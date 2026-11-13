ANSES cambia el pago de la Asignación por Embarazo: cómo cobrar el 20% retenido sin presentar certificados

Asignación por Embarazo. Foto: Foto generada con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó desde noviembre de 2026 un nuevo mecanismo para liquidar la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE). El cambio permitirá que las beneficiarias accedan al 20% acumulado durante la gestación sin presentar certificados de manera presencial, siempre que los controles médicos estén registrados en los sistemas oficiales.

El procedimiento contempla un intercambio mensual de información entre ANSES y el Ministerio de Salud. A partir de esos datos, el organismo previsional podrá verificar si se cumplieron las condiciones sanitarias y determinar si corresponde liberar el dinero retenido.

Asignación por Embarazo. Foto: Unsplash.

Cómo funciona el nuevo sistema de cobro automático de ANSES

Hasta ahora, las titulares debían presentar documentación para acreditar los controles médicos y la finalización del embarazo. Con la nueva modalidad, ANSES podrá consultar directamente los registros oficiales y, si cuenta con toda la información necesaria, depositar el saldo pendiente en la cuenta bancaria de la beneficiaria.

El Ministerio de Salud enviará los datos disponibles cada mes y ANSES se encargará de verificar si corresponde realizar la liquidación. El objetivo es reducir los trámites y evitar traslados innecesarios a las oficinas del organismo.

Sin embargo, el pago automático depende de que los antecedentes médicos estén correctamente registrados. Si ANSES no recibe la información necesaria o la titular presenta un reclamo, podrá acreditar el cumplimiento de los requisitos mediante documentación respaldatoria. La nueva modalidad alcanza a las asignaciones puestas al pago desde el 1° de noviembre de 2026.

AUE de noviembre: cuánto se cobra y cuánto queda retenido

Con el aumento del 1,93% aplicado en noviembre, la Asignación por Embarazo quedó en $159.611 mensuales. La prestación mantiene el esquema de pago del 80% mensual y la retención del 20% restante.

De esta manera, los importes se distribuyen así:

Pago mensual en mano: $127.688,80 .

Monto retenido por mes: $31.922,20 .

Acumulado de seis meses: $191.533,20, si se mantienen los mismos valores.

El cálculo del saldo puede variar cuando se aplican actualizaciones durante el período.

Además, algunas beneficiarias pueden acceder a otros complementos. En noviembre, el Complemento Leche del Plan de los Mil Días alcanza los $60.203 y la Tarjeta Alimentar para titulares con un hijo es de $72.250.

Asignación por Embarazo.

Calendario de pagos de la Asignación por Embarazo en noviembre

ANSES organizó los depósitos según la terminación del DNI:

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre .

DNI terminado en 1: jueves 12 .

DNI terminado en 2: viernes 13 .

DNI terminado en 3: lunes 16 .

DNI terminado en 4: martes 17 .

DNI terminado en 5: miércoles 18 .

DNI terminado en 6: jueves 19 .

DNI terminado en 7: viernes 20 .

DNI terminado en 8: martes 24 .

DNI terminado en 9: miércoles 25.

La fecha de cobro habitual no garantiza que el 20% acumulado se acredite ese mismo día. Para consultar los movimientos, las titulares pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si el saldo no aparece, deberán verificar que los controles estén registrados y, si corresponde, presentar los certificados para solicitar una revisión.