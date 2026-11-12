La Ley de Tránsito establece multas por la bola de enganche del auto: hasta 100 unidades fijas y 2 puntos menos en la licencia, incluso con la VTV al día

La bola de enganche de un vehículo puede ser motivo de multa si sobresale de forma peligrosa de la carrocería. Imagen ilustrativa. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Muchos conductores instalan una bola de enganche en la parte trasera del auto para transportar un tráiler, un pequeño remolque o una casa rodante. Sin embargo, la Ley Nacional de Tránsito 24.449 contempla una prohibición para los enganches que sobresalen de la carrocería y pueden resultar peligrosos. En estos casos, el régimen nacional prevé multas de hasta 100 unidades fijas y la quita de 2 puntos de la Licencia Nacional de Conducir, tal como detalla Canal 26 en varias notas sobre multas de tránsito.

De esta manera, lo que parece un accesorio inofensivo puede convertirse en un problema durante un control de tránsito si no cumple con las condiciones de seguridad establecidas por la normativa.

La particularidad es que tener la Verificación Técnica Vehicular (VTV) aprobada no autoriza a circular con un accesorio antirreglamentario. Por eso, conocer qué instalaciones están permitidas resulta fundamental para evitar sanciones y reducir los riesgos de accidentes.

La bola de enganche de un vehículo puede ser motivo de multa si sobresale de forma peligrosa de la carrocería. Imagen ilustrativa. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Multas por la bola de enganche del auto: qué dice la Ley Nacional de Tránsito

El artículo 48, inciso y), de la Ley 24.449 prohíbe circular con vehículos que tengan defensas delanteras o traseras, enganches sobresalientes u otros elementos que excedan los límites de la carrocería y que, ante una colisión, pueden incrementar las consecuencias del impacto.

Por su parte, el artículo 92 del Anexo 2 del Decreto 779/95, sustituido por el Decreto 242/2022, establece las siguientes sanciones dentro del régimen nacional:

Multa mínima: 50 unidades fijas (UF).

Multa máxima: 100 unidades fijas (UF).

Descuento: 2 puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

El valor monetario de la unidad fija depende del régimen aplicable, por lo que el importe final de la multa puede variar según la jurisdicción.

Es importante aclarar que la normativa no prohíbe todas las bolas de enganche, sino aquellas instalaciones que reúnen las condiciones de peligrosidad y sobresaliencia previstas en la ley.

¿Está prohibido llevar una bola de enganche si no se utiliza un tráiler?

Una de las principales dudas entre los automovilistas es si pueden circular con la bola de enganche instalada cuando no están transportando ningún remolque.

La respuesta depende de las características del dispositivo. El hecho de no estar remolcando un tráiler no constituye, por sí solo, una infracción, pero tampoco exime al conductor de respetar las condiciones de seguridad.

La bola de enganche de un vehículo puede ser motivo de multa si sobresale de forma peligrosa de la carrocería. Imagen ilustrativa. Foto: Foto generada con IA

Si el enganche sobresale de los límites permitidos y representa un peligro potencial, puede quedar comprendido en la prohibición establecida por la Ley Nacional de Tránsito.

De esta manera, los enganches diseñados para un determinado vehículo deben evaluarse según sus características, instalación y cumplimiento de la normativa vigente.

¿Pueden multarte por la bola de enganche aunque tengas la VTV aprobada?

Contar con la VTV vigente no significa que cualquier accesorio instalado en el vehículo esté permitido. La revisión técnica y el cumplimiento de las normas de circulación son obligaciones diferentes.

Por ese motivo, un conductor podría enfrentar una sanción si circula con una bola de enganche antirreglamentaria, incluso cuando dispone de licencia vigente, seguro obligatorio y revisión técnica aprobada.

La situación también puede presentarse cuando el accesorio fue colocado o modificado después de realizar la inspección técnica.

Cómo evitar multas por los enganches para tráiler y remolques

Antes de instalar una bola de enganche, es fundamental comprobar que el dispositivo sea adecuado para el modelo del vehículo y que su colocación respete las exigencias de seguridad.

También conviene verificar que no sobresalga de manera peligrosa de los paragolpes o laterales de la carrocería, y que no interfiera con las luces, la patente ni otros componentes obligatorios.

Cuando se utilizan sistemas desmontables, retirar los elementos que no sean necesarios para circular puede ser una medida preventiva, siempre que se respeten las instrucciones del fabricante.

Además, quienes transportan tráileres deben asegurarse de cumplir con los requisitos específicos de circulación, sujeción, identificación y seguridad correspondientes al conjunto de vehículos.