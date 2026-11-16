Su nieto le dijo que nadie la miraría jugando Fortnite: a los 78 años, tiene más de 24.000 seguidores y un récord Guinness. Foto: X @TheOldestHunter

Lo que comenzó como una curiosidad por un videojuego terminó convirtiéndose en un récord mundial. Cath Bowie, una mujer escocesa de 78 años, fue reconocida por Guinness World Records como la streamer femenina de Fortnite de mayor edad en Twitch, donde reúne a más de 24.000 seguidores.

Su historia comenzó en 2017, cuando descubrió el juego gracias a su nieto, quien años después dudó de que alguien quisiera verla transmitir sus partidas. Lejos de desanimarse, decidió demostrarle lo contrario.

De jugar con su nieto a convertirse en una de las abuelas más famosas de Fortnite

Cath Bowie vive en Aberdeen (Escocia) y descubrió Fortnite en 2017, cuando Epic Games lanzó su popular modalidad Battle Royale. Por entonces, observaba cómo su nieto se entretenía frente a la pantalla y sintió curiosidad por comprender qué tenía aquel videojuego que conseguía captar tanta atención.

La escocesa Cath Bowie descubrió el popular videojuego en 2017 y un año después comenzó a transmitir sus partidas en Twitch. Bajo el nombre de “grumpygran1948”, logró convertirse en la streamer femenina de Fortnite de mayor edad del mundo. Video: X @GWR

La experiencia terminó convirtiéndose en una inesperada pasión. Aunque posteriormente probó otros títulos, ninguno logró entusiasmarla tanto como Fortnite. Casi 9 años después de su primer acercamiento, continúa dedicándole varias horas a sus partidas y asegura que nunca consideró su edad como un impedimento para disfrutarlo.

En 2018 decidió dar otro paso: creó su propia cuenta y comenzó a transmitir sus partidas en Twitch, una plataforma utilizada por jugadores de todo el mundo. Sin embargo, la reacción inicial de su nieto no fue precisamente alentadora. El joven no podía creer que su abuela quisiera convertirse en streamer y le aseguró que probablemente nadie entraría a verla.

El desafío de su nieto que terminó en más de 24.000 seguidores en Twitch

Aquellas palabras tuvieron un efecto contrario al esperado. En lugar de abandonar la idea, Bowie encontró una motivación adicional para demostrar que podía construir su propio espacio en internet. Según relató a Guinness World Records, la incredulidad de su nieto fue suficiente para impulsarla a continuar con las transmisiones.

Cath Bowie encontró una motivación adicional para demostrar que podía construir su propio espacio en internet. Foto: guinnessworldrecords.com

Con el paso de los años, su canal comenzó a reunir seguidores interesados tanto en sus partidas como en su personalidad. Actualmente, bajo el nombre de usuario grumpygran1948, supera los 24.000 seguidores en Twitch. La cifra adquiere un significado especial al recordar que todo comenzó con una apuesta personal frente al escepticismo familiar.

El nombre del canal también tiene una curiosa historia. Fue sugerido por su nieta y puede traducirse aproximadamente como “abuela gruñona”. Sin embargo, Bowie explicó que se trataba de una broma familiar, ya que quienes la conocen saben que su carácter es alegre. Su sentido del humor, sus risas y las conversaciones con sus espectadores se convirtieron en parte fundamental de sus transmisiones.

Guinness World Records reconoció a Cath Bowie a los 78 años por jugar Fortnite

El reconocimiento internacional llegó en 2026. Después de cumplir 78 años el 1 de septiembre, Bowie protagonizó una publicación de Guinness World Records, difundida el 24 de ese mes, que destacó su condición de streamer femenina de Fortnite de mayor edad en Twitch. El logro también le permitió aparecer en la edición Guinness World Records Gamer’s Edition 2027.

Con su increíble logro, Cath Bowie apareció en la edición Guinness World Records Gamer’s Edition 2027. Foto: guinnessworldrecords.com

Para la escocesa, formar parte del libro de récords representó mucho más que obtener un certificado. Durante años había considerado aquella posibilidad como un sueño lejano, algo que deseaba alcanzar, pero que nunca creyó completamente posible. Finalmente, su constancia terminó llevándola a una publicación dedicada a los grandes protagonistas del universo de los videojuegos.

A diferencia de quienes buscan destacarse exclusivamente por sus victorias, Bowie mantiene otra filosofía. Antes de cada partida establece pequeños objetivos personales y disfruta del proceso sin obsesionarse con los resultados. Su principal motivación consiste en superarse, conversar con sus seguidores y continuar compartiendo una actividad que todavía le provoca entusiasmo.

La historia de la abuela gamer que demuestra que los videojuegos no tienen edad

Aunque su nieto inicialmente dudó de su proyecto, Bowie reconoce que el acompañamiento de su familia resultó fundamental durante estos años. También destaca las amistades que construyó jugando y transmitiendo, una experiencia que le permitió relacionarse con personas que comparten sus intereses, independientemente de las diferencias generacionales.

Cath Bowie reconoce que el acompañamiento de su familia resultó fundamental durante estos años. Foto: guinnessworldrecords.com

Su historia forma parte de una tendencia que desafía la idea de que los videojuegos pertenecen exclusivamente a los jóvenes. En la misma edición de Guinness aparece Max Baker, un niño británico que consiguió un récord por desarrollar un videojuego en apenas 4 horas. Ambos representan generaciones muy diferentes unidas por una misma pasión.

Lejos de considerar que alcanzó el final de su recorrido, Bowie mantiene intactas sus ganas de continuar. Su próximo horizonte personal es llegar a los 80 años sin abandonar Fortnite. Mientras tanto, sostiene un mensaje para quienes creen que son demasiado mayores para comenzar una actividad nueva: nunca permitir que la edad se convierta en un obstáculo para intentarlo.