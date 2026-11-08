Dejó de llamarse La Gama para homenajear a un prócer que luchó junto a Belgrano: tiene 136 años de historia y una farmacia fundada en 1894

Desfile tradicionalista en las calles de General La Madrid Foto: Instagram @turismolamadrid

En el interior de la provincia de Buenos Aires existe una localidad cuya historia comenzó con una estación ferroviaria y terminó vinculándose con uno de los militares más audaces de la Independencia argentina. Antes de recibir su nombre actual, fue un pequeño centro agrícola conocido como La Gama, donde el tren representaba una oportunidad de progreso.

Se trata de General La Madrid, un pueblo ubicado en el centro-oeste bonaerense que, en 2026, cumplió 136 años desde la creación de su partido. Su denominación recuerda a Gregorio Aráoz de Lamadrid, un general que combatió junto a Manuel Belgrano y sobrevivió a heridas que parecían mortales.

Entre sus calles permanecen una farmacia fundada en 1894, construcciones ferroviarias del siglo XIX y la antigua residencia de uno de sus fundadores.

De La Gama a General La Madrid: cómo nació el pueblo bonaerense en 1890

Los orígenes de General La Madrid se remontan a octubre de 1883, cuando se inauguró la estación La Gama del Ferrocarril del Sud. La expansión ferroviaria transformaba Buenos Aires y facilitaba el transporte de productos agrícolas hacia los mercados.

En mayo de 1884, las vías llegaron hasta Bahía Blanca. El nuevo tramo, de 262,8 kilómetros, fue inaugurado durante una visita del gobernador Dardo Rocha, quien participó de un agasajo en el galpón de máquinas de La Gama.

General La Madrid, un pueblo bonaerense con 136 años de historia Foto: Instagram @turismolamadrid

En 1887, el Gobierno provincial impulsó la creación de 222 centros agrícolas cercanos a estaciones ferroviarias. Uno de ellos fue La Gama, cuyo trazado se realizó en 1889 sobre terrenos de Casimiro Laplacette, quien cedió tierras para edificios y espacios públicos.

El acontecimiento decisivo llegó el 14 de febrero de 1890, cuando se autorizó la creación del partido de General La Madrid, cuya cabecera quedó establecida en aquel centro agrícola.

Quién fue Gregorio Aráoz de Lamadrid, el prócer que combatió junto a Manuel Belgrano

El nombre elegido homenajea a Gregorio Aráoz de Lamadrid, nacido el 28 de noviembre de 1795 en Tucumán. Se incorporó muy joven a las fuerzas revolucionarias y participó de las batallas de Tucumán, Salta, Vilcapugio y Ayohuma.

En 1817, durante una campaña en el Alto Perú, comandó aproximadamente 150 hombres y logró ocupar Tarija, donde capturó oficiales realistas.

Gregorio Aráoz de Lamadrid, el general que sobrevivió a 15 heridas Foto: Archivo

Sin embargo, uno de sus episodios más extraordinarios ocurrió el 27 de octubre de 1826, durante la batalla de El Tala, cuando enfrentó a las fuerzas de Facundo Quiroga.

Según reconstruyó el historiador Felipe Pigna, Lamadrid combatió contra 15 adversarios y recibió gravísimas heridas, entre ellas un disparo en la cabeza. Sus atacantes lo creyeron muerto, pero consiguió sobrevivir.

También fue gobernador de Tucumán y ejerció brevemente el gobierno de Mendoza y La Rioja. Murió el 5 de enero de 1857, en Buenos Aires, a los 61 años.

La farmacia fundada en 1894 que conserva el nombre original del pueblo

Uno de los testimonios más particulares del pasado es la Farmacia La Gama, fundada el 25 de diciembre de 1894 por José Mantz, un farmacéutico suizo graduado en la Universidad de Berna.

Inicialmente denominada Botica de Mantz, atravesó diferentes nombres: Farmacia del Pueblo, Botica La Gama y, finalmente, Farmacia La Gama.

Según la Municipalidad, es la farmacia más antigua del país que permaneció dentro de una misma dinastía familiar. Su denominación conserva la memoria de los primeros años de la localidad.

Los edificios centenarios que permiten viajar al pasado

El patrimonio histórico también incluye el galpón de máquinas del Ferrocarril del Sud, construido en 1883, donde se reparaban locomotoras y vagones.

Otro sitio destacado es la Casona Laplacette, antigua residencia de Casimiro Laplacette, convertida en museo. Conserva habitaciones, mobiliario y objetos vinculados con la vida de sus primeros habitantes.

General La Madrid nació alrededor de una estación ferroviaria en 1883 Foto: Instagram @turismolamadrid

La parroquia Nuestra Señora del Carmen, inaugurada en 1922, y el edificio municipal, abierto en 1930, completan parte del recorrido histórico.

A 136 años de la creación del partido, General La Madrid mantiene dos historias entrelazadas: la de un pueblo que creció alrededor del ferrocarril y la de un prócer que participó en las luchas que dieron forma a la Argentina.