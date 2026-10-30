Para 1812, el suegro de Estanislao López construyó una casona sobre muros de adobe: el prócer la habitó 19 años, murió allí y hoy es un museo

Muros de adobe con más de dos siglos de historia Foto: Secretaría de Turismo de Santa Fe

En el barrio Sur de Santa Fe, sobre la esquina de la avenida General López y 9 de Julio, se levanta una de las viviendas más antiguas vinculadas con un protagonista de la historia argentina.

Se trata de la Casa del Brigadier General Estanislao López, construida en 1812 sobre muros de adobe por el protomédico Manuel Rodríguez, suegro del caudillo. López la habitó junto con su esposa, Josefa Rodríguez del Fresno, desde 1819 hasta su muerte, ocurrida en 1838.

La casa donde Estanislao López vivió durante 19 años

Nacido en Santa Fe en 1786, Estanislao López fue una de las figuras decisivas del federalismo argentino. Conocido como el “Patriarca de la Federación”, gobernó la provincia entre 1818 y 1838, durante un período atravesado por guerras civiles y disputas por la organización nacional.

Estanislao López, Héroe Nacional Foto: Wikipedia

El brigadier se instaló en la casona poco después de asumir como gobernador. Allí transcurrieron casi dos décadas de su vida familiar y política.

Además de su relación directa con el prócer, la propiedad conserva un importante valor arquitectónico. Sus habitaciones, galerías, patios y paredes de tierra permiten conocer cómo eran las residencias santafesinas durante los años posteriores a la Revolución de Mayo.

Los secretos encontrados dentro de las paredes

Uno de los detalles más sorprendentes de la vivienda surgió durante las tareas de investigación y restauración. Los especialistas descubrieron maíz, vértebras de pescado, huesos de mamíferos, cerámica indígena y fragmentos de loza inglesa dentro de una pared de tapia y debajo de los pisos.

Los antiguos patios de la residencia del brigadier Foto: Secretaría de Turismo de Santa Fe

Estos hallazgos ofrecieron información sobre las personas que ocuparon anteriormente el terreno, sus hábitos alimentarios y los productos que circulaban por Santa Fe a comienzos del siglo XIX.

La presencia de loza inglesa demuestra el ingreso de artículos importados, mientras que la cerámica indígena señala que la historia del lugar comenzó mucho antes de la construcción de la residencia.

El derrumbe que puso en peligro un patrimonio de dos siglos

El paso del tiempo llegó a colocar al edificio en una situación crítica. En enero de 2017, uno de los muros de adobe del primer patio colapsó, por lo que fue necesario apuntalar sectores interiores y exteriores e iniciar una intervención integral.

El episodio encendió una señal de alarma: una parte irreemplazable de la historia santafesina podía perderse. Los trabajos posteriores no consistieron únicamente en reparar una pared. También implicaron estudiar los materiales originales, realizar excavaciones arqueológicas y preservar los métodos constructivos que daban identidad a la vivienda.

La casona donde vivió y murió Estanislao López Foto: Secretaría de Turismo de Santa Fe

En 2019, el gobierno provincial decidió avanzar con la puesta en valor del inmueble para convertirlo en un museo y centro de interpretación. Las obras fueron inauguradas en 2021 y la casa volvió a abrir sus puertas a la comunidad.

La recuperación devolvió protagonismo a los patios, al aljibe y a los ambientes internos. La residencia se integró además al circuito histórico del barrio Sur, uno de los sectores con mayor concentración de edificios patrimoniales de la capital santafesina.

De residencia familiar y archivo histórico a museo

La casona fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1942. Cuatro años más tarde comenzó a funcionar allí el Archivo Histórico de la provincia de Santa Fe, institución que permaneció en el edificio hasta 2017.

Actualmente, el espacio funciona como Museo y Centro de Interpretación Cultural. Entre sus propuestas permanentes se encuentra la exposición“Josefa y Estanislao”, que presenta réplicas de la vestimenta del matrimonio y objetos pertenecientes al patrimonio histórico provincial.

La histórica Casa de Estanislao López, en Santa Fe Foto: Secretaría de Turismo de Santa Fe

También existe una sala dedicada a las excavaciones realizadas durante la restauración y una muestra sobre las técnicas de tapia, adobe y ladrillo. De este modo, el recorrido no se limita a la biografía de López: explica cómo fue construida la casa y qué pueden revelar sus paredes sobre la sociedad que la habitó.

Una casa histórica que todavía forma parte de la vida santafesina

Lejos de permanecer congelada en el pasado, la vivienda funciona como un espacio cultural activo. Sus patios reciben muestras, ferias, actividades educativas, encuentros musicales y propuestas familiares. En 2026, por ejemplo, continuaron realizándose eventos culturales en torno al aljibe y las galerías del inmueble.

El museo conserva el legado del caudillo federal Foto: Secretaría de Turismo de Santa Fe

La casa puede visitarse en avenida General López 2792, en la ciudad de Santa Fe. Los horarios publicados por el organismo provincial son martes de 9 a 15, miércoles a viernes de 9 a 18, y sábados y domingos de 16 a 19, aunque conviene comprobarlos antes de viajar porque pueden modificarse.

Más de doscientos años después de su construcción, la residencia de Estanislao López sigue contando una historia que no aparece completa en los monumentos de bronce. En sus muros de tierra, en sus restos arqueológicos y en sus patios permanece la memoria cotidiana de uno de los protagonistas centrales del federalismo argentino.