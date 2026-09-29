ANMAT prohibió la comercialización de productos de limpieza y dispositivos médicos: los motivos

La ANMAT prohibió una serie de productos de limpieza y dispositivos médicos. Foto: Archivo.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) volvió a prohibir la distribución, uso, comercialización y publicidad de distintos productos en territorio argentino y plataformas de venta electrónica: aquellos domisanitarios de la marca B&T Química que no cuenten con registro. Allí se encuadran limpiadores, desinfectantes, aromatizantes y otros artículos varios de la firma.

La Disposición 6173/2026 alcanza a todos los lotes identificados bajo esa marca que, según el organismo, no puede garantizar las condiciones de elaboración, composición, calidad, seguridad ni eficacia de los artículos al no estar registrados ante la autoridad sanitaria.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Foto: NA

Además, ANMAT inició un sumario contra la química que tiene domicilio declarado en Lavallol, en carácter de incumplimientos de la normativa aplicable a los productos domisanitarios.

¿Cómo se llegó a esta disposición?

El Servicio de Domisanitarios, dependiente del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, llevó a cabo el seguimiento de una denuncia realizada ante la marca B&T Química por no estar inscripta en el organismo.

A partir de esos datos, el organismo constató la existencia de productos de la empresa en su página web, redes sociales y plataformas digitales de comercialización. Identificaron desinfectantes, limpiadores y aromatizantes que no estaban registrados en la administración del único establecimiento habilitado como responsable ante el organismo nacional.

La disposición señala además que el registro es un requisito clave que permite identificar a los responsables de la elaboración y comercialización, además de someter los productos a los controles previstos por la normativa. En este sentido, la falta de inscripción impide establecer si los artículos cumplen con las condiciones exigidas para su circulación en el mercado.

¿Cómo fue el proceso de accionar de la empresa ante la ANMAT?

Con posterioridad al comienzo de las actuaciones administrativas, B&T Química S.R.L. formalizó su inscripción ante la ANMAT mediante la Disposición 7939/2025. De esta manera, el establecimiento fue incorporado al sistema Themis bajo el legajo DM-0229.

La notificación también fue enviada por correo postal al domicilio informado por la firma. En el marco de los expedientes administrativos, la empresa respondió que se encontraba llevando adelante medidas destinadas a regularizar la situación de los productos cuestionados.

Sin embargo, la ANMAT precisó que la compañía únicamente había iniciado los trámites de inscripción para algunos productos catalogados como de riesgo 1, entre ellos limpiadores y suavizantes. Dichas gestiones estaban vinculadas a cinco expedientes diferentes. No obstante, esos avances no alteraban la situación del resto de los productos comercializados bajo la misma marca que todavía carecían de las habilitaciones y registros exigidos.

ANMAT prohibió la comercialización de productos de limpieza. Foto: Freepik.

Como parte de las tareas de fiscalización, la autoridad nacional solicitó información a la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires acerca de los productos investigados. La respuesta oficial indicó que no se encontraron antecedentes de registro de esos artículos dentro de esa jurisdicción.

La resolución determina que la restricción continuará vigente para todos los productos de B&T Química que no cuenten con la correspondiente inscripción, hasta tanto regularicen su situación ante los organismos competentes.

¿Qué dispuso la ANMAT sobre una empresa de dispositivos médicos?

Mediante la Disposición 6171/2026, la ANMAT dispuso la prohibición del uso, la venta, la promoción y la distribución de todos los productos médicos elaborados o importados por MW Distribuciones en todo el territorio nacional y en plataformas de comercio electrónico. La medida permanecerá vigente hasta que dichos artículos obtengan la habilitación sanitaria requerida.

La disposición fue dictada después de que una inspección detectara en un comercio de la ciudad de Corrientes doce unidades de “Aritos de silicona MW Distribuciones”, en distintas medidas. Los artículos no contaban con datos esenciales para su trazabilidad, como número de lote, fechas de elaboración o caducidad, identificación del fabricante o importador, ni información vinculada a los registros sanitarios correspondientes.

Para la ANMAT, la ausencia de inscripción impide verificar características vinculadas con los materiales utilizados, el funcionamiento y las condiciones de seguridad de esos dispositivos. En ese sentido, el organismo sostuvo que la falta de información trazable constituye un potencial riesgo para los pacientes, por lo que decidió ampliar la prohibición a todos los productos médicos fabricados o importados por la firma que no cuenten con la correspondiente autorización.

Para la ANMAT, la ausencia de inscripción impide verificar características vinculadas con los materiales utilizados, el funcionamiento y las condiciones de seguridad de esos dispositivos. Foto: NA

Durante la inspección, el personal recorrió las dos plantas y los depósitos de la empresa. En uno de los sectores, detectó 12 unidades de aros de silicona comercializados bajo la marca MW Distribuciones, en tamaños 70, 75 y 80. Según informó la titular del establecimiento a los inspectores, los productos correspondían a pesarios de silicona.

Los pesarios son dispositivos médicos que se emplean en el tratamiento del prolapso de órganos pélvicos, como el útero, la vejiga o el recto, además de ciertos casos de incontinencia urinaria por esfuerzo. Su función principal es brindar soporte anatómico y contribuir al manejo de estas afecciones.

El análisis de las unidades halladas reveló que carecían de datos esenciales de identificación, entre ellos número de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, información del fabricante o importador y registros sanitarios visibles.

Frente a esta situación, los inspectores requirieron la documentación que acreditara la adquisición de la mercadería. Según consta en el expediente, la responsable del comercio señaló que los productos habían sido comprados a un representante comercial radicado en Misiones, aunque no pudo aportar el nombre del vendedor ni de la empresa que representaba.

De acuerdo con su declaración, la operación había sido respaldada por una factura tipo C, aunque ese comprobante fue descartado posteriormente. Las actuaciones tampoco registran otra documentación que permitiera determinar el origen comercial de los artículos secuestrados.

La ANMAT dispuso la prohibición del uso, la venta, la promoción y la distribución de todos los productos médicos elaborados o importados por MW Distribuciones en todo el territorio nacional y en plataformas de comercio electrónico. La medida permanecerá vigente hasta que dichos artículos obtengan la habilitación sanitaria requerida. Foto: Unsplash.

Como medida preventiva, los agentes retiraron una unidad de tamaño 75 para su análisis en carácter de muestra, mientras que las otras 11 unidades quedaron inmovilizadas, con prohibición de uso, comercialización y distribución dentro del establecimiento inspeccionado.

Por su parte, la Dirección de Gestión de Información Técnica informó que los “Aritos de silicona MW Distribuciones” no figuran inscriptos en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica.

Asimismo, el área precisó que no existe ninguna empresa habilitada bajo la denominación MW Distribuciones como fabricante o importadora de productos médicos. La inexistencia de ambos registros fue uno de los principales fundamentos que motivaron la adopción de la medida sanitaria.

La disposición establece que los productos médicos elaborados o ingresados al país por la firma no podrán ser utilizados, promocionados, ofrecidos, distribuidos ni comercializados en Argentina, alcance que también se extiende a las plataformas de venta online.