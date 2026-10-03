Cuáles son los 5 alfajores artesanales con mayor cantidad de dulce de leche, según el jurado del mundial del alfajor argentino

Cuáles son los 5 alfajores con mayor cantidad de dulce de leche, según un experto en el tema. Foto: @probandoalfajores en Instagram

Argentina es uno de los países que mayor cantidad de alfajores consume por día con un número de 12 millones, según el sector. La discusión sobre el tema se centra en cuál es el relleno más rico y aún no se ha cerrado ya que el debate se mantiene vigente.

Además, el dulce de leche es un gran protagonista en el paladar argentino y su consumo supera los 3 kilos por habitante, convirtiéndose así en uno de los volúmenes más altos del mundo. De este modo, los alfajores conforman un símbolo patrio a la altura del asado o el mate.

Hernán Montes de Oca, jurado del Mundial del Alfajor en sus últimas cinco ediciones y responsable de la cuenta de Instagram @probandoalfajores, habló de los cinco alfajores con mayor cantidad de dulce de leche. Foto: Instagram/campeonatoargentinoalfajorok

Hernán Montes de Oca, jurado del Mundial del Alfajor en sus últimas cinco ediciones y responsable de la cuenta de Instagram @probandoalfajores, le contó a Clarín cuáles son los cinco ejemplares que albergan mayor cantidad de dulce de leche.

Top 5 de alfajores con más dulce de leche

Montes de Oca ha probado más de 3500 alfajores bajo su ardua tarea de hacerlo por trabajo. Su objetivo principal es medir algo que muchos dan por sentado: la cantidad de dulce de leche que esconde cada tapa. Así, eligió aquí cinco marcas en las que el relleno es “el verdadero protagonista”, según él.

La Vaca Maida

Los alfajores de La Vaca Maida pesan 95 gramos y llevan 50 gramos de relleno saborizado. Se pueden conseguir en su versión de dulce de leche saborizado con coco, ron, frambuesa, menta, entre otros.

La apuesta principal es la vuelta de tuerca sobre el dulce de leche, apuntando a distintos sabores a la mezcla clásica. Se consiguen en La Vaca Lechera, San Juan, o vía compra online.

“Las galletas son muy tiernas, parecen una tortita, el dulce de leche predomina bastante”, dice Montes de Oca y elige la variante de ron por sobre todas. De este modo, dice que el sabor extra potencia el sabor. Cada alfajor vale $4500.

Alfajor La Vaca Maida Foto: lavacamaida.com

Arroyito

La carta de presentación de la marca Arroyito es, para Montes de Oca, la proporción promedio de los 100 gramos de relleno de dulce de leche, lo que resulta poco habitual en el mercado.

“El tamaño de este alfajor hace un poco compleja la mordida, son muy altos, pero no dificulta disfrutarlos”, describe la experiencia y admite que se necesita cierta estrategia para dar el primer bocado. “La aventura tiene un actor principal, el dulce de leche, totalmente apto para golosos”, agrega ya que la marca exhibe su gran cantidad de relleno.

El precio de la docena de alfajores clásicos cuesta $37.400 en su cuenta online pero presenta además distintos puntos de venta a consultar en su cuenta de Instagram @arroyitoarg.

Alfajores Arroyito Foto: @arroyitoarg en Instagram

Simkolate

El alfajor de la marca Simkolate tiene un formato tipo bombón, con un tamaño distinto al tradicional del alfajor. Sus fabricantes lo presentaron como chocolatería de especialidad que asegura su calidad a través de la cobertura de chocolate belga.

“Son alfajores más chicos, con mucha cantidad de dulce de leche, donde este mismo juega un papel fundamental junto a sus coberturas de chocolate, para no ser tan empalagoso”, describe Montes de Oca el tamaño reducido que concentra el relleno con el chocolate como equilibrio, el que evita que sea pesada la experiencia pese a la generosa proporción de dulce de leche. Cada alfajor sale $5.000.

Alfajor Simkolate Foto: simkolate.com.ar

Zendem

La fábrica Zendem está radicada en Lanús y permite que sus alfajores se obtengan en distintos puntos de venta de golosinas en la ciudad, presentando 80 gramos de dulce de leche por unidad con cobertura de chocolate para equilibrar el peso del relleno.

“El dulce de leche que usan es muy rico, acá si los golosos estarán felices, porque abunda demasiado siendo muy participativo”, afirma Montes de Oca y remarca la galleta de chocolate que acompaña a la cobertura para “amenguar ese avasallo de dulce de leche”. Sin embargo, la cantidad de relleno se impone por sobre el resto de los componentes.

Alfajor Zendem Foto: @zendemarg en Instagram

Los alfajores Zendem clásicos parten de los $4.300 y cuentan con puntos de venta en toda la Ciudad de Buenos Aires que pueden consultarse en Instagram @zendemarg.

Cruz Andina

Los alfajores Cruz Andina son de Villa Madero y llegan a pesar 100 gramos con 80gr de dulce de leche teniendo como eje: “nunca es demasiado dulce de leche”. Además, su tamaño es más pequeño que el tradicional, repitiendo esta tendencia representada entre las marcas más golosas de esta sección.

Alfajores Cruz Andina Foto: Cruz Andina web

“El dulce de leche genera una buena atracción a las papilas gustativas y tienen una buena textura. Los golosos estarán muy felices”, cierra su recorrido Montes de Oca. El alfajor puede comprarse en sus 6 variedades en la tienda online por $20.000.

Alternativas de alfajores de kiosco

Rasta

La alternativa que presenta el experto en el área que proviene de un entorno más cercano es el alfajor Rasta. Se vende en todos los barrios, lleva 35 gramos de relleno sobre 70 gramos totales, convirtiendo a la mitad del producto en ese ingrediente.

“La impronta de la marca es tener sus tapas bañadas, por lo que no permite la migración de humedad hacia ellas y genera esa explosión de dulce de leche hacia los costados”, argumenta.

Alfajor Trico Maicena, el nuevo lanzamiento de Rasta. Foto: Instagram

El Barrigón

El Barrigón presenta entre 65 y 70 gramos de dulce de leche en sus versiones clásica y mega brownie. “Su relleno de dulce de leche es la atracción principal del producto, saciable, empalagoso y llamativo en la mayoría de sus variedades”, afirma.

Alfajor Barrigón Foto: MercadoLibre

El Matilda

Completa finalmente la lista El Matilda, de Maixanas, un empalagoso alfajor que posee 80 gramos totales con 50 gramos de relleno de dulce de leche.