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Amenaza de bomba en la Universidad de Mendoza: qué pasó y qué encontraron tras el operativo

La sede fue evacuada de manera preventiva tras recibir un correo que advertía sobre un supuesto ataque con armas y explosivos. La Policía de Mendoza inspeccionó el edificio y las actividades presenciales quedaron suspendidas durante la jornada.

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El despliegue operativo se realizó este viernes 18 de septiembre.
El despliegue operativo se realizó este viernes 18 de septiembre. Foto: MDZ
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Una amenaza de bomba obligó a evacuar una sede de la Universidad de Mendoza durante este viernes 18 de septiembre. El correo recibido por la institución advertía sobre una supuesta masacre durante la jornada y aseguraba que quien lo había enviado contaba con armas y explosivos. Ante el contenido del mensaje, las autoridades activaron el protocolo de seguridad y dieron intervención a la Policía de Mendoza.

La amenaza estaba dirigida contra distintas instituciones y personalidades públicas y contenía referencias explícitas a un supuesto ataque contra la comunidad universitaria. El mensaje comenzaba con la frase “pertenezco a una organización paramilitar neonazi y satánica llamada 984”, y luego señalaba la intención de ingresar a una de las sedes de la Universidad de Mendoza para matar a la mayor cantidad de personas posible.

El correo también mencionaba un supuesto “arsenal de armas y explosivos”, además de incluir expresiones violentas y consignas políticas. El mensaje finalizaba con la frase “¡VIVA 984!”, en referencia al nombre utilizado por quien realizó la amenaza.

Junto con el texto se habría enviado una imagen de una persona con un buzo gris y una máscara blanca tipo hockey. En el fondo de la fotografía aparece una bandera o símbolo cuya identificación no pudo determinarse con precisión. En la frente de la máscara figura el número “984”.

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Tras conocer el contenido del correo, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva del edificio. La medida alcanzó a estudiantes, docentes, personal y otras personas que se encontraban en la sede universitaria y la División Explosivos de la Policía de Mendoza intervino para revisar las instalaciones y determinar si existía algún artefacto peligroso dentro del edificio.

El procedimiento también provocó un corte preventivo del tránsito mientras se desarrollaba el operativo de seguridad. Luego de la inspección, las puertas de la institución fueron habilitadas nuevamente para permitir que docentes y estudiantes pudieran ingresar a retirar sus pertenencias.

Sin embargo, por disposición de la Fiscalía que interviene en la investigación, las actividades presenciales quedaron suspendidas durante toda la jornada. Hasta el momento, la inspección permitió descartar la presencia de explosivos o de un supuesto arsenal dentro de la institución.

Amenaza de bomba en la Universidad de Mendoza
El correo recibido por la institución advertía sobre una supuesta masacre durante la jornada y aseguraba que quien lo había enviado contaba con armas y explosivos. Foto: MDZ

Qué significa el número 984 de la amenaza

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores es la referencia al número 984, que también apareció durante las últimas semanas en otras amenazas dirigidas contra instituciones educativas argentinas.

Estas referencias fueron vinculadas con la red internacional 764, un espacio de extremismo violento que opera principalmente por internet. El FBI estadounidense señaló que integrantes de 764 y grupos relacionados fueron investigados por prácticas como la manipulación, extorsión y explotación de menores, con actividad en redes sociales, plataformas de videojuegos y servicios de mensajería.

En Argentina ya se habían registrado amenazas con referencias a 764 y 984 contra universidades. Un informe de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo del Ministerio Público Fiscal también analizó la presencia y la simbología relacionada con estos espacios extremistas digitales.

A pesar de eso, las investigaciones realizadas hasta el momento no establecieron la existencia de una estructura territorial de 764 en Argentina.

Qué se sabe sobre la investigación por la amenaza de bomba en Mendoza

Ahora, la investigación busca determinar quién envió el correo y cuál fue el origen de las referencias utilizadas en el mensaje. Una de las cuestiones que deberán establecer los investigadores es si existe algún vínculo real con una organización extremista o si se trata de una persona que tomó nombres y símbolos asociados a redes violentas para darle mayor impacto a la amenaza.

En otros casos registrados en el país, los investigadores tampoco encontraron evidencia de una estructura local de 764 y consideraron entre las hipótesis la posibilidad de que se tratara de una imitación de estas redes con el objetivo de conseguir notoriedad.

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