Fraudes online, phishing y robo de WhatsApp: las estafas que más denuncian los argentinos y cómo evitar caer

Cómo evitar caer en delitos informáticos. Foto: Red Seguridad

En los últimos años, los delitos informáticos han crecido considerablemente y los robos de WhatsApp, fraudes online y phising siguen siendo las modalidades más comunes y con más denuncias en Argentina. Cada vez estamos más conectados y nuestro celular posee todo tipo de información sobre nosotros tales como contraseñas para entrar a cuentas bancarias y billeteras virtuales, algo que los delincuentes aprovechan para acceder de manera ilegítima a perfiles de aplicaciones, usurpar identidad y sustraer datos personales.

“Fraudes en línea”, la maniobra delictiva más denunciada en Argentina

De acuerdo a un informe de la Unidad Especializada en Ciberdelitos de la Nación, publicado a mediados de 2025, el “fraude en línea” es la maniobra delictiva más reportada en nuestro país con un 63% de casos. Se identificó que más de la mitad de los robos se hacen durante las compras o ventas de servicios o productos en Internet. En tanto, un 18% son fraudes a través de las plataformas de homebanking.

Luego le siguen “usurpación de identidad” con 13,5%, acceso ilegítimo con 8,3%, phising con 4,5% y casos de acoso con 4,2%.

El “fraude en línea” es la maniobra delictiva más reportada en nuestro país. Foto: Red Seguridad

Una de las maniobras que más preocupa es la del robo a WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea que más utilizan los argentinos. Según el informe, este modus operandi se lleva a cabo cuando delincuentes roban celulares y descubren que no están bloqueados.

De esa manera, aprovechan para acceder a las redes sociales de la víctima, a sus cuentas bancarias y a perfiles de billeteras virtuales para hacer compras desde el dispositivo móvil, usurpar su identidad y realizar estafas solicitando dinero a contactos de la persona.

Consejos para evitar ser víctima de estafas virtuales y de usurpación de identidad

Estas maniobras delictivas pueden evitarse poniendo en práctica una serie de herramientas de seguridad muy simples y sencillas:

Bloqueo del celular

Ante un posible robo del celular, es importante contar con un bloqueo previo del dispositivo móvil. Algunas de las medidas son:

Pin numérico

Contraseña alfanumérica

Reconocimiento facial o huella dactilar

Muchos delincuentes roban celulares desbloqueados y usurpar la identidad de la víctima. Foto: Red Seguridad

Verificación de dos pasos

Esta recomendación es clave para evitar que delincuentes intenten entrar tanto a correos electrónicos como a cuentas de WhatsApp y redes sociales. La verificación de dos pasos requiere que el usuario brinde un método de verificación adicional para ingresar a cualquier perfil personal.

En el caso de ingresar desde un dispositivo desconocido, no bastará solo con la contraseña. Si el delincuente intenta cambiarla, le pedirá un código que normalmente se envía al celular por SMS o a otro correo electrónico.

No enviar fotos de DNI o tarjetas

En estafas virtuales, los ladrones piden a sus víctimas fotografías de DNI o tarjetas haciéndose pasar por familiares o incluso por organismos públicos o bancos. Es importante tener en cuenta que estos últimos jamás pedirán datos personales para realizar operaciones virtuales o telefónicas.

Es importante llevar a cabo una serie de medidas de seguridad para evitar caer en estafas virtuales. Foto: Freepik

En el caso de que se hagan pasar por contactos cercanos, es esencial verificar la identidad antes de brindar cualquier tipo de información sensible.

También se recomienda evitar utilizar de manera constante redes de Wi-Fi públicas para operar en bancos o billeteras virtuales y no hacer clic en enlaces sospechosos que se envían por correo electrónico, WhatsApp o por SMS.