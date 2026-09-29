comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La UNLaM cumple 37 años: de universidad itinerante a símbolo de la educación pública en el conurbano

Su creación fue impulsada por Alberto Pierri, por entonces presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Nació con menos de 400 estudiantes y hoy tiene una comunidad de más de 80.000 personas.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Las instalaciones de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM)
Las instalaciones de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) Foto: unlam.edu.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) conmemora 37 años de historia en el corazón del conurbano bonaerense. Su origen se remonta al 29 de septiembre de 1989, cuando el Congreso Nacional aprobó la Ley 23.748 que dio vida a la casa de estudios.

El principal impulsor de esta iniciativa fue Alberto Reinaldo Pierri, quien en aquel momento se desempeñaba como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Su deseo era acercar la posibilidad de progreso a todos los habitantes del oeste bonaerense. Además, existía una necesidad concreta: La Matanza era uno de los distritos más poblados del país, pero no contaba con una universidad propia. Muchos jóvenes debían trasladarse a otros puntos del Gran Buenos Aires y de la Ciudad para poder estudiar. Algo que era imposible para las personas con menos recursos.

De aquellos primeros días como universidad itinerante, con oficinas y aulas en escuelas primarias del distrito y unos 365 estudiantes, a la actualidad, la UNLaM reúne una comunidad educativa de más de 80.000 personas encabezadas por el rector, Prof. Dr. Daniel Eduardo Martínez, y el vicerrector Prof. Dr. Fernando Luján Acosta.

Las instalaciones de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) Foto: unlam.edu.ar
Las instalaciones de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) Foto: unlam.edu.ar

De aulas prestadas a una sede consolidada

En sus comienzos, la universidad fue itinerante y cursó en distintas escuelas primarias del distrito. En poco tiempo, el número de estudiantes se cuadruplicó. A fines de 1991, la institución llegó a San Justo, donde encontró su “lugar en el mundo”, y comenzó una nueva era de desarrollo y expansión que prioriza la excelencia académica. En esa primera década se inscribieron más de 20.000 estudiantes y se inauguraron 10 carreras de grado.

Contenido Recomendado

Ricardo Lorenzetti brindó una conferencia magistral en la UNLaM

Ricardo Lorenzetti brindó una conferencia magistral en la UNLaM

Llega Hecho en MTZ:la mega expo de industria y tecnología que muestra al país y al mundo la potencia productiva de La Matanza

Llega Hecho en MTZ: la mega expo de industria y tecnología que muestra al país y al mundo la potencia productiva de La Matanza

Una oferta académica que creció con el nuevo milenio

Con la llegada del nuevo milenio, la UNLaM escuchó al pueblo y sus demandas. “La sociedad necesitaba profesionales capacitados y la UNLaM ya estaba consolidada como referente de la educación superior argentina”, recuerdan.

Con esa convicción, la universidad expandió su campo y amplió la oferta académica. “Sin prisa pero sin pausa” eligió seguir creciendo. En las últimas dos décadas inauguró nuevos espacios académicos, culturales y científicos, y promovió actividades artísticas y deportivas junto a la comunidad.

Las instalaciones de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) Foto: unlam.edu.ar
Las instalaciones de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) Foto: unlam.edu.ar

Adaptación y compromiso en tiempos difíciles

El relato institucional reconoce que todo camino tiene altibajos, pero que la universidad nunca dejó de lado su compromiso con la sociedad. La confianza en el trabajo bien hecho le dio valor para atravesar momentos difíciles, como aquellos en que “la distancia marcó nuestra vida para siempre”.

En ese contexto, la UNLaM reconvirtió la educación presencial en virtual, incorporó clases híbridas y puso a disposición equipamiento, instalaciones y conocimiento para hacer frente a la pandemia.

