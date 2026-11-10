En 2022, nació una empresa para revolucionar el campo: hoy, tiene un robot 100% eléctrico que corta el pasto y ayuda a detectar enfermedades

HammerHead, el robot italiano que es el presente y futuro de la agricultura Foto: FieldRobotics/Gentileza Italia 39

Un robot italiano promete cambiar la manera de trabajar en viñedos y explotaciones frutales. Se llama HammerHead, puede realizar distintas tareas agrícolas sin intervención humana y tiene una característica que lo diferencia de otras máquinas: mientras recorre los cultivos, también recopila información para monitorear su estado, detectar posibles enfermedades y optimizar los tratamientos.

El desarrollo fue presentado en un artículo del medio Italia 39, que destacó el avance de esta tecnología surgida de las investigaciones de la Universidad de Bologna. El proyecto llegó al mercado a través de FieldRobotics, una empresa derivada de esa institución que llevará el dispositivo a EIMA International 2026, la feria de maquinaria agrícola que se realiza entre el 10 y el 14 de noviembre.

HammerHead es una plataforma robótica terrestre autónoma y eléctrica, diseñada para automatizar diferentes operaciones en viñedos y plantaciones de frutales. Entre sus funciones se encuentran cortar el pasto, realizar tratamientos agrícolas y transportar materiales entre las hileras de los cultivos.

Según explicó Riccardo Fini, CEO y cofundador de FieldRobotics y profesor del Departamento de Ciencias Empresariales de la Universidad de Bologna, el dispositivo fue desarrollado para trabajar en entornos complejos y condiciones operativas exigentes.

HammerHead, el robot italiano que es el presente y futuro de la agricultura. Foto: FieldRobotics/Gentileza Italia 39

Cómo funciona HammerHead, el robot agrícola que trabaja sin intervención humana

Una de las principales características de HammerHead es su capacidad para desplazarse por terrenos irregulares, pendientes pronunciadas y superficies embarradas. También puede circular por hileras estrechas y continuar sus tareas en condiciones ambientales difíciles.

Para conseguirlo, cuenta con sensores láser, cámaras y sistemas de localización que le permiten reconocer el entorno y orientarse durante los recorridos.

Según detalló la Universidad de Bologna, su sistema de navegación puede seguir las hileras incluso cuando la señal satelital es débil o no está disponible. Además, reconoce cuándo llega al final de cada fila y realiza los giros necesarios para continuar por la siguiente sin que una persona tenga que controlar la maniobra.

Fini destacó que el diseño priorizó la confiabilidad, la modularidad y la facilidad de mantenimiento. El objetivo es reducir los costos operativos, simplificar su puesta en marcha y minimizar los períodos en los que la máquina permanece fuera de servicio.

El robot HammerHead recorriendo un campo. Foto: FieldRobotics

El robot que crea un gemelo digital de los cultivos y permite detectar enfermedades

La innovación de HammerHead no se limita a automatizar el trabajo físico en el campo. Mientras realiza sus tareas, también recopila información sobre las plantas y las condiciones de los cultivos.

De acuerdo con un artículo publicado en Unibo Magazine, la revista de la Universidad de Bologna, esos datos permiten construir un gemelo digital de la explotación agrícola.

Se trata de una representación virtual del establecimiento que facilita el seguimiento del estado de las plantaciones y permite identificar posibles problemas antes de que se agraven.

Entre sus principales aplicaciones se encuentran:

Monitorear los cultivos : recopila información durante las operaciones agrícolas.

Detectar enfermedades : ayuda a identificar a tiempo posibles afecciones y otros problemas en las plantas.

Optimizar los tratamientos : permite planificar intervenciones agronómicas de acuerdo con las necesidades de cada sector.

Mejorar la eficiencia: contribuye a reducir intervenciones innecesarias y aprovechar mejor los recursos disponibles.

De esta manera, el robot combina automatización, inteligencia artificial y análisis de datos para avanzar hacia una agricultura más eficiente y sostenible.

Este robot automatiza ciertas tareas sin necesidad de la mano humana.

FieldRobotics: la empresa italiana detrás del desarrollo de HammerHead

FieldRobotics fue fundada en 2022 y nació a partir del grupo de investigación en Automatización y Sistemas de Control de la Universidad de Bologna. La compañía lleva al mercado tecnologías desarrolladas en el ámbito académico y mantiene vínculos científicos con la institución en áreas como robótica, inteligencia artificial y sistemas autónomos.

Además, trabaja con socios industriales como Bonfiglioli y recibió dos reconocimientos por su trayectoria innovadora: el Master Startup Award IMSA 2026 Industrial y el premio La Startup che dà Energia by Enel.

El proyecto también se desarrolla en un mercado con perspectivas de crecimiento. Según una estimación de Fortune Business Insights, el mercado global de robots agrícolas alcanzó un valor de US$8.130 millones en 2025.

La consultora proyecta que el sector pasará de US$9.200 millones en 2026 a US$37.410 millones en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 19,20%.

En ese escenario, HammerHead representa una de las apuestas italianas por incorporar robots autónomos a las explotaciones agrícolas, con una tecnología que no solo busca reducir el trabajo manual, sino también transformar la manera de monitorear y cuidar los cultivos.