Cómo ingresar al Servicio de Inteligencia del Estado en Argentina: lanzaron una convocatoria a través de afiches alrededor de toda CABA

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La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) lanzó la primera convocatoria abierta para todos aquellos que quieran formar parte del servicio de inteligencia de la Nación. Así, habilitaron un llamado oficial del 3 al 30 de noviembre para que se inscriban quienes quieran realizar el Curso Básico de Ingreso (CBI).

La Resolución 941/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra, establece el paso a paso para el ingreso a la carrera profesional del organismo al igual que los requisitos que tiene su personal. Su estatuto lo establece el Decreto 1021/26 que entrará en vigencia el 1° de enero de 2027.

Cristian Auguadra, Secretario de Inteligencia de la Nación. Foto: side.gob.ar

¿Cuáles son los requisitos para formar parte de la SIDE?

“Si estás interesado en trabajar incansablemente, con máxima exigencia, en situaciones de alto riesgo y sin reconocimiento más que el de defender los intereses de tu país, la SIDE puede ser tu lugar”, establece la página oficial.

Además, puntualiza los requisitos mínimos:

Ser ciudadano argentino.

Tener el título secundario completo.

Aprobar las evaluaciones de seguridad y médicas, que incluyen una investigación de antecedentes y evaluaciones físicas y psicológicas.

Tener disponibilidad para trasladarte a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La página oficial de la SIDE. Foto: side.gob.ar

¿Qué datos hay que aportar para formar parte de la SIDE?

Para formar parte de la SIDE existe un formulario con ciertos requisitos:

Seleccionar el área de interés entre análisis estratégicos, operaciones, ciberinteligencia y tecnología, contrainteligencia y seguridad, idiomas y estudios regionales o apoyo institucional. Datos de información personal y de contacto: apellido, nombre, DNI, CUIL, fecha de nacimiento, edad, lugar de nacimiento, estado civil, lugar de residencia, correo electrónico y si posees antecedentes penales o no. Datos académicos: título secundario, título universitario o terciario, posgrados u otras formaciones. También los idiomas. Experiencia laboral. Conocimientos de herramientas de ofimática. Declaración jurada de la veracidad de los datos.

Declaración jurada de la SIDE Foto: side.gob.ar

¿Cómo es el proceso de selección para formar parte de la SIDE?

Etapa 1: Inscripción

Entre el 3 y el 30 de noviembre, los ciudadanos argentinos que cumplan con los requisitos mínimos podrán postularse a través de un formulario que estará disponible en la sección de carreras de la página web de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Etapa 2: Preselección de perfiles

Se preseleccionan los perfiles de interés para el Cuerpo de Inteligencia en función de las vacantes disponibles.

Etapa 3: Examen de conocimiento general

Los perfiles preseleccionados rinden un examen de conocimiento general de carácter eliminatorio.

Etapa 4: Evaluación física, psicológica y psicotécnica

Se requerirá la presentación de documentación y profesionales especialistas evaluarán la aptitud de cada candidato para desempeñarse en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Los resultados son reservados y eliminatorios.

Afiches SIDE Foto: Perfil

Etapa 5: Examen de aptitud

Quienes aprueban las instancias anteriores rinden un examen elaborado y calificado por profesores de reconocida trayectoria académica. La corrección es anónima: cada examen se identifica con un código personal

Etapa 6: Coloquio de aptitud profesional

Quienes aprueban el examen tienen una entrevista personal ante un tribunal de tres funcionarios de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que evalúa la idoneidad del candidato para un desempeño eficaz en el organismo.

Además, remarca: “Aprobar todas las instancias no garantiza el ingreso. Acceden a la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) únicamente los concursantes que, según el orden de mérito final, cubran las vacantes que se requieran”.