Panettone versión mexicana de naranja, chocolate y frutos secos: el paso a paso para reversionar tu Navidad

Un clásico de las fiestas, en esta oportunidad te compartimos opciones fáciles y deliciosas para cambiar el menú.

Pan dulce versión mexicano Foto: panaderiasaracena

El panettone es símbolo de la Navidad alrededor del mundo; su miga aireada, su olor y cítricos y su relleno generoso lo convierten en el favorito para desayunos, meriendas o como obsequio premium.

En esta oportunidad te compartimos una versión mexicana que mezcla lo mejor del sabor navideño con chocolate y naranja.

Cómo hacer panettone mexicano

Ingredientes

500 g de harina de trigo (puede ser mitad harina de fuerza)

100 ml de leche tibia

15 g de levadura seca instantánea (o 30 g de levadura fresca)

120 g de azúcar

5 huevos grandes a temperatura ambiente

180 g de mantequilla suavizada

1 cucharadita de esencia de vainilla mexicana

1 cucharadita de ralladura de naranja

100 g de naranja confitada o ralladura fresca

80 g de chocolate amargo (mínimo 60% cacao), troceado

80 g de nueces mexicanas (pecanas, nuez de castilla o macadamia), picadas

80 g de frutos secos (pasitas, arándanos, higos secos, dátiles)

1/2 cucharadita de sal

Azúcar glass, más naranja confitada y chocolate para decorar

Pan dulce Foto: IA

Paso a paso

Disolver la levadura seca con la leche tibia y 1 cucharadita de azúcar. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume En un bowl grande, batir huevos, azúcar, vainilla, ralladura de naranja y sal. Incorporar la mezcla de levadura, luego agregar la harina poco a poco, batiendo o mezclando. Agregar la mateca suave en trozos, integrando bien. Amasar durante 8-10 minutos a mano o con gancho, hasta que la masa esté lisa y elástica. Formar una bola, cubre y deja reposar en lugar cálido hasta que doble su tamaño Desgasificar la masa suavemente y agrega naranja confitada, chocolate, nueces y frutos secos. Integrar con cuidado para que queden bien repartidos Colocar la masa en un molde alto para panettone engrasado y forrado. Dejar reposar nuevamente, cubierto, hasta que suba hasta casi el borde (1-1.5 horas) Precalentar el horno a 180°C. Hacer una cruz en la superficie y colocar encima un trocito de mantequilla. Hornear de 40 a 50 minutos, hasta que luzca bien dorado y al golpear la base suene hueco Dejar enfriar sobre una rejilla. Espolvorear con azúcar glass, decorar con más chocolate troceado, frutas y frutos secos si deseas.

Pan dulce y panettone no son lo mismo

Si bien se usan como sinónimos, no son lo mismo, ya que tienen distintas preparaciones. En primer lugar, el panettone se diferencia del pan dulce porque se hace 100% con masa madre y lleva chaucha de vainilla.

Además, se hace con yemas solamente, por eso es de miga amarilla, mientras que, el pan dulce se hace con claras y yemas, por lo que su miga es más blanca.

El pan dulce de la panadería Levando, despacho de pan. Foto: Morfar.ar.

El panettone es una masa esponjosa y liviana, con una miga aireada y suave. Tradicionalmente, contiene cáscara de naranja, pasas rubias o chips de chocolate, según la variedad.

Otra de sus diferencias radica en la altura. El panettone es más alto y esponjoso, mientras que el pan dulce es bajo y compacto y la miga tiende a ser más firme.

En conclusión, el panettone es más ligero y esponjoso, mientras que el pan dulce es más denso y con un sabor más intenso, pero ambos son un delicioso clásico de las celebraciones navideñas.