Las instalaciones de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) Foto: unlam.edu.ar
Las instalaciones de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) Foto: unlam.edu.ar
Las instalaciones de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) Foto: unlam.edu.ar

Presente y futuro de la educación pública

Hoy la UNLaM supera las 70 carreras y tiene una tasa de graduación por encima de la media de todo el país. Sus aulas son, según su propio relato, “el lugar donde nacen las ideas, donde se desarrolla la ciencia, donde se fortalece el cuerpo y el alma”.

La institución proyecta seguir creciendo con nuevas propuestas académicas e instalaciones de vanguardia. Para la universidad, su mayor obligación es “defender la educación pública, inclusiva y de calidad”, por aquellos que hicieron grande esta historia.

La comunidad universitaria, que reúne a estudiantes, docentes y no docentes, es la protagonista de este recorrido.

UNLaMAlberto PierriLa MatanzaNP2026
Redacción Sociedad
Redacción Sociedad

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en la información útil para el día a día en la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este martes 29 de septiembre de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este martes 29 de septiembre de 2026

  2. Cambios en Caballito por el TramBus:las 10 cuadras de avenida Rivadavia que tendrán carriles exclusivos

    Cambios en Caballito por el TramBus: las 10 cuadras de avenida Rivadavia que tendrán carriles exclusivos

  3. Guía completa de la Peregrinación a Luján:fechas, mapa del recorrido y recomendaciones para la caminata previa a la visita del Papa León XIV

    Guía completa de la Peregrinación a Luján: fechas, mapa del recorrido y recomendaciones para la caminata previa a la visita del Papa León XIV

  4. Tenía un año y medio y fumaba 40 cigarrillos al día:qué fue de la vida de Ardi Rizal y cómo luce en 2026

    Tenía un año y medio y fumaba 40 cigarrillos al día: qué fue de la vida de Ardi Rizal y cómo luce en 2026

  5. Confirmaron feriados diferenciados para Córdoba, Ciudad y provincia de Buenos Aires por la visita del papa León XIV

    Confirmaron feriados diferenciados para Córdoba, Ciudad y provincia de Buenos Aires por la visita del papa León XIV
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Quién era Juan Carlos Pagotto, el senador de La Libertad Avanza que murió a los 74 años

Quién era Juan Carlos Pagotto, el senador de La Libertad Avanza que murió a los 74 años

Murió Juan Carlos Pagotto, senador nacional de La Libertad Avanza

Caputo habló del dólar y aseguró que no habrá volatilidad en 2027:“Nos preparamos como si fuera a pasar”

Rutas de Entre Ríos:la Justicia Federal pidió informes al Gobierno por los fondos del impuesto a los combustibles

Economía

Fue a una de las pizzerías más emblemáticas de avenida Corrientes y el ticket se viralizó:cuánto gastó y qué consumió

Fue a una de las pizzerías más emblemáticas de avenida Corrientes y el ticket se viralizó: cuánto gastó y qué consumió

Caputo habló del dólar y aseguró que no habrá volatilidad en 2027:“Nos preparamos como si fuera a pasar”

Llega octubre, suben las tarifas y cambia el presupuesto:cuánto aumentan el transporte, alquileres y servicios a partir del jueves 1°

ANSES paga en octubre:las fechas clave para los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

Internacionales

Pagaba 500 euros, le subieron el alquiler a 1.650 y fue desalojada de la casa donde vivió 70 años:la historia de Maricarmen conmociona a España

Pagaba 500 euros, le subieron el alquiler a 1.650 y fue desalojada de la casa donde vivió 70 años: la historia de Maricarmen conmociona a España

Se buscan voluntarios para vivir gratis en las sierras españolas:un refugio de animales ofrece alojamiento a cambio de 24 horas semanales de trabajo

Guía rápida de las elecciones en Brasil 2026:cuándo son, qué se vota y qué proponen Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Se casaron, comenzó la fiesta y todo terminó en caos:una pelea familiar que incluyó golpes, un supuesto engaño y la intervención de la policía