Se derrumbó por completo, fue reconstruida seis veces y tardaron 100 años en terminarla: tiene una cúpula de 41 metros y guarda los restos de San Martín

La Catedral Metropolitana, frente a la Plaza de Mayo Foto: Instagram @buenosairesturismo

A simple vista, su fachada puede confundir a cualquier visitante. No tiene las torres elevadas, los campanarios ni el aspecto gótico que suele asociarse con las grandes catedrales del mundo. En cambio, doce columnas monumentales sostienen un frontispicio que recuerda a los templos de la antigua Grecia.

Sin embargo, detrás de esa apariencia clásica se encuentra la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, la principal sede de la Iglesia católica argentina y uno de los edificios con mayor valor histórico del país. Su pasado estuvo marcado por construcciones precarias, problemas económicos, inundaciones, incendios y hasta un derrumbe que obligó a comenzar nuevamente.

El templo actual es, en realidad, la sexta construcción levantada sobre el mismo terreno y necesitó aproximadamente un siglo para quedar terminado.

La Catedral Metropolitana fue reconstruida seis veces

La historia comenzó en 1580, cuando Juan de Garay realizó la segunda fundación de Buenos Aires y reservó un cuarto de manzana para construir la iglesia mayor. Ese terreno es el mismo que todavía ocupa la Catedral, frente a la Plaza de Mayo.

La primera construcción estable fue una sencilla capilla de adobe levantada en 1593. Los materiales disponibles y la falta de recursos condenaron a los primeros templos a una existencia breve. Con los años, distintos edificios fueron afectados por inundaciones, incendios y graves fallas estructurales.

Catedral Metropolitana. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

El quinto templo fue construido en 1682, pero su precariedad obligó a rehacer la fachada en 1727. La situación llegó a un punto crítico en 1752, cuando la estructura sufrió un derrumbe total. Aquel desastre abrió el camino para levantar el edificio definitivo, proyectado por el italiano Antonio Masella.

Una obra que necesitó alrededor de 100 años

La construcción atravesó dos grandes etapas. La primera se extendió entre 1752 y 1791 y permitió completar buena parte del interior, aunque la fachada quedó inconclusa. La segunda comenzó en 1822 y terminó en 1852 con la incorporación del monumental pórtico de acceso.

Por ese motivo, el edificio definitivo tardó aproximadamente 100 años en completarse.

Su fachada posee doce columnas monumentales Foto: Argentina.gob.ar.

La fachada fue diseñada por el arquitecto francés Próspero Catelin. Su estilo neoclásico otorgó al templo un aspecto más cercano a un edificio civil que a una iglesia tradicional. Las doce columnas simbolizan a los doce apóstoles y el pórtico reproduce elementos del Palacio Borbón de París.

Entre 1860 y 1863, el escultor francés José Dubourdieu realizó el relieve del frontispicio. La escena representa el reencuentro bíblico de Jacob con su hijo José y sus hermanos. También fue interpretada como una alusión a la reconciliación de los argentinos después de la batalla de Pavón, ocurrida en 1861.

La cúpula de 41 metros y sus tesoros

Detrás de la sobria fachada se despliega un interior monumental. La Catedral posee varias naves, capillas laterales y una cúpula asentada sobre un tambor circular que alcanza los 41 metros de altura.

Entre sus piezas más valiosas aparecen el altar mayor realizado por Isidro de Lorea, la antigua sillería del presbiterio, la Virgen de los Dolores y el Santo Cristo de Buenos Aires, una obra religiosa del siglo XVII. También conserva catorce pinturas del Vía Crucis creadas por el italiano Francesco Domenighini.

Documentos del Archivo General de la Nación revelan que las reformas de 1853 incluyeron bancos y pisos de baldosas. Al año siguiente se solicitaron 3500 baldosas de mármol provenientes del antiguo fuerte para completar sectores del atrio y la galería.

El mausoleo que guarda los restos de San Martín

Uno de los espacios más visitados es el mausoleo del general José de San Martín. En 1877, el arquitecto Enrique Aberg reformó una capilla lateral para alojar el monumento funerario, realizado por el escultor francés Albert Carrier-Belleuse.

La Catedral también mantiene una fuerte relación con Jorge Bergoglio, quien fue arzobispo de Buenos Aires entre 1998 y 2013, antes de convertirse en el papa Francisco.

Declarada Monumento Histórico Nacional en 1942, la Catedral Metropolitana permanece como testigo de más de cuatro siglos de historia. Su fachada sin torres, sus reconstrucciones y sus tesoros interiores recuerdan que el edificio más importante del catolicismo argentino también fue una obra atravesada por fracasos, derrumbes y permanentes renacimientos.