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Encontraron a un bebé muerto envuelto en una bolsa y oculto en un pozo: avanzan con la investigación y la autopsia del cuerpo

La Policía Bonaerense detuvo a los padres del bebé y, si bien luego fueron liberados, continuarán siendo investigados. El hecho ocurrió en Mariano Acosta.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Investigan el hallazgo de un bebé muerto en Merlo.
Investigan el hallazgo de un bebé muerto en Merlo. Foto: Crónica
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En horas de la mañana de este viernes 18 de septiembre, trabajadores que realizan arreglos en antenas telefónicas y eléctricas fueron protagonistas de un siniestro hallazgo: mientras procedían a la colocación de un poste luz encontraron a un bebé muerto envuelto en una bolsa y oculto debajo de un pozo. Se reportó que el hecho tuvo lugar en la localidad bonaerense de Mariano Acosta que pertenece al partido de Merlo.

A los pocos minutos, los operarios se comunicaron con la Policía local para realizar la denuncia. Los efectivos se hicieron presentes en la zona del hallazgo y desplegaron un operativo con el objetivo de comenzar a investigar el hecho.

Así encontraron al bebé muerto en la localidad de Mariano Acosta

En diálogo con los oficiales de policía, los trabajadores indicaron que este viernes se presentaron en el lugar para colocar una antena. Para ello, primero, tuvieron que realizar un pozo. Fue allí que descubrieron una bolsa negra con los restos de un bebé. Vecinos indicaron a las autoridades policiales quiénes eran los supuestos padres del niño y rápidamente se procedió a su detención, aunque a las horas fueron liberados.

Siniestro hallazgo en Merlo
La bolsa en la que habrían encontrado al bebé. Foto: Captura Crónica TV

La versión de la madre del bebé hallado muerto en un pozo en Merlo

En efecto, una vez aprehendida por la Policía, la mujer habría confesado que el niño era su hijo. Según su versión de los hechos, en las últimas horas, habría tenido un aborto espontáneo y luego procedió a descartar el cuerpo del bebé en ese lugar.

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En este momento, todo es materia de investigación. La Fiscalía descentralizada que responde al Departamento Judicial de Morón ordenó la autopsia del cuerpo del niño, que se llevará a cabo este mismo sábado, para conocer la causa de muerte. También con el informe forense será importante validar para las autoridades judiciales si el bebé fue enterrado con vida o no.

¿Por qué es clave este punto? Es que en caso de que se constate que el pequeño llegó a nacer, la causa podría caratularse bajo la calificación de “homicidio” con los agravantes correspondientes.

Siniestro hallazgo en Merlo
Los padres fueron detenidos, luego liberados, pero seguirán siendo investigados. Foto: Info bonaerense

Una cuidadora fue sentenciada a prisión perpetua por asesinar con un hacha a un hombre en Córdoba

El hecho tuvo lugar el 21 de marzo de 2025 en la ciudad de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, entre las 15 y las 16. Una mujer identificada como Sandra Leonor Videla (60) mató de un hachazo al hombre que cuidaba llamado Ángel Edmundo Pobeda (68) que padecía de secuelas a raíz de un accidente cerebrovascular. La mujer no tenía ningún tipo de formación como enfermera ni como asistente terapéutica.

Las autoridades judiciales cordobesas dispusieron la detención de Videla justo cuando la asesina intentaba trasladar el cuerpo de la víctima envuelto en una sábana con el objetivo de descartar los restos en Valle de Punilla. Desde entonces, permaneció con prisión preventiva.

A partir del mes de agosto se llevó cabo un juicio por jurados en su contra. Finalmente, la Cámara del Crimen de Cruz del Eje la sentenció a la pena de prisión perpetua por el delito de “homicidio agravado por alevosía”.

MerloBebé
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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