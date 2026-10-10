El árbol de flores rosas que transforma las calles en octubre: cómo se llama y dónde puede crecer

Se destaca por sus flores intensas que llenan de color calles, parques y jardines. Foto: Pinterest

Con la llegada de la primavera, los árboles se convierten en los grandes protagonistas del paisaje urbano gracias a la intensidad de sus flores, que visten las calles y atraen pájaros que aprovechan la floración. Uno de ellos es el lapacho rosado, una especie que resalta cuando sus ramas se cubren de flores y que ayuda a crear una postal que contrasta con las hojas verdes e incluso con el asfalto.

El lapacho se encuentra en distintas calles de Buenos Aires y le da sombra a miles de personas que quieren aprovechar las plazas y los espacios verdes de la ciudad, sobre todo durante la primavera.

El lapacho rosado se destaca por sus flores intensas que llenan de color calles, parques y jardines. Foto: Pinterest

Sin embargo, se debe tener en cuenta que su floración depende de las condiciones climáticas y la región en la que se encuentre. Las primeras flores comienzan a verse, por lo general, a principios de septiembre y llegan a su momento de mayor esplendor en el mes de octubre. ¿Cuáles son sus principales características?

Cómo es el lapacho rosado, el árbol que se llena de flores en primavera

El lapacho rosado, cuyo nombre científico es Handroanthus impetiginosus, es un árbol nativo de Sudamérica que se distingue por sus flores rosadas o rosado violáceas. Una de sus características más llamativas es que puede florecer cuando todavía perdió gran parte de su follaje, de modo que las flores resaltan sobre las ramas desnudas.

En condiciones naturales, puede alcanzar entre 20 y 30 metros de altura. Sus hojas son compuestas y caducas, mientras que sus flores tienen forma tubular y suelen agruparse en conjuntos abundantes en los extremos de las ramas. Además de su valor ornamental, sus flores atraen abejas, abejorros y picaflores.

Aunque octubre puede ser un buen momento para observar ejemplares en flor en determinadas zonas, no todos los lapachos florecen al mismo tiempo. En algunas regiones argentinas, la floración comienza antes y puede prolongarse durante la primavera.

El lapacho rosado se destaca por sus flores intensas que llenan de color calles, parques y jardines. Foto: Pinterest

Un árbol originario del norte argentino: qué cuidados necesita el lapacho para crecer

El lapacho rosado es originario del norte argentino y de otras zonas de Sudamérica. Su presencia natural incluye provincias como Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca, pero también se cultiva en otras regiones del país y se incorpora al arbolado urbano.

Para quienes quieran plantarlo en casa, hay que tener en cuenta que es un árbol de gran porte y que necesita espacio suficiente para desarrollar sus raíces y su copa. Por eso, no suele ser la mejor opción para patios pequeños ni para sectores donde pueda interferir con construcciones o instalaciones. Cabe destacar que, al elegir el lugar adecuado, conviene priorizar los sectores que aporten luz y el espacio necesario para que sus raíces crezcan sin dañar estructuras y caños.

De hecho, antes de plantarlo en una vereda, es recomendable consultar las normas de arbolado de cada municipio, ya que la elección de especies para el espacio público debe contemplar el ancho de la acera, las raíces y el desarrollo futuro del árbol.

Florecen los lapachos en CABA. Foto: Instagram @buenosaires.ar

¿Es necesario podar el lapacho rosado?

El lapacho rosado no necesita de podas frecuentes para crecer sano y conservar su forma natural. Lo recomendable es retirar las ramas secas o enfermas y controlar aquellas que puedan interferir con construcciones o instalaciones cercanas.

Por otro lado, si es que se necesita podarlo, conviene antes revisar su periodo de reposo vegetativo y evitar los cortes excesivos para no debilitar el árbol o alterar su estructura.En los ejemplares jóvenes, una poda de formación puede ayudar a orientar su crecimiento, pero es preferible evitar intervenciones innecesarias. Como el lapacho puede alcanzar un gran tamaño, las podas de ramas altas o gruesas deben quedar en manos de personal capacitado.