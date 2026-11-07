Por qué Claudio Úbeda también salió campeón de la Tabla Anual 2026 con Boca Juniors

Claudio Úbeda, exentrenador de Boca Juniors. Foto: NA (Damián Dopacio).

La consagración de Boca como campeón de la Tabla Anual 2026 tiene un protagonista que ya no pertenece al club: Claudio Úbeda. El exentrenador, que dejó su cargo en junio, dirigió al Xeneize durante el Torneo Apertura y consiguió 30 de los 63 puntos con los que el equipo terminó en lo más alto de la clasificación.

El campeonato conseguido por Boca este sábado 7 de noviembre contempla los puntos acumulados durante las fases regulares del Apertura y del Clausura. Por ese motivo, los resultados obtenidos durante el primer semestre fueron tan determinantes como los del segundo para establecer al campeón de la temporada.

Claudio Úbeda dejó de ser el director técnico de Boca Juniors en junio de 2026. Foto: NA

Bajo la conducción de Úbeda, Boca disputó 16 partidos de la fase regular del Apertura, con un balance de 8 victorias, 6 empates y apenas 2 derrotas. Esa campaña le permitió sumar 30 puntos y terminar segundo en su zona, detrás de Estudiantes de La Plata, que alcanzó 31.

Pese a que el entrenador no participó de la definición de este sábado, los puntos obtenidos durante su gestión permanecieron en la clasificación acumulada. Es por eso que contribuyó directamente a la conquista del campeonato, aunque no hay confirmación de que la Liga Profesional lo reconozca formalmente como entrenador campeón.

Cómo fue el ciclo de Claudio Úbeda en Boca y por qué dejó de ser entrenador

Úbeda asumió la conducción del primer equipo en octubre de 2025 después del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, de quien era ayudante de campo. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme decidió ratificarlo para comenzar la temporada 2026.

Sin embargo, la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores y la derrota ante Huracán en los playoffs del Apertura precipitaron su salida. El 2 de junio, Boca anunció oficialmente su desvinculación mediante un comunicado en el que agradeció el trabajo realizado por el entrenador y su cuerpo técnico.

Su etapa terminó con 32 partidos oficiales, 17 victorias, 7 empates y 8 derrotas. En una entrevista posterior, el propio Úbeda defendió el trabajo realizado y destacó que había dejado al equipo bien ubicado en la clasificación anual.

Así fue el gol agónico de Enner Valencia para que Boca salga campeón de la Tabla Anual 2026

Los números de Boca campeón: cómo se repartieron los 63 puntos entre los dos semestres

La definición de la Tabla Anual llegó este sábado en La Bombonera, cuando Enner Valencia convirtió en tiempo de descuento y le dio a Boca una victoria agónica por 1 a 0 ante Defensa y Justicia para que grite campeón.

El gol permitió que el Xeneize alcanzara los 63 puntos y superara por una unidad a Rosario Central, que había derrotado 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto. Argentinos Juniors, el otro candidato al título, terminó con 60 puntos tras perder frente a Huracán.

La campaña de Boca se dividió de la siguiente manera:

Torneo Apertura : 30 puntos con Claudio Úbeda como entrenador.

Torneo Clausura : 33 puntos bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena.

Tabla Anual: 63 puntos, suficientes para terminar por encima de Rosario Central (62) y Argentinos Juniors (60).

El título también le aseguró a Boca la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y un lugar en la Supercopa de la Liga Profesional.

De esta manera, la conquista también permite reconsiderar el aporte de Úbeda: se fue de Boca sin títulos, pero los 30 puntos que consiguió resultaron fundamentales para que el equipo se consagrara cinco meses después.