Joan Manuel Serrat, 82 años, sobre la actualidad de España: “Lo que está ocurriendo es producto de años de desgaste, creo es un buen momento para manifestarse”

Joan Manuel Serrat: qué dijo sobre la actualidad española Foto: Captura

Joan Manuel Serrat (82) es una de las voces más destacadas de la música española. El cantautor catalán nacido en Barcelona en 1943 supo oponer resistencia al franquismo con su arte y poesía convertida en canción y expandir sus ideales de libertad e igualdad. En los últimos días, el artista se refirió a la actualidad de España y aseguró que el país europeo “atraviesa una crisis que no es nueva”.

Es que el próximo domingo 29 de noviembre se celebrarán elecciones generales en España que tiene como principales candidatos a Pedro Sánchez, actual presidente del país, del PSOE; Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular (PP); y a Santiago Abascal de Vox.

Serrat aprovechó la ocasión para reflexionar en el programa Más Vale Tarde de la señal la Sexta sobre lo que sucede en las calles de su nación natal con diversos reclamos que han acontecido en los últimos meses. El primero (y quizá el más importante) es el de la vivienda.

Joan Manuel Serrat habló sobre la actualidad española y valoró las movilizaciones que se están llevando a cabo. Foto: Captura

Los españoles reclaman al gobierno una rebaja de los alquileres, que los contratos sean indefinidos y que se implementen políticas de regulación contra los desalojos y la compra especulativa de departamentos por parte de grupos millonarios.

Qué dijo Joan Manuel Serrat sobre las elecciones del 29 de noviembre en España

Sobre las elecciones del próximo 29 de noviembre, Serrat mencionó: “Las elecciones son siempre una prueba de fuego no solo para los que se postulan sino también para los electores”. Y siguió: “Tenemos que utilizarlas para hablar sobre el coste de vida, sobre las dificultades que están manifestando la docencia pública, por ejemplo, la escasez de la sanidad pública” .

“Creo que las próximas elecciones que se van a celebrar servirán para que podamos decir lo que pensamos de todo esto”, expresó el músico. Y agregó: “Todo lo que está ocurriendo en nuestro país es producto de años de desgaste en la ilusión de gente. Son tiempos muy complicados para la voz pública. Hay que ir desgranando con mucho cuidado las voces de los ruidos y para ir separando el polvo de la paja”.

Crisis de vivienda, en la salud y en la educación española: la palabra de Joan Manuel Serrat

El músico habló sobre la crisis que atraviesa el país europeo en diversos ámbitos y remarcó: “El problema de la vivienda, sin duda, es un problema que ha colmado ya todos los vasos”. Serrat también cuestionó el trato que se está teniendo con los servicios públicos. “Hay un maltrato que lo público está recibiendo por parte de aquellos que deberían favorecer su expansión”, expresó.

"Las elecciones son una prueba de fuego", dijo Serrat sobre las próximas convocatorias.

En este sentido, el cantautor valoró las movilizaciones que no solo se están realizando en España en reclamo de mejores condiciones de vida en vivienda, educación y salud, también las réplicas que se han dado en Francia e Italia.

“Los problemas de los españoles no son únicamente nuestros problemas están ocurriendo en otras partes. Son evidentes. Donde no ha llegado el conocimiento, llegará la realidad. Pasa como en los ríos”, enfatizó.

En este sentido, Serrat cerró con una frase que motivó a la población a continuar involucrándose: “Creo que es un buen momento para que la gente pueda manifestarse”.