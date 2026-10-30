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Fue posta de diligencias y refugio de grandes payadores: hoy es un bodegón histórico que conserva el pasado rural de CABA

Frente al antiguo Mercado de Hacienda, esta esquina centenaria fue punto de encuentro de reseros, trabajadores y artistas populares. Su arquitectura, sus costumbres y su sorprendente historia la convirtieron en un emblema de Mataderos.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Bar Oviedo en Mataderos
El lugar fue frecuentado por reseros y trabajadores Foto: Instagram @amartebsas
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En la esquina de avenida Lisandro de la Torre y avenida de los Corrales, donde la Ciudad de Buenos Aires todavía conserva parte de su identidad rural, funciona el Bar Oviedo, uno de los establecimientos históricos más representativos de Mataderos.

El bar abrió sus puertas alrededor de 1900, pero el edificio tendría antecedentes todavía más antiguos: antes habría funcionado como posta de diligencias y almacén de campo, donde los viajeros podían descansar y comprar provisiones para continuar su recorrido.

Con la expansión del Mercado Nacional de Hacienda, aquella esquina comenzó a recibir a reseros, matarifes, consignatarios y trabajadores que llegaban desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires acompañando al ganado.

De antiguo almacén a símbolo de Mataderos

A finales del siglo XIX, los alrededores estaban formados por caminos de tierra, terrenos poco poblados y algunas construcciones vinculadas con la actividad ganadera.

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Los denominados Nuevos Mercados Públicos de la Capital fueron inaugurados oficialmente en 1901. Hasta allí llegaban las tropas por la actual avenida de los Corrales, conocida en aquel momento como el “camino de las tropas”.

Como otros almacenes de ramos generales, el establecimiento no se limitaba a ofrecer bebidas. También se podían conseguir yerba, azúcar, prendas de trabajo y ponchos, entre otros artículos necesarios para los hombres que pasaban días trasladando animales.

El bodegón donde se reunían los payadores

Antes de ser conocido como Bar Oviedo, el lugar recibió el nombre de “Bar de los Payadores”. Allí se realizaban encuentros de contrapunto, una tradición en la que dos intérpretes improvisaban versos acompañados por guitarras.

Bar Oviedo en Mataderos
El bodegón funciona desde comienzos del siglo XX Foto: Instagram @amartebsas

Por sus mesas pasaron importantes representantes de la cultura popular rioplatense. Aquellas reuniones hicieron que el establecimiento se transformara en algo más que un comercio: era un verdadero centro de expresión artística y encuentro social.

Incluso, uno de sus antiguos propietarios habría utilizado el entrepiso para enseñar a leer y escribir a los paisanos que frecuentaban la zona.

Una arquitectura que conserva rastros de otra Buenos Aires

La fachada del Bar Oviedo presenta características neorrenacentistas, con mampostería de ladrillo y molduras elaboradas por constructores de origen italiano. Su gran salón, con capacidad histórica para alrededor de 150 personas, conserva la amplitud típica de los establecimientos que recibían simultáneamente a numerosos trabajadores y viajeros.

Bar Oviedo en Mataderos
Su interior conserva el estilo de los antiguos bares porteños Foto: Instagram @amartebsas

En el interior aparecen la madera, las mesas tradicionales y el billar. Durante décadas no resultó extraño encontrar clientes vestidos con corraleras, alpargatas y boina, especialmente durante las jornadas vinculadas con la actividad del Mercado de Hacienda o con las celebraciones de la Feria de Mataderos.

En 2004, el establecimiento fue declarado Sitio de Interés Cultural por ser considerado un símbolo de la cultura del barrio. La distinción destacó su valor social, arquitectónico e histórico dentro de una zona que conserva pocos edificios relacionados con los orígenes ganaderos de Buenos Aires.

Qué comer y por qué visitar el Bar Oviedo

Durante buena parte de su historia, el Oviedo mantuvo una propuesta mucho más cercana al bar de trabajadores que al restaurante sofisticado. Café, bebidas, sándwiches y preparaciones sencillas formaron parte de su identidad cotidiana.

Una de las especialidades tradicionalmente vinculadas con la casa es el sándwich de jamón crudo y queso en pan francés. También sobrevivieron costumbres casi desaparecidas en otros sectores de la ciudad, como tomar una medida de caña durante las mañanas frías de invierno.

Bar Oviedo en Mataderos
Bar Oviedo, una esquina histórica de Mataderos Foto: Instagram @amartebsas

Su principal atractivo, sin embargo, está en la experiencia de sentarse en una esquina que fue testigo de la transformación de Mataderos. La proximidad con la Feria de Mataderos, el Monumento al Resero y el antiguo mercado convierte la visita en un recorrido por la historia productiva y cultural de Buenos Aires.

El Bar Oviedo se encuentra en avenida Lisandro de la Torre 2407, frente al corazón histórico del barrio. Más que un café o un bodegón, representa uno de los últimos espacios donde todavía puede reconocerse aquella frontera simbólica entre el campo y la ciudad.

TurismoHistoriaBodegones
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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