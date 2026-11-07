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El Papa León XIV habló en Casavalle, uno de los barrios más humildes de Montevideo: “Me siento como en casa”

El Sumo Pontífice visitó Casavalle, bendijo 12 viviendas destinadas a familias vulnerables y pidió respuestas frente al hambre, la violencia y la falta de oportunidades.

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El Papa León XIV en Montevideo, Uruguay
El Papa León XIV en Montevideo, Uruguay. Foto: REUTERS
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El Papa León XIV visitó este sábado 7 de noviembre Casavalle, uno de los barrios más humildes de Montevideo, Uruguay, donde reclamó medidas frente a la pobreza, la violencia y la inseguridad que afectan especialmente a los niños y las familias vulnerables. Durante el segundo día de su gira por el país, el Sumo Pontífice bendijo 12 viviendas construidas mediante una iniciativa parroquial y compartió un encuentro con la comunidad en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, donde expresó: “Viéndolos, me siento como en casa”.

Durante su discurso, León XIV advirtió sobre las consecuencias de la violencia en los barrios y cuestionó la indiferencia social ante las dificultades que atraviesan las familias de menores recursos.

El Papa estadounidense recordó la parábola del buen samaritano para señalar la necesidad de acompañar a quienes sufren situaciones de exclusión. También hizo referencia a los niños que dejan de asistir a la escuela por temor a la inseguridad y a las madres que enfrentan dificultades para alimentar a sus hijos.

El mensaje estuvo atravesado por los testimonios de Angélica, Alan y Katherine, tres integrantes de la comunidad que compartieron sus experiencias ante el Papa. En particular, el relato de Katherine permitió poner en primer plano situaciones de violencia, vulnerabilidad y abandono.

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León XIV sostuvo que la Iglesia, la sociedad civil y el Estado deben trabajar de manera conjunta para enfrentar estos problemas. En ese sentido, llamó a construir una sociedad donde ninguna persona quede excluida y donde las instituciones asuman responsabilidades concretas frente a las necesidades de los sectores más vulnerables.

Las 12 viviendas que bendijo León XIV en Casavalle y la historia del proyecto solidario

Antes de pronunciar su discurso, el Papa recorrió el complejo habitacional Familias de Guadalupe, impulsado por la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe para mejorar las condiciones de vida de familias de bajos recursos.

Durante la visita, bendijo 12 viviendas construidas con apoyo de benefactores de The Papal Foundation, una organización estadounidense que financia iniciativas vinculadas con la Iglesia católica.

El proyecto busca ofrecer alternativas habitacionales a familias que viven en construcciones precarias, muchas de ellas levantadas con chapa, cartón y madera. La iniciativa forma parte del trabajo comunitario que desarrolla la parroquia en una zona atravesada por dificultades económicas y sociales.

La visita también permitió visibilizar el trabajo de organizaciones religiosas y vecinos que desarrollan proyectos de vivienda, educación y asistencia alimentaria en Casavalle. El párroco Pablo Coimbra destacó previamente que la presencia del pontífice representaba un reconocimiento para una comunidad históricamente marginada.

Cómo continúa la visita de León XIV a Uruguay antes de viajar a la Argentina

Según el programa oficial del Vaticano, la jornada continuará con un encuentro dedicado a la educación en la Universidad Católica del Uruguay y una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

El domingo 8 de noviembre, León XIV tiene previsto trasladarse a la Argentina, donde será recibido por el presidente Javier Milei. Su visita incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con encuentros religiosos y sociales que continuarán el mensaje sobre la dignidad humana y la atención a las personas más vulnerables.

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