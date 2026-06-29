WhatsApp cambia para siempre: cómo reservar un nombre de usuario y evitar compartir el número de teléfono

WhatsApp añade a función de nombre de usuario. Foto: WhatsApp

Compartir nuestro número de teléfono puede tener varios significados, desde un gran paso en una relación hasta un riesgo en cuanto a la protección de datos sensibles. Es por ello que WhatsApp lanzó una función más que esperada: el nombre de usuario, que ya se puede reservar.

El proceso es sencillo y completamente opcional. La red social de mensajería instantánea informó que el cambio tiene como objetivo mantener la privacidad en situaciones donde dar el número puede resultar excesivo.

Cómo reservar un nombre de usuario en WhatsApp

“Con más de tres mil millones de personas en WhatsApp, muchos nombres coinciden, por lo que abrimos las reservas de forma anticipada para que todos tengan la oportunidad de elegir el nombre de usuario que prefieran”, expresaron desde la red social propiedad de Meta.

Según se indicó, para reservar un nombre de usuario en WhatsApp se debe tener la última versión de la aplicación y seguir los siguientes pasos:

Ir a Ajustes Seleccionar la opción “Cuenta” Escribir el nombre elegido en la pestaña “Nombre de usuario”

Cabe señalar que una vez reservado, el nombre de usuario permitirá recibir mensajes sin que el remitente vea el número telefónico, siempre y cuando sea la primera vez que se establece contacto.

WhatsApp implementa los nombres de usuario. Foto: WhatsApp

Los nombres de usuario serán implementados de manera gradual durante los próximos meses y la app notificará a cada uno cuando la función esté disponible en el país.

Además, la plataforma aclaró que su uso es opcional. Es decir que, quienes prefieran seguir utilizando el número telefónico como método de contacto podrán hacerlo sin ningún cambio.

Quiénes pueden reservar el nombre de usuario en WhatsApp y qué pasa con las empresas

La reserva de nombres de usuario está habilitada para todos los usuarios a nivel global y tiene como objetivo permitir la elección antes del lanzamiento oficial de la función.

El sistema admite números, puntos y guiones bajos, tal como en otras plataformas de Meta como Instagram o Facebook. En tanto, es importante saber que cada nombre es único: si ya existe, no podrá ser empleado por otra persona.

Para los indecisos, la plataforma lanzó un generador de nombres de usuario para crear uno ideal.

Por otro lado, se indicó que algunas personas, como los creadores de contenido, las pequeñas empresas o las organizaciones tienen reservada la opción de reclamar su nombre de usuario existente de Instagram o Facebook en WhatsApp.

WhatsApp añade a función de nombre de usuario. Video: WhatsApp

Privacidad total con los nombres de usuario en WhatsApp

“Los nombres de usuario son nuestro paso más reciente para que WhatsApp sea aún más privado”, explicó la empresa y sumó: “No hay ningún directorio para explorar ni sugerencias; las personas deberán conocer tu nombre de usuario exacto para ponerse en contacto contigo por primera vez”.

“Para ayudarte a controlar quién puede comunicarse contigo en WhatsApp mediante tu nombre de usuario, creamos una clave opcional de nombre de usuario que los demás deberán conocer para enviarte un mensaje”, sumó.

Una vez que lancen los nombres de usuario, cuando el usuario envíe un mensaje a una persona o empresa por primera vez, ya no se verá su número de teléfono si tiene activado el nombre de usuario.