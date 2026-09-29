El desafiante operativo que trae otros seis F-16 a la Argentina: cruzan el Atlántico rumbo a Brasil

Aviones caza F-16 que llegan a la Argentina. Foto: Fuerza Aérea

La segunda tanda de F-16 de la Fuerza Aérea Argentina inició el tramo más exigente de su vuelo ferry desde las Islas Canarias hacia Brasil. Seis cazas argentinos cruzan el Atlántico con el respaldo de tres KC-135R Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, además de medios argentinos que participan del operativo.

Los seis F-16 que cruzan el Atlántico rumbo a Brasil

El movimiento comenzó luego del despegue de los KC-135 Stratotanker de la USAF desde la Base Aérea de Gando, en las Islas Canarias. Las aeronaves cisterna estadounidenses tienen como misión brindar el reabastecimiento en vuelo necesario para que los cazas argentinos puedan completar el extenso trayecto sobre el océano Atlántico.

Los aviones F16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Ministerio de Defensa.

La formación argentina está integrada por cuatro F-16AM monoplaza y dos F-16BM biplaza. Los aviones que realizan el traslado son:

F-16AM M-1011

F-16AM M-1013

F-16AM M-1018

F-16AM M-1024

F-16BM M-1001

F-16BM M-1002

Los seis cazas habían iniciado su vuelo ferry el 22 de septiembre desde la Base Aérea de Skrydstrup, en Dinamarca, donde fueron sometidos a los preparativos correspondientes antes de comenzar el traslado hacia la Argentina.

El recorrido incluyó escalas en Zaragoza, España, y Gando, en las Islas Canarias, desde donde comenzó el cruce transatlántico.

Tres KC-135 de Estados Unidos apoyan el vuelo de los F-16

Para completar el tramo entre Canarias y Brasil, los F-16 cuentan con el respaldo de tres KC-135R Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Los aviones cisterna estadounidenses llegaron a Gando el 24 de septiembre, procedentes de la Base Aérea MacDill, en Florida, como parte del dispositivo previsto para acompañar el segundo vuelo ferry de los cazas argentinos. El reabastecimiento en vuelo es uno de los elementos centrales de la operación, ya que permite extender el alcance de los F-16 y sostener el desplazamiento durante el cruce del Atlántico.

Qué función cumplen el KC-130H y el Boeing 737 argentino

Además de los KC-135 estadounidenses, el operativo incluye dos aeronaves argentinas que cumplen funciones de apoyo. El KC-130H TC-69 participa en tareas de apoyo logístico y de búsqueda y rescate durante el desplazamiento de los cazas.

A su vez, el Boeing 737 T-99 “Islas Malvinas” transporta personal técnico, mecánicos, repuestos y otros elementos necesarios para sostener la operación durante las distintas etapas del vuelo ferry.

La presencia de estos medios permite acompañar a los F-16 durante el recorrido y atender las necesidades logísticas de la formación.

La próxima escala será en Natal, Brasil

Una vez completado el cruce del Atlántico, los seis F-16 tienen previsto arribar a la Base Aérea de Natal, en Brasil.

Desde territorio brasileño continuará el último tramo del traslado hacia el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, donde está previsto que se incorporen formalmente a la Fuerza Aérea Argentina.

La llegada de esta segunda tanda está prevista para este 29 de septiembre, con lo que finalizará una nueva etapa del proceso de incorporación del sistema F-16.

Aviones caza F-16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Ministerio de Defensa

Argentina alcanzará los 12 F-16 recibidos

Con el arribo de estos seis aviones a Río Cuarto, la Argentina llegará a 12 F-16 recibidos de un total de 24 adquiridos a Dinamarca.

La operación forma parte del Programa Peace Cóndor, mediante el cual la Fuerza Aérea Argentina avanza en la incorporación de los cazas F-16 para renovar su capacidad de combate.

El segundo vuelo ferry representa así otro paso en el proceso de recepción de las aeronaves, que comenzó con la llegada de los primeros seis aviones y continuará con los restantes ejemplares hasta completar el lote adquirido a Dinamarca.