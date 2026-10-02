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La Selección de Burkina Faso tuvo un problema con su vuelo chárter: cuándo llegará a Argentina y qué pasará con el amistoso

El combinado africano todavía no arribó al país y el partido ante la Selección Argentina de Scaloni está previsto para este sábado 3 de octubre a las 21. Los detalles.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El partido ante Burkina Faso está previsto para el sábado 6 de octubre a las 21.
El partido ante Burkina Faso está previsto para el sábado 6 de octubre a las 21. Foto: REUTERS
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La Selección de Burkina Faso todavía no llegó a la Argentina a poco más de 24 horas del partido ante el equipo de Lionel Scaloni. El combinado africano tuvo un inconveniente con su vuelo chárter de salida desde Marruecos, aunque desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmaron a Canal 26 que el amistoso, por ahora, se mantiene según lo previsto.

La información fue confirmada este viernes por la tarde a Canal 26 desde el área de prensa de la AFA. Según explicaron, Burkina Faso tuvo “un problema con su chárter de salida” y, de acuerdo con lo informado a la organización, estaría llegando al país durante la madrugada del sábado.

El inconveniente generó dudas debido a la cercanía del encuentro, que está programado para las 21 de este sábado 3 de octubre. Sin embargo, desde la AFA indicaron que por el momento todo sigue igual y no existe un cambio previsto en el horario del partido.

De esta manera, la Selección argentina continúa con su planificación para el segundo de los tres amistosos que tiene programados durante esta fecha FIFA. El equipo de Lionel Scaloni viene de vencer 4-0 a Bolivia y, después del encuentro frente a Burkina Faso, cerrará la serie ante Benín el martes 6 de octubre.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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