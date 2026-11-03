Una posible derrota de Trump pone a prueba la estrategia de Milei: qué pasará con el respaldo de US$20.000 millones

Javier Milei en una reunión de la coalición política y de seguridad multinacional "Escudo de las Américas". Foto: REUTERS

El gobierno de Javier Milei se prepara para una posible derrota del Partido Republicano de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos de este martes 3 de noviembre. Aunque la Casa Rosada considera que un resultado adverso podría generar incertidumbre en los mercados y complicar futuras asistencias financieras, confía en mantener el respaldo de Washington.

Qué funcionarios envió Milei a Estados Unidos y cuál es su misión

Para seguir los comicios y fortalecer los vínculos bilaterales, envió a tres funcionarios que ya comenzaron reuniones con empresarios y representantes institucionales estadounidenses. La comitiva está integrada por Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional; Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete; e Ignacio María De la Riva, subsecretario de Asuntos Legales y Técnicos de la Presidencia.

Según informó Infobae, los funcionarios llegaron a Washington durante el fin de semana y el lunes mantuvieron encuentros con representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y de la Comisión Federal Electoral (FEC).

La misión tiene dos objetivos: seguir de cerca los resultados electorales y fortalecer los contactos con sectores económicos y políticos estadounidenses. No soo eso, sino que también se evalúa la posibilidad de mantener reuniones con dirigentes del Partido Demócrata, aunque esos encuentros todavía no estaban confirmados.

La ausencia de Menem y Devitt en Buenos Aires provocó la suspensión de la reunión de la mesa política del oficialismo prevista para este martes. El encuentro se postergó en medio de las negociaciones legislativas por el Presupuesto 2027 y otros proyectos impulsados por el Ejecutivo.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: NA

Qué puede pasar con el respaldo económico de Trump si pierden los republicanos

Una de las principales preocupaciones de la Casa Rosada es el futuro de la asistencia financiera estadounidense, especialmente después del acuerdo de estabilización cambiaria por hasta US$20.000 millones, anunciado por el Banco Central y el Departamento del Tesoro norteamericano el 20 de octubre de 2025.

El acuerdo contempló operaciones de intercambio de monedas destinadas a fortalecer la liquidez y la estabilidad cambiaria argentina. El Banco Central informó posteriormente que las operaciones realizadas durante el último trimestre de 2025 fueron canceladas en diciembre de ese año.

En el entorno presidencial consideran que el resultado de las elecciones no debería modificar sustancialmente la relación financiera bilateral. “Ningún financiamiento que haya tenido o vayamos a tener de Estados Unidos depende del Congreso”, aseguró a Infobae un integrante de la conducción libertaria vinculado con las relaciones con la Casa Blanca.

Sin embargo, existe un antecedente que genera preocupación: legisladores demócratas presentaron en octubre de 2025 el proyecto “No Argentina Bailout Act”, destinado a restringir el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro estadounidense para asistir a los mercados financieros argentinos.

La iniciativa, identificada como S. 2965, fue presentada por la senadora Elizabeth Warren junto con otros cinco legisladores y derivada a la Comisión de Banca del Senado. Su presentación no equivale a una ley vigente, pero demuestra que existen cuestionamientos parlamentarios al respaldo financiero.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: REUTERS

Cómo podrían impactar las elecciones de Estados Unidos en el dólar y los mercados argentinos

Este martes 3 se renueva la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado estadounidense. El resultado determinará qué margen legislativo tendrá Trump durante los próximos dos años de su mandato.

En la Casa Rosada observan especialmente la posible reacción de los mercados. Según el análisis recogido por Infobae, un escenario de mayor incertidumbre internacional podría presionar sobre las tasas de interés, dificultar el acceso argentino al financiamiento y obstaculizar una reducción del riesgo país.

También está en juego la relación comercial, dado que Argentina continúa enfrentando aranceles estadounidenses sobre determinados productos, entre ellos el acero y el aluminio, mientras las autoridades buscan sostener los acuerdos bilaterales.

Foto de Trumo posterior a la aprobación de su plan fiscal de Donald Trump por parte del Congreso Foto: REUTERS

El antecedente financiero también permite dimensionar el vínculo: según documentación del Tesoro estadounidense, Argentina utilizó US$2.500 millones del mecanismo de intercambio de monedas en octubre de 2025 y devolvió íntegramente ese monto en diciembre. Esa operación representa una utilización parcial del acuerdo de hasta US$20.000 millones, que no debe confundirse con un desembolso total.

Mientras tanto, Milei mantiene su alineamiento político con Trump y seguirá de cerca el escrutinio antes de emprender su viaje a Madrid, previsto para esta noche. El resultado electoral será determinante para conocer la nueva composición del Congreso estadounidense, aunque cualquier efecto concreto sobre el financiamiento argentino dependerá de las decisiones posteriores de Washington y de la evolución de los mercados.