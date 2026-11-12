comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Se cayó Outlook este 12 de noviembre: Microsoft confirma el incidente EX1550543 que afecta el correo electrónico

Miles de usuarios reportaron problemas para ingresar a sus cuentas. La compañía identificó errores de conexión y trabaja para restablecer el servicio.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El incidente quedó registrado bajo el código EX1550543, mientras que otra incidencia relacionada con la conectividad de Microsoft 365 fue identificada como MO1550821.
El incidente quedó registrado bajo el código EX1550543, mientras que otra incidencia relacionada con la conectividad de Microsoft 365 fue identificada como MO1550821. Foto: ChatGPT.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Outlook registró una caída este jueves 12 de noviembre de 2026, con problemas para iniciar sesión, acceder al correo electrónico y utilizar algunos servicios de Microsoft 365. La compañía confirmó el incidente EX1550543, que afecta principalmente a Exchange Online, su plataforma de correo corporativo. Las fallas comenzaron a reportarse en América, incluida Argentina, y Microsoft advirtió posteriormente