foto: Foto: Gemini

En una maceta, naturalmente, su crecimiento suele ser más controlado que cuando se encuentra plantada directamente en el suelo. Además, el tamaño del recipiente, la cantidad de luz, el riego y la temperatura influyen en su desarrollo.

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Su crecimiento vertical hace que sea especialmente interesante para decorar rincones donde se busca aprovechar la altura sin ocupar demasiado espacio en el piso.

Tolera los ambientes con poca luz

La drácena se caracteriza por su capacidad para adaptarse a ambientes interiores con luz indirecta. Algunas variedades pueden tolerar condiciones de menor luminosidad, aunque esto no significa que puedan desarrollarse correctamente en una habitación completamente oscura.

Lo ideal es ubicarla en un sector con luz natural indirecta, lejos del sol intenso del mediodía, que puede provocar daños en las hojas.

Si el ambiente es muy oscuro, su crecimiento puede volverse más lento y el follaje puede perder parte de su vigor.

Requiere pocos cuidados

Otra de sus ventajas es que no necesita un mantenimiento complicado. Uno de los principales puntos a tener en cuenta es el riego: conviene evitar mantener el sustrato constantemente mojado.

Antes de volver a regarla, es recomendable comprobar que la capa superior del sustrato se haya secado. La frecuencia dependerá de la temperatura, la época del año, la cantidad de luz y el tipo de maceta.

También es importante que el recipiente tenga agujeros de drenaje, para permitir que el exceso de agua salga y reducir el riesgo de problemas en las raíces.

Cómo cuidar una drácena en maceta

Para mantenerla saludable, se pueden seguir algunas recomendaciones sencillas:

  • Luz: prefiere luz indirecta y puede tolerar zonas de menor luminosidad.
  • Riego: debe ser moderado, dejando secar parcialmente el sustrato entre riegos.
  • Maceta: necesita agujeros de drenaje para evitar el exceso de agua.
  • Sustrato: conviene utilizar uno que permita un buen drenaje.
  • Temperatura: se desarrolla mejor en ambientes templados y protegidos de cambios extremos.
  • Limpieza: se pueden retirar las hojas secas y limpiar suavemente el polvo acumulado sobre el follaje.
  • Trasplante: cuando las raíces ocupan demasiado espacio, puede ser necesario pasarla a una maceta ligeramente más grande.
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