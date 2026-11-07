El Papa León XIV comenzó su gira por Uruguay, Argentina y Perú: cuáles son sus platos preferidos y qué pidió para su estadía

Los platos preferidos del Sumo Pontífice. Foto: Redes sociales

La historia del Papa León XIV también puede contarse a través de la gastronomía. Aunque nació hace 70 años en Illinois, Estados Unidos, gran parte de su trayectoria estuvo vinculada con Perú, país en el que vivió la mayor parte de su vida y cuya cultura dejó una huella profunda en su vida. Entre las costumbres que incorporó el Pontífice durante esos años se encuentra su afición por la cocina local, con especial predilección por algunas de sus recetas más tradicionales.

El Papa León XIV fue operado de un nódulo pulmonar. Foto: REUTERS

Los platos peruanos favoritos de León XIV

Entre las preparaciones que más le gustan se encuentra el ceviche, uno de los grandes emblemas de la cocina peruana. También disfruta del seco de cabrito, un guiso que combina carne con cilantro, cerveza y huacatay, una hierba aromática característica de la gastronomía andina. Habitualmente se sirve junto con arroz y frijoles.

Seco de cabrito. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26.

Otra de sus elecciones es el arroz con pato, una receta tradicional que incorpora chicha de maíz, cilantro y distintos tipos de ajíes. A esta lista se suma el cabrito a la norteña, una preparación en la que la carne se deja macerar con chicha de jora, ají panca, comino, ajo y cebolla antes de cocinarse lentamente. El resultado es un plato de textura tierna y sabor intenso que suele acompañarse con arroz, yuca o frijoles.

Cabrito a la norteña. Foto: Pinterest.

En cuanto a los dulces, uno de los más reconocidos es el King Kong de Lambayeque. Este postre se prepara con varias capas de galleta y rellenos de manjar blanco y mermeladas de frutas, entre ellas piña, chirimoya y maracuyá.

También son habituales los dátiles rellenos de queso fresco y frutos secos. Además, desde la alcaldía de Chiclayo señalaron que Prevost tiene especial predilección por una torta de peras elaborada en Pimentel, una localidad costera ubicada a unos 20 minutos de la ciudad.

El postre que pidió el Papa León XIV para su estadía en Argentina

En las últimas horas, se reveló que León XIV solicitó el cheesecake de frutos rojos para comenzar sus mañanas durante su paso por Buenos Aires.

Cheesecake de frutos Foto: Freepik

Una panadería ubicada en el barrio porteño de Recoleta será la encargada de elaborar las preparaciones que se servirán en la Nunciatura Apostólica, donde se alojará el Pontífice. La propuesta incluirá distintas especialidades de la gastronomía local, pero el cheesecake es la preferida del Papa.

El dato fue revelado por el dueño de la panadería, Francisco Parrondo, en una entrevista con el programa Arriba Argentinos, de eltrece. “Va a estar recibiendo algunas de nuestras selectas tortas, pidió especialmente el cheesecake de frutos rojos”, contó el propietario de Dos Escudos, que está ubicada en la esquina de Quintana y Montevideo.