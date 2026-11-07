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La IA va por los grandes programas: ya puede recrear aplicaciones informáticas complejas

La inteligencia artificial ya puede recrear funciones de programas como Photoshop, Word y Excel. El avance podría transformar la industria del software y el futuro de las aplicaciones digitales.

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La IA va por los grandes programas: ya puede recrear aplicaciones informáticas complejas
La IA va por los grandes programas: ya puede recrear aplicaciones informáticas complejas Foto: Canal 26 informe
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La inteligencia artificial dio un nuevo salto en el desarrollo de software y comenzó a reproducir funciones de aplicaciones informáticas complejas. Un desarrollador presentó 10 alternativas a herramientas de Adobe y Microsoft, mientras que una investigación demostró que la IA puede reconstruir programas de hasta 16.000 líneas de código.

La inteligencia artificial (IA) está transformando la industria tecnológica. Después de ganar protagonismo por su capacidad para generar textos, imágenes y videos, ahora también permite recrear funciones de programas informáticos que tradicionalmente requieren años de desarrollo.

El avance ya no se limita a páginas web o aplicaciones sencillas. Los nuevos agentes de programación pueden analizar cómo funciona un software y construir versiones alternativas de algunas de sus herramientas.

Photoshop, Word, Excel y PowerPoint aparecen entre los ejemplos más llamativos de esta tendencia, que plantea interrogantes sobre el futuro de las licencias y suscripciones digitales.

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La inteligencia artificial ya permite recrear funciones de 10 programas de Adobe y Microsoft

Uno de los casos más destacados es el de Brandon Thomas, desarrollador vinculado al proyecto ArtCraft, quien entre septiembre y octubre de 2026 publicó aplicaciones de código abierto creadas con asistencia de Claude, la inteligencia artificial de Anthropic.

La iniciativa reúne 7 alternativas a herramientas de Adobe y 3 de Microsoft, desarrolladas principalmente mediante el lenguaje de programación Rust.

Entre los proyectos presentados se encuentran:

  • PhotoCraft: alternativa inspirada en Photoshop para editar imágenes.
  • LightCraft: orientada al retoque fotográfico, como Lightroom.
  • FilmCraft: destinada a la edición de videos, similar a Premiere Pro.
  • VectorCraft: diseñada para gráficos vectoriales, como Illustrator.
  • EffectCraft: inspirada en After Effects.
  • DesignCraft: alternativa a InDesign para diseño editorial.
  • PdfCraft: centrada en funciones de documentos PDF, como Acrobat.
  • WordCraft: procesador de textos inspirado en Word.
  • GridCraft: herramienta de hojas de cálculo semejante a Excel.
  • DeckCraft: aplicación para crear presentaciones, como PowerPoint.

Los proyectos están disponibles en GitHub, donde otros desarrolladores pueden examinar su código y contribuir a mejorarlos.

Cómo funciona la tecnología que permite recrear aplicaciones informáticas complejas

Una de las técnicas que impulsa esta transformación es la ingeniería inversa, utilizada para estudiar el funcionamiento de sistemas informáticos.

La diferencia es que ahora existen agentes de inteligencia artificial capaces de analizar información técnica, identificar funcionalidades y proponer nuevas implementaciones.

Sora, OpenAI. Foto: REUTERS

Un ejemplo es Reverse Engineer Anything (REA), proyecto de código abierto que combina agentes como Claude Code y Codex con herramientas especializadas.

De esta manera, los desarrolladores pueden solicitar a la IA que reproduzca determinadas características de una aplicación sin disponer necesariamente de su código fuente original.

Sin embargo, todavía se necesitan pruebas, correcciones y supervisión humana para garantizar resultados confiables.

Una investigación demostró que la IA puede reconstruir programas de 16.000 líneas de código

La capacidad de estos sistemas también fue evaluada en el ámbito académico.

Una investigación denominada MirrorCode, desarrollada por especialistas vinculados con Epoch AI y METR, analizó la posibilidad de reconstruir programas completos sin acceder a su código fuente.

El estudio incluyó 25 programas informáticos de diferentes categorías, entre ellos herramientas de procesamiento de datos, criptografía y bioinformática.

La IA va por los grandes programas: ya puede recrear aplicaciones informáticas complejas
La IA va por los grandes programas: ya puede recrear aplicaciones informáticas complejas Foto: Canal 26 informe

Uno de los resultados más destacados fue la reconstrucción funcional de gotree, un programa de aproximadamente 16.000 líneas de código, mediante Claude Opus 4.6.

No obstante, la investigación también reveló limitaciones: el modelo con mejor rendimiento logró resolver el 56% de las tareas evaluadas, por lo que todavía no puede reproducir cualquier aplicación automáticamente.

¿La inteligencia artificial puede reemplazar a Photoshop, Word y Excel?

Aunque los avances son importantes, las alternativas desarrolladas con IA todavía no ofrecen necesariamente la estabilidad, seguridad y compatibilidad de los programas originales.

Algunas presentan errores, problemas de rendimiento y limitaciones en funciones avanzadas.

Sin embargo, la tendencia podría modificar el negocio tecnológico: desarrolladores independientes y pequeñas empresas tendrían más posibilidades de crear aplicaciones propias, mientras que los usuarios podrían acceder a nuevas opciones gratuitas y de código abierto.

La inteligencia artificial todavía no reemplazó a los grandes programas informáticos, pero ya demostró que puede recrear parte de sus funciones y acelerar significativamente el desarrollo de software.

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