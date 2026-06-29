Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

WhatsApp cambia para siempre: cómo reservar un nombre de usuario y evitar compartir el número de teléfono

El proceso es muy sencillo y tiene como objetivo mantener la privacidad en situaciones donde dar el número puede resultar excesivo. Todos los detalles

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
WhatsApp añade a función de nombre de usuario.
WhatsApp añade a función de nombre de usuario. Foto: WhatsApp
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Compartir nuestro número de teléfono puede tener varios significados, desde un gran paso en una relación hasta un riesgo en cuanto a la protección de datos sensibles. Es por ello que WhatsApp lanzó una función más que esperada: el nombre de usuario, que ya se puede reservar.

El proceso es sencillo y completamente opcional. La red social de mensajería instantánea informó que el cambio tiene como objetivo mantener la privacidad en situaciones donde dar el número puede resultar excesivo.

Cómo reservar un nombre de usuario en WhatsApp

“Con más de tres mil millones de personas en WhatsApp, muchos nombres coinciden, por lo que abrimos las reservas de forma anticipada para que todos tengan la oportunidad de elegir el nombre de usuario que prefieran”, expresaron desde la red social propiedad de Meta.

Según se indicó, para reservar un nombre de usuario en WhatsApp se debe tener la última versión de la aplicación y seguir los siguientes pasos:

Contenido Recomendado

WhatsApp incorpora mensajes que se autodestruyen y un punto verde:cómo funcionan las nuevas herramientas

WhatsApp incorpora mensajes que se autodestruyen y un punto verde: cómo funcionan las nuevas herramientas

¿No sabés qué decirle a tu papá? Las 15 mejores frases para enviar por WhatsApp en el Día del Padre

¿No sabés qué decirle a tu papá? Las 15 mejores frases para enviar por WhatsApp en el Día del Padre
  1. Ir a Ajustes
  2. Seleccionar la opción “Cuenta”
  3. Escribir el nombre elegido en la pestaña “Nombre de usuario”

Cabe señalar que una vez reservado, el nombre de usuario permitirá recibir mensajes sin que el remitente vea el número telefónico, siempre y cuando sea la primera vez que se establece contacto.

WhatsApp implementa los nombres de usuario. Foto: WhatsApp

Los nombres de usuario serán implementados de manera gradual durante los próximos meses y la app notificará a cada uno cuando la función esté disponible en el país.

Además, la plataforma aclaró que su uso es opcional. Es decir que, quienes prefieran seguir utilizando el número telefónico como método de contacto podrán hacerlo sin ningún cambio.

Quiénes pueden reservar el nombre de usuario en WhatsApp y qué pasa con las empresas

La reserva de nombres de usuario está habilitada para todos los usuarios a nivel global y tiene como objetivo permitir la elección antes del lanzamiento oficial de la función.

El sistema admite números, puntos y guiones bajos, tal como en otras plataformas de Meta como Instagram o Facebook. En tanto, es importante saber que cada nombre es único: si ya existe, no podrá ser empleado por otra persona.

Para los indecisos, la plataforma lanzó un generador de nombres de usuario para crear uno ideal.

Por otro lado, se indicó que algunas personas, como los creadores de contenido, las pequeñas empresas o las organizaciones tienen reservada la opción de reclamar su nombre de usuario existente de Instagram o Facebook en WhatsApp.

WhatsApp añade a función de nombre de usuario. Video: WhatsApp

Privacidad total con los nombres de usuario en WhatsApp

“Los nombres de usuario son nuestro paso más reciente para que WhatsApp sea aún más privado”, explicó la empresa y sumó: “No hay ningún directorio para explorar ni sugerencias; las personas deberán conocer tu nombre de usuario exacto para ponerse en contacto contigo por primera vez”.

“Para ayudarte a controlar quién puede comunicarse contigo en WhatsApp mediante tu nombre de usuario, creamos una clave opcional de nombre de usuario que los demás deberán conocer para enviarte un mensaje”, sumó.

Una vez que lancen los nombres de usuario, cuando el usuario envíe un mensaje a una persona o empresa por primera vez, ya no se verá su número de teléfono si tiene activado el nombre de usuario.

WhatsAppCelulares
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Musk reveló que vendió acciones de Tesla para "salvar" a Twitter

    Musk reveló que vendió acciones de Tesla para "salvar" a Twitter

  2. Aura, el “transformer” 100% argentino:cómo funciona el primer robot modular del país

    Aura, el “transformer” 100% argentino: cómo funciona el primer robot modular del país
Lo último
También podría interesarte
Política

Javier Milei se mostró confiado para las elecciones 2027:“Los mercados están viendo que vamos a reelegir”

Javier Milei se mostró confiado para las elecciones 2027: “Los mercados están viendo que vamos a reelegir”

Los docentes bonaerenses anunciaron un paro para este martes 30 de junio por motivos salariales y violencia escolar

Javier Milei canceló su viaje a la cumbre del Mercosur para supervisar el traspaso en la Jefatura de Gabinete

Javier Milei se reunió con Flávio Bolsonaro y vuelve a tomar distancia de Lula da Silva

Economía

ANSES confirmó el calendario de julio:qué día cobrás si tu DNI termina en 4, 5 o 6

ANSES confirmó el calendario de julio: qué día cobrás si tu DNI termina en 4, 5 o 6

La actividad económica cayó 1,5% en abril, pero pero se mantuvo por encima respecto al mismo mes del año pasado

Baja el riesgo país y se disparan las acciones argentinas en Wall Street:qué pasó con la cotización del dólar

Salarios personal doméstico:con el aumento, cuánto cobran las empleadas en julio de 2026 y la escala completa

Internacionales

Keiko Fujimori es la nueva presidenta de Perú:ganó la segunda vuelta por 49.641 votos de diferencia sobre Roberto Sánchez

Keiko Fujimori es la nueva presidenta de Perú: ganó la segunda vuelta por 49.641 votos de diferencia sobre Roberto Sánchez

La conmovedora labor de Bart, el perro rescatista argentino que encontró a dos niños sepultados entre los escombros en Venezuela

María Corina Machado afirmó que “llegó el momento” de volver a Venezuela tras los terremotos:“Es mi deber”

La isla más aislada del mundo que es codiciada por China:qué hay detrás de Rapa Nui y la disputa con Estados Unidos