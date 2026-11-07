El PES 2006 cumple 20 años y todavía se puede jugar en PC: cómo recuperar el clásico videojuego completo

Cómo descargarlo completo para PC. Foto: Qué Pasa Salta

El Pro Evolution Soccer 6 (PES 2006) cumple 20 años en 2026 y todavía puede jugarse en computadoras actuales con su versión completa, que incluye la recordada Liga Máster, competiciones, clubes y selecciones nacionales. Aunque Konami dejó de comercializar oficialmente esta entrega en las principales tiendas digitales, comunidades especializadas conservan archivos de instalación del videojuego original.

Una de ellas es PeSoccerWorld, que publicó en julio de 2026 una versión para PC de aproximadamente 3,2 GB y aseguró haber comprobado su funcionamiento en Windows 11.

Cómo descargar PES 2006 completo para PC

La comunidad PeSoccerWorld mantiene una ficha de descarga de PES 6 completo para PC. Según su descripción, el paquete contiene los equipos y las plantillas originales de 2006, además de opciones de idioma español e inglés.

Para instalarlo, el procedimiento general es el siguiente:

Conseguir el instalador de la versión completa de PES 6 para Windows, preferentemente a partir del disco original. Guardar los archivos de instalación en una carpeta de la computadora. Si la edición utiliza un instalador con archivos de datos BIN, conservarlos juntos en la misma carpeta. Ejecutar el programa de instalación y seguir las instrucciones. Seleccionar el idioma y la ubicación del juego. Completar la instalación e intentar iniciar PES 6 desde el acceso directo.

Antes de ejecutar archivos obtenidos de terceros, es recomendable analizarlos con el antivirus y comprobar su procedencia. La presencia de una descarga en una comunidad no garantiza que esté autorizada ni que sea segura.

Cómo descargarlo completo para PC. Foto: WSGF

Cómo hacer funcionar PES 2006 en Windows 10 y Windows 11

El PES 6 fue desarrollado originalmente para sistemas operativos de hace dos décadas. Por eso, algunas computadoras modernas pueden presentar problemas al intentar ejecutarlo.

PeSoccerWorld asegura que la versión que distribuye fue probada en Windows 11. Sin embargo, eso no garantiza su funcionamiento en todos los equipos, especialmente cuando intervienen los mecanismos de protección del juego original.

Si la instalación presenta inconvenientes, se pueden probar los siguientes ajustes desde Windows:

Hacer clic derecho sobre el ejecutable del juego y seleccionar Propiedades.

Ingresar en la pestaña Compatibilidad.

Probar el modo de compatibilidad con Windows XP.

Guardar los cambios e intentar ejecutar nuevamente el programa.

Según PCGamingWiki, la edición comercial de PES 6 utilizaba el sistema de protección SecuROM 7, una característica que puede provocar dificultades adicionales de compatibilidad.

Como descargar el juego completo y .revivir el clásico videojuego del fútbol Foto: Mundo PES

¿Se puede jugar al PES 2006 completo desde un celular?

Sí, PES 6 también puede jugarse en Android y iPhone, aunque requiere utilizar su edición de PlayStation Portable (PSP), que es diferente de la versión para computadoras.

Una alternativa es instalar el emulador gratuito PPSSPP, disponible para ambos sistemas operativos. La aplicación permite ejecutar juegos de PSP mediante archivos compatibles, como ISO o CSO.

Sin embargo, el emulador no incluye PES 6. Para utilizarlo, es necesario disponer de una copia autorizada de la edición para PSP y transferirla al celular.

El interés por recuperar el videojuego se mantiene dos décadas después de su lanzamiento. Sus plantillas originales, la Liga Máster y los partidos entre amigos forman parte del recuerdo de una generación que creció jugando al fútbol virtual antes del desarrollo de las entregas actuales de eFootball.