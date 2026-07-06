Egipto, el rival de Argentina, y sus secretos mejor guardados: oasis, templos y desiertos que parecen de otro planeta

Egipto tiene la estructura de piedra más antigua del mundo. Foto: Unsplash.

El cruce entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 este martes 7 de junio no solo despierta expectativas futbolísticas. También invita, casi sin quererlo, a mirar hacia un país que combina historia milenaria, misterios arqueológicos y escenarios naturales que parecen diseñados para otro planeta.

Mientras la Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, busca seguir avanzando en Atlanta tras un camino intenso en la fase previa, del otro lado aparece Egipto, una selección con identidad fuerte y una carga cultural que trasciende el deporte. Y es que hablar de Egipto es hablar de una civilización que marcó la historia de la humanidad… aunque reducirlo a pirámides y esfinges sería apenas una postal incompleta.

La Gran Pirámide de Giza es la única de las 7 maravillas del Mundo Antiguo que sigue en pie. Foto: pyramid-of-giza

Detrás de su imagen más famosa, el país esconde destinos sorprendentes que van desde desiertos de otro mundo hasta templos alineados con fenómenos astronómicos, pasando por oasis aislados y profundidades marinas extremas. Estas son cinco maravillas ocultas que revelan el costado menos conocido, y más fascinante, del próximo rival argentino.

1. El Desierto Blanco: un escenario natural que parece de ciencia ficción

En el corazón del Sahara egipcio, a pocas horas de El Cairo, el Desierto Blanco se presenta como uno de los paisajes más insólitos del planeta. Sus formaciones rocosas, de tonos blancos intensos, fueron moldeadas por la erosión del viento durante millones de años, generando figuras que recuerdan animales, hongos o esculturas abstractas.

El Desierto Blanco de Egipto (Sahara el Beyda) es una joya natural declarada Parque Nacional. Foto: Unsplash.

La experiencia suele completarse con una ruta que atraviesa también el Desierto Negro, de origen volcánico, y la Montaña de Cristal, donde los minerales brillan bajo la luz del sol. Es un recorrido que mezcla aventura, aislamiento total y noches en campamentos donde el silencio del desierto se vuelve protagonista absoluto.

2. Siwa: el oasis que conserva una identidad única en el mundo árabe

En el extremo occidental de Egipto, muy cerca de la frontera libia, el Oasis de Siwa aparece como un universo aparte. Su aislamiento geográfico permitió conservar una cultura propia, con idioma y tradiciones bereberes que lo diferencian del resto del país.

El Oasis de Siwa destaca por sus manantiales termales, lagos de sal y su cultura bereber, además de ser el lugar donde Alejandro Magno fue declarado semidiós. Foto: Unsplash.

Entre sus atractivos destacan las piscinas naturales de alta salinidad, donde el cuerpo flota sin esfuerzo, y sitios históricos como la Fortaleza de Shali, construida con sal y barro, y el Templo del Oráculo de Amón, que alguna vez recibió a Alejandro Magno. Es un destino donde la historia, la naturaleza y la identidad cultural conviven en equilibrio.

3. Abu Simbel: el templo que dialoga con el sol dos veces al año

El sur de Egipto alberga uno de los complejos arqueológicos más impactantes del mundo: Abu Simbel. Construido por orden de Ramsés II, este templo monumental fue diseñado con una precisión astronómica que aún hoy asombra a quienes lo conocen.

Abu Simbel es uno de los complejos más impresionantes de Egipto. Tallado en roca pura por Ramsés II en 1264 a.C., fue diseñado para intimidar a los nubios y demostrar el poder divino del faraón. Foto: World History Encyclopedia.

Dos veces al año, el 22 de febrero y el 22 de octubre, el sol atraviesa el interior del santuario e ilumina las estatuas principales, dejando en penumbra a una de las figuras laterales. Este fenómeno convirtió al sitio en un símbolo de la ingeniería del Antiguo Egipto.

Además, su traslado completo en la década del 60 para evitar su inundación por la represa de Asuán es considerado una de las mayores operaciones de rescate patrimonial de la historia moderna.

4. El Blue Hole de Dahab: el abismo azul del Mar Rojo

En la península del Sinaí, cerca de la ciudad de Dahab, se encuentra el famoso Blue Hole, una formación submarina que alcanza profundidades superiores a los 100 metros. Este sumidero natural es considerado uno de los puntos más desafiantes del buceo mundial.

El Agujero Azul de Egipto es un abismo situado frente a la costa del Mar Rojo, cerca de Dahab. Foto: Barcelo.com.

Su estructura incluye el temido “Arco”, un túnel submarino que conecta el agujero con el mar abierto, lo que lo convirtió en un sitio legendario (y peligroso) para buceadores experimentados. A pesar de ello, sus aguas cristalinas y su biodiversidad lo posicionan como un destino clave del turismo de aventura.

5. Valle de los Reyes: la ciudad eterna de los faraones

En las cercanías de Luxor, el Valle de los Reyes fue elegido como lugar de descanso eterno por los faraones del Imperio Nuevo. A diferencia de las pirámides, aquí las tumbas fueron excavadas directamente en la roca, ocultas bajo montañas que adoptan naturalmente una forma piramidal.

El Valle de los Reyes en Egipto fue la necrópolis secreta de los faraones del Imperio Nuevo (1550-1069 a.C.). Para evitar saqueos, construyeron sus tumbas subterráneas excavadas en la roca. Foto: Egypt UTS Tours.

Sus paredes aún conservan inscripciones y pinturas del “Libro de los Muertos” y otros textos funerarios. La tumba de Tutankamón, descubierta en 1922, es la más célebre por haber permanecido casi intacta durante siglos, convirtiéndose en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX.

En la previa del encuentro en Atlanta, el fútbol vuelve a funcionar como un puente cultural inesperado. Argentina y Egipto se cruzan en la cancha, y eso permite conocer más sobre una civilización que lleva miles de años recordándole al mundo que su historia todavía tiene mucho por revelar.