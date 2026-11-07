comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El Papa León XIV comenzó su gira por Uruguay, Argentina y Perú: cuáles son sus platos preferidos y qué pidió para su estadía

El Pontífice tendrá un postre especial en Argentina y volverá a Perú, el país donde vivió casi 40 años y desarrolló su pasión por la gastronomía local.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El Papa León XIV cocinando
Los platos preferidos del Sumo Pontífice. Foto: Redes sociales
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La historia del Papa León XIV también puede contarse a través de la gastronomía. Aunque nació hace 70 años en Illinois, Estados Unidos, gran parte de su trayectoria estuvo vinculada con Perú, país en el que vivió la mayor parte de su vida y cuya cultura dejó una huella profunda en su vida. Entre las costumbres que incorporó el Pontífice durante esos años se encuentra su afición por la cocina local, con especial predilección por algunas de sus recetas más tradicionales.

El papa León X llega al hospital Gemelli antes de la cirugía a la que se someterá para extirpar un nódulo pulmonar.
El Papa León XIV fue operado de un nódulo pulmonar. Foto: REUTERS

Los platos peruanos favoritos de León XIV

Entre las preparaciones que más le gustan se encuentra el ceviche, uno de los grandes emblemas de la cocina peruana. También disfruta del seco de cabrito, un guiso que combina carne con cilantro, cerveza y huacatay, una hierba aromática característica de la gastronomía andina. Habitualmente se sirve junto con arroz y frijoles.

Seco de cabrito.
Seco de cabrito. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26.

Otra de sus elecciones es el arroz con pato, una receta tradicional que incorpora chicha de maíz, cilantro y distintos tipos de ajíes. A esta lista se suma el cabrito a la norteña, una preparación en la que la carne se deja macerar con chicha de jora, ají panca, comino, ajo y cebolla antes de cocinarse lentamente. El resultado es un plato de textura tierna y sabor intenso que suele acompañarse con arroz, yuca o frijoles.

Cabrito a la norteña.
Cabrito a la norteña. Foto: Pinterest.

En cuanto a los dulces, uno de los más reconocidos es el King Kong de Lambayeque. Este postre se prepara con varias capas de galleta y rellenos de manjar blanco y mermeladas de frutas, entre ellas piña, chirimoya y maracuyá.

Contenido Recomendado

Ante miles de fieles, el papa León XIV celebró su primera misa en Paysandú:el guiño a los uruguayos con el mate como ejemplo

Papa León XIV en Uruguay.

En 1993, un seminarista escribió “Alma misionera” para un concurso en México:33 años después, Nahuel Pennisi la propuso para cantar ante el papa León XIV

El Papa León XIV en su gira por Latinoamérica

También son habituales los dátiles rellenos de queso fresco y frutos secos. Además, desde la alcaldía de Chiclayo señalaron que Prevost tiene especial predilección por una torta de peras elaborada en Pimentel, una localidad costera ubicada a unos 20 minutos de la ciudad.

El postre que pidió el Papa León XIV para su estadía en Argentina

En las últimas horas, se reveló que León XIV solicitó el cheesecake de frutos rojos para comenzar sus mañanas durante su paso por Buenos Aires.

Cheesecake de frutos Foto: Freepik

Una panadería ubicada en el barrio porteño de Recoleta será la encargada de elaborar las preparaciones que se servirán en la Nunciatura Apostólica, donde se alojará el Pontífice. La propuesta incluirá distintas especialidades de la gastronomía local, pero el cheesecake es la preferida del Papa.

El dato fue revelado por el dueño de la panadería, Francisco Parrondo, en una entrevista con el programa Arriba Argentinos, de eltrece. “Va a estar recibiendo algunas de nuestras selectas tortas, pidió especialmente el cheesecake de frutos rojos”, contó el propietario de Dos Escudos, que está ubicada en la esquina de Quintana y Montevideo.

Papa León XIVComidaCR
Redacción Sociedad
Redacción Sociedad

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en la información útil para el día a día en la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Aviones caza F-16 argentinos:el Gobierno habilitó un nuevo arbitraje internacional por el contrato con Dinamarca

    Aviones caza F-16 argentinos: el Gobierno habilitó un nuevo arbitraje internacional por el contrato con Dinamarca

  2. En 2024 construyeron una masiva raya águila moteada de casi 7 metros:2 años después la hundieron en el Caribe y los buzos recibieron una visita real

    En 2024 construyeron una masiva raya águila moteada de casi 7 metros: 2 años después la hundieron en el Caribe y los buzos recibieron una visita real

  3. Créditos hipotecarios para jubilados de Anses:cómo acceder al préstamo del Banco Nación y cuáles son los requisitos

    Créditos hipotecarios para jubilados de Anses: cómo acceder al préstamo del Banco Nación y cuáles son los requisitos

  4. Marcha del Orgullo 2026:horarios, recorrido y cortes de calles en la Ciudad

    Marcha del Orgullo 2026: horarios, recorrido y cortes de calles en la Ciudad

  5. Su mamá le regaló una máquina de coser, aprendió sin hacer cursos y hoy prepara las vestiduras que usará el Papa León XIV en su visita a la Argentina

    Su mamá le regaló una máquina de coser, aprendió sin hacer cursos y hoy prepara las vestiduras que usará el Papa León XIV en su visita a la Argentina
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Qué analiza el gobierno de Milei tras la destitución de Santiago Peña:la estrategia que busca mantener en el Mercosur con Paraguay

Qué analiza el gobierno de Milei tras la destitución de Santiago Peña: la estrategia que busca mantener en el Mercosur con Paraguay

Neuquén cobrará peaje a los camiones que circulen por Villa La Angostura y Rolando Figueroa anunció nuevas obras por US$90 millones

La frase de León XIV sobre el Papa Francisco que emocionó a los fieles antes de llegar a Argentina:“Él no pudo”

Cuándo y a qué hora será el encuentro entre Javier Milei y el Papa León XIV durante su visita a la Argentina

Economía

ANSES:quiénes no cobrarán el bono de $70.000 en noviembre y cuál es el tope de ingresos

ANSES: quiénes no cobrarán el bono de $70.000 en noviembre y cuál es el tope de ingresos

Cómo jubilarse a los 40 años:ANSES reveló los requisitos vigentes para acceder a este beneficio antes de tiempo

Luis Caputo reveló qué hay detrás de la suba del riesgo país en Argentina:“Tienen miedo de que no esté Milei”

Apoyado en la suba de los bonos, el riesgo país baja y rompe la barrera de los 900 puntos

Internacionales

Ante miles de fieles, el papa León XIV celebró su primera misa en Paysandú:el guiño a los uruguayos con el mate como ejemplo

Papa León XIV en Uruguay.

Imputaron a Santiago Peña por “lesión de confianza y administración en provecho propio” tras su destitución en Paraguay:se negó a declarar

El vicepresidente de Paraguay había recibido un informe anónimo que destapó las sospechas sobre Ueno Bank

Santiago Peña, detenido en Paraguay:declara ante la Fiscalía General por la crisis del Ueno Bank