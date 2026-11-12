Se cayó Outlook este 12 de noviembre: Microsoft confirma el incidente EX1550543 que afecta el correo electrónico

El incidente quedó registrado bajo el código EX1550543, mientras que otra incidencia relacionada con la conectividad de Microsoft 365 fue identificada como MO1550821. Foto: ChatGPT.

Outlook registró una caída este jueves 12 de noviembre de 2026, con problemas para iniciar sesión, acceder al correo electrónico y utilizar algunos servicios de Microsoft 365. La compañía confirmó el incidente EX1550543, que afecta principalmente a Exchange Online, su plataforma de correo corporativo. Las fallas comenzaron a reportarse en América, incluida Argentina, y Microsoft advirtió posteriormente que podían extenderse a otras regiones.

Según Associated Press, y luego confirmado por Canal 26, la plataforma Downdetector acumuló más de 120.000 reportes de problemas con Outlook en Estados Unidos alrededor de las 15.30, hora argentina. Los usuarios señalaron dificultades para enviar y recibir mensajes, ingresar a sus bandejas de entrada y utilizar determinadas aplicaciones de Microsoft.

Por qué se cayó Outlook: qué significa el incidente EX1550543

Microsoft identificó errores de conectividad en una parte de la infraestructura de Exchange Online encargada de procesar las solicitudes de acceso. La compañía informó que detectó una carga elevada en varios sistemas, una situación que probablemente contribuye a las interrupciones.

Outlook registró una caída este jueves 12 de noviembre de 2026, con problemas para iniciar sesión, acceder al correo electrónico y utilizar algunos servicios de Microsoft 365. Foto: ChatGPT.

El incidente quedó registrado bajo el código EX1550543 , mientras que otra incidencia relacionada con la conectividad de Microsoft 365 fue identificada como MO1550821.

Según las actualizaciones de Microsoft 365 Status, los problemas pueden afectar distintas formas de conexión, entre ellas Outlook en su versión web, aplicaciones de escritorio y servicios de sincronización utilizados por dispositivos móviles.

La compañía comenzó a redistribuir el tráfico hacia otros sistemas y a reiniciar servidores afectados para reducir los errores. También investiga si la sobrecarga responde a un aumento de solicitudes o a modificaciones en el enrutamiento de las conexiones.

Outlook y Hotmail: cómo iniciar sesión y qué hacer si no se puede entrar al correo

Los usuarios que buscan ingresar a Outlook o Hotmail pueden acceder al sitio oficial https://outlook.live.com/. Microsoft explica en su documentación que las antiguas cuentas de Hotmail continúan funcionando a través de Outlook.com.

Sin embargo, existe una diferencia: el incidente EX1550543 está confirmado para Exchange Online y no implica que todas las cuentas personales de Outlook y Hotmail estén afectadas.

Si aparecen errores al iniciar sesión, Microsoft recomienda comprobar primero el estado del servicio. Cuando existe una interrupción general, cambiar la contraseña o reinstalar la aplicación puede resultar innecesario.

Para los usuarios que no pueden ingresar a sus cuentas, las opciones son:

Outlook y Hotmail personal: acceder a https://outlook.live.com/ y verificar si el servicio responde.

Outlook 365 corporativo: consultar con el administrador de Microsoft 365 de la organización.

Problemas de contraseña: utilizar el asistente de recuperación de cuentas disponible en el soporte oficial de Microsoft.

Errores de conexión: comprobar la página https://status.cloud.microsoft/ antes de modificar configuraciones.

Cuándo vuelve a funcionar Outlook y dónde consultar el estado del servicio

Microsoft informó que trabaja para recuperar la conectividad mediante una redistribución del tráfico y otras medidas sobre su infraestructura. En las actualizaciones consultadas, la compañía todavía no había comunicado una hora definitiva para el restablecimiento completo.

Los usuarios pueden verificar la situación en Microsoft Service Health, la plataforma oficial que muestra el estado de sus servicios. Las organizaciones con suscripciones a Microsoft 365 también tienen acceso a información específica desde su centro de administración.

Si aparecen errores al iniciar sesión, Microsoft recomienda comprobar primero el estado del servicio. Foto: ChatGPT.

Para consultar las novedades del incidente EX1550543, los administradores deben ingresar al apartado de estado del servicio de Microsoft 365. Allí pueden encontrar las actualizaciones técnicas y las medidas adoptadas para solucionar los problemas.