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San Miguel de Tucumán fue declarada oficialmente la capital simbólica de Argentina cada 9 de julio

Si bien ya existía esta normativa por decreto, la norma establece que allí deberán realizarse los actos centrales por el Día de la Independencia.

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9 de Julio, Casita de Tucumán
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San Miguel de Tucumán desde ahora es reconocida formalmente como la capital simbólica de la República Argentina todos los 9 de julio, una designación que quedó establecida por la Ley 27.820, publicada este martes en el Boletín Oficial. Esta medida no modifica a Buenos Aires como la capital de nuestro país, sino que se trata de un reconocimiento de carácter simbólico que busca destacar el vínculo histórico de San Miguel de Tucumán con la Independencia nacional y también dispone que los actos centrales organizados por el Gobierno nacional para conmemorar esa fecha se realicen allí.

9 de Julio, Casita de Tucumán
San Miguel de Tucumán es declarada la capital de la Argentina por un día

Qué establece la nueva ley para San Miguel de Tucumán

La Ley tiene apenas tres artículos y establece dos puntos centrales. El primero declara a San Miguel de Tucumán como “Capital simbólica de la República Argentina” todos los 9 de julio.

La norma fue sancionada por el Congreso de la Nación el pasado 26 de agosto y quedó registrado con el número 27.820, cuya publicación fue realizada por el Boletín Oficial este 15 de septiembre.

La iniciativa había sido tratada previamente en ambas cámaras. En Diputados, el proyecto obtuvo 206 votos afirmativos en la sesión del 27 de agosto, antes de convertirse definitivamente en ley.

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Por qué San Miguel de Tucumán es reconocida como la capital de Argentina el Día de la Independencia

La elección de la ciudad está directamente relacionada con uno de los acontecimientos fundamentales de la historia argentina. El 9 de julio de 1816, el Congreso reunido en San Miguel de Tucumán declaró la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Casita de Tucumán, en plenas remodelaciones
Casita de Tucumán

La sesión tuvo lugar en la casa de Francisca Bazán de Laguna, actualmente conocida como la Casa Histórica de Tucumán, uno de los principales sitios patrimoniales vinculados con la historia nacional. Allí se firmó el acta que proclamó la Independencia.

Por esa razón, San Miguel de Tucumán es conocida como la “cuna de la Independencia” y cada 9 de julio se convierte en el escenario de las principales celebraciones patrias.

De esta manera, a partir de ahora la ciudad tendrá un papel institucional permanente durante esa fecha y reforzará su lugar como epicentro de las celebraciones por la Independencia argentina.

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