Google celebró el nuevo récord de Messi con una sorpresa para millones de usuarios: qué aparece al buscar su nombre

Búsquedas de Messi en Google. Foto: Copilot IA | Reuters (Troy Taormina).

La actuación de Lionel Messi en el triunfo de la Selección Argentina ante Austria por el Mundial 2026 también tuvo su impacto en el mundo digital. Luego de que el capitán argentino alcanzara un nuevo récord mundialista, Google activó un homenaje interactivo dentro de su buscador para celebrar la histórica marca del rosarino.

El reconocimiento apareció pocas horas después de la victoria por 2 a 0 del equipo dirigido por Lionel Scaloni, encuentro en el que Messi anotó los dos goles argentinos. Con ese doblete, el delantero llegó a 18 tantos en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de los Mundiales y superando el registro que mantenía el alemán Miroslav Klose.

El capitán argentino marcó un doblete ante Austria y alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Cómo ver el homenaje de Google a Lionel Messi

Los usuarios que escriban en Google términos como “Messi”, “Lionel Messi” o “Leo Messi” pueden encontrarse con una sorpresa especial. Junto a los resultados de búsqueda aparece una pelota con los colores de la bandera argentina y una leyenda que destaca el logro conseguido por el capitán albiceleste.

Lo que pasa si buscás la palabra “Messi” en Google. Video: X / @VeviStereo.

Al activar la función, la pantalla se llena de papelitos celestes y blancos en alusión a la Selección Argentina. La experiencia forma parte de los denominados “easter eggs”, herramientas ocultas que Google suele utilizar para celebrar acontecimientos de gran impacto mundial, desde hitos deportivos hasta eventos culturales.

Además de la animación, el buscador permite compartir la experiencia a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, lo que contribuyó a que rápidamente se viralizara entre fanáticos de distintos países.

Lo que pasa si buscás la palabra “Messi” en Google. Foto: Google.

La sorpresa digital incluye papelitos celestes y blancos y una pelota con los colores de la bandera argentina. Foto: Google.

Messi, tendencia global tras su récord en el Mundial 2026

La repercusión de la nueva marca del capitán argentino también quedó reflejada en las estadísticas de búsqueda. Según los datos de Google Trends, el interés por Messi registró un fuerte crecimiento inmediatamente después del encuentro frente a Austria.

Entre las consultas más populares aparecieron términos como “Messi”, “Lionel Messi”, “Messi World Cup” y “Messi goals”. También crecieron significativamente las búsquedas relacionadas con su rendimiento en el Mundial 2026 y con la cantidad de goles convertidos a lo largo de su carrera mundialista.

Las búsquedas relacionadas con Messi se dispararon en todo el mundo luego de su nuevo récord histórico. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Las consultas vinculadas al récord histórico fueron algunas de las que más aumentaron durante las últimas horas. Preguntas como “cuántos goles tiene Messi en Mundiales” o “Messi goles en Mundiales” mostraron un importante incremento, impulsadas por el interés global que despertó la nueva marca del astro argentino.

A sus 39 años, Messi continúa ampliando una trayectoria que ya lo ubicaba entre los futbolistas más importantes de todos los tiempos. El récord conseguido en el Mundial 2026 suma un nuevo capítulo a una carrera repleta de títulos, reconocimientos y marcas difíciles de igualar.