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Lanús: desarticulan una banda de “piratas del asfalto” gracias a la intervención del Centro de Monitoreo Municipal

Los delincuentes interceptaban camiones que transportaban alimentos, privaban de la libertad a sus conductores y luego se apoderaban de la mercadería. Las cámaras de seguridad fueron clave para esclarecer los hechos.

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Lanús: dos robos de mercadería en tránsito esclarecidos.
Lanús: dos robos de mercadería en tránsito esclarecidos. Foto: captura video.
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El análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del Municipio de Lanús permitió avanzar en una investigación por dos robos agravados de mercadería en tránsito, que culminó con la detención de uno de los presuntos integrantes de una organización delictiva.

La causa, que contó con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 5 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, logró establecer que ambos hechos habían sido cometidos por la misma banda.

De acuerdo con la investigación, los delincuentes interceptaban camiones que transportaban alimentos, privaban de la libertad a sus conductores y luego se apoderaban de toda la mercadería.

Las tareas investigativas permitieron determinar que se trataba de un mismo grupo criminal, que utilizaba esta modalidad para concretar los asaltos.

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El rol clave de las cámaras de seguridad

Uno de los elementos fundamentales para el esclarecimiento de los hechos fue el trabajo realizado por el Gabinete de Análisis del Centro de Monitoreo de Lanús.

Los especialistas analizaron de manera exhaustiva las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del Municipio, una tarea que fue complementada con el estudio de las comunicaciones de telefonía móvil utilizadas por los sospechosos.

Gracias a ese trabajo conjunto, los investigadores lograron identificar a los responsables y reunir las pruebas necesarias para avanzar con la causa judicial. Con las evidencias recolectadas, la justicia ordenó cinco allanamientos y una orden de detención.

Durante los procedimientos fue detenido uno de los presuntos autores de los robos. Además, los efectivos secuestraron cuatro teléfonos celulares y una réplica de arma de fuego.

La Fiscalía interviniente avaló el procedimiento y la investigación continúa para dar con el resto de los integrantes de la organización delictiva.

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