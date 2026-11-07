En 1993, un seminarista escribió “Alma misionera” para un concurso en México: 33 años después, Nahuel Pennisi la propuso para cantar ante el papa León XIV

El Papa León XIV en su gira por Latinoamérica Foto: REUTERS

Hay canciones que nacen sin que sus autores imaginen hasta dónde pueden llegar. En 1993, un seminarista mexicano escribió “Alma misionera” para participar de un concurso religioso, sin saber que su melodía terminaría escuchándose en iglesias, peregrinaciones y encuentros multitudinarios.

Treinta y tres años después, la canción volvió a cobrar actualidad en la Argentina, cuando Nahuel Pennisi la propuso para su presentación durante la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.

La historia de “Alma misionera”: un concurso religioso de 1993 en México

Para encontrar el origen más difundido de esta canción hay que viajar hasta León, en el estado mexicano de Guanajuato, donde se celebró un Congreso Nacional Misionero (CONAMI) en 1993.

Según el Cancionero Pastoral de Música, entre los participantes se encontraba Enrique García Vélez, un joven seminarista que escribió una composición inspirada en su vocación religiosa.

El muchacho presentó la obra junto al coro de su seminario y, de acuerdo con aquella reconstrucción, ganó el concurso musical.

Sin embargo, el reconocimiento fue apenas el comienzo. La presencia de asistentes provenientes de distintas comunidades religiosas permitió que la melodía comenzara a circular fuera de México, incluso antes de que su autor formalizara el registro.

Quién escribió “Alma misionera” y por qué se convirtió en un himno religioso

Enrique García Vélez figura como autor de la letra y la música en el repertorio de Oregon Catholic Press, una editorial especializada en música litúrgica.

También conocida como “Canción del misionero”, la obra transmite un mensaje de entrega, solidaridad y disposición a servir.

Enrique García Vélez, autor de Alma Misionera Foto: Facebook / Jose Juan Valdez

Su comienzo, con las palabras “Señor, toma mi vida nueva”, expresa la voluntad de ponerse al servicio de una misión.

Esa característica facilitó su incorporación a misas, celebraciones de confirmación, encuentros juveniles y peregrinaciones.

En la Argentina también alcanzó una amplia difusión dentro de las comunidades católicas. Entre sus intérpretes figura Daniel Poli, reconocido por su trayectoria en la música religiosa.

De México a Brasil: cuando “Alma misionera” acompañó al papa Francisco

Uno de los momentos más significativos ocurrió en julio de 2013, durante la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Río de Janeiro.

Aquel encuentro fue especialmente importante porque representó la primera Jornada Mundial de la Juventud encabezada por Francisco, elegido pontífice cuatro meses antes.

Entre los cantos que acompañaron a los peregrinos apareció “Alma misionera”.

Una crónica del Boletín Salesiano recordó cómo jóvenes de diferentes países entonaban la canción en distintos idiomas, compartiendo una misma experiencia religiosa.

Habían pasado 20 años desde aquel concurso mexicano y la melodía ya formaba parte de celebraciones internacionales.

Una historia de 100 años: la conexión con el mensaje de León XIV

La actualidad de “Alma misionera” también coincide con un aniversario importante para la Iglesia católica.

En 1926, el papa Pío XI instituyó la Jornada Mundial de las Misiones, una celebración dedicada a promover la solidaridad y el acompañamiento de las comunidades misioneras.

El Papa León XIV en su gira por Latinoamérica Foto: REUTERS

En 2026 se cumplen 100 años de aquella iniciativa, y León XIV eligió como lema “Uno en Cristo, unidos en la misión”.

Existe, además, una conexión con su trayectoria personal: antes de convertirse en pontífice, Robert Francis Prevost desarrolló parte de su actividad religiosa como misionero en Perú, donde posteriormente fue obispo de Chiclayo.

Nahuel Pennisi y “Alma misionera”: la canción que podría escucharse ante León XIV

La visita de León XIV marcará el regreso de un papa a la Argentina después de 39 años, desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

Entre las actividades previstas figura un encuentro juvenil el martes 10 de noviembre en el Monumento de los Españoles, ubicado en Palermo.

El artista de 36 años comenzó tocando en la peatonal de la calle Florida en el barrio porteño de Microcentro. Foto: Zona Norte Diario Online

Nahuel Pennisi, uno de los artistas convocados, reveló que propuso interpretar “Alma misionera” y “Pescador de hombres”, además de otras composiciones.

Sin embargo, todavía no está confirmado que ambas canciones formen parte del repertorio definitivo.

Así, una melodía nacida en un concurso de 1993 vuelve a acercarse a un acontecimiento histórico: 33 años después, “Alma misionera” conserva su mensaje y continúa uniendo generaciones a través de la música y la fe.