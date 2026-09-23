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Pasó en Río Gallegos: dejó a su hija de 7 años en un auto por más de tres horas para irse a bailar a un boliche en plena madrugada

La menor quedó protegida por personal del área Niñez de la municipalidad. En tanto, el hombre fue demorado y se le secuestró el vehículo.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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El hombre estacionó su vehículo en las calles Zapiola y Entre Ríos en la ciudad de Río Gallegos.
El hombre estacionó su vehículo en las calles Zapiola y Entre Ríos en la ciudad de Río Gallegos. Foto: Google Maps
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En las últimas horas, la Policía de Santa Cruz reportó un caso que dejó pasmados a los vecinos de Río Gallegos. Un hombre salió de su casa en un vehículo Volkswagen Gol cerca de la madrugada y se dirigió al centro de la ciudad. Minutos más tarde, estacionó el auto en el cruce de las calles Entre Ríos y Zapiola y se dispuso a ir a un boliche dispuesto a un par de cuadras de ese lugar.

Sin embargo, no iba a solo. Lo acompañaba su hija de 7 años, a quien decidió dejar encerrada y sola en el automóvil por más de tres horas. El sujeto se bajó del Volkswagen, pero antes le dijo a la nena que no se le ocurriera avisar a la madre que estaba en una discoteca. Luego procedió a irse y dejó a la niña dentro del vehículo en medio de un temporal de temperaturas bajo cero.

Cómo avanza la causa por el caso del hombre que dejó a su hija encerrada en un auto para irse a bailar

Según los datos preliminares de la causa judicial, el hombre se fue del lugar y no atendió los llamados de su hija que le pidió repetidas veces que volviera. La investigación sostiene que el individuo bajó de su auto a las 2.30 de mañana y no regresó hasta pasadas las 5.30h.

Un hombre dejó encerrada a su hija para irse a bailar
La discoteca a la que se dirigió el hombre tras dejar en su automóvil a su hija encerrada. Foto: Redes

Agentes de Policía se hicieron presentes en el lugar tras el llamado al 911 del empleado de una estación de servicio que había denunciado que el vehículo obstruía la circulación por estar mal estacionado. Poco tiempo después, los efectivos llegaron y advirtieron de la presencia de una nena sola en ese auto.

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Rápidamente la menor fue puesta a resguardo y, desde la Policía, se llamó a la madre de la pequeña para que estuviera al tanto de lo ocurrido. En este momento, la causa judicial está a cargo del Juzgado de Primera Instancia de Familia N° 3 de Río Gallegos.

¿Qué pasó con el padre de la nena?

Solo unos minutos más tarde de la llegada de los oficiales de Policía a la esquina en la que permanecía estacionado el auto con la nena, los agentes ubicaron al hombre en una discoteca de la calle Zapiola al 500. Personal de tránsito procedió a realizarle un test de alcoholemia y también le secuestraron el vehículo.

Un hombre dejó encerrada a su hija para irse a bailar
La Policía le secuestró el vehículo y le realizó un test de alcoholemia. Foto: Redes

El antecedente que investiga la Justicia en Río Gallegos

Solo unas semanas antes de este hecho, el hermano de la niña (también menor de edad) vivió un episodio similar: quedó encerrado en la casa del padre y tuvo que salir de ahí trepando por el techo. Lo encontraron en la calle sus abuelos paternos. No trascendió qué ocurrió ni en qué circunstancia el pequeño habría quedado privado de su libertad en ese inmueble.

Si bien, en ese momento, no se realizó la denuncia correspondiente y el menor volvió a la casa de su madre, actualmente, los investigadores analizan cuál es la situación de los menores que están al cuidado de ambos progenitores biológicos con tenencia compartida.

Río GallegosSanta Cruz
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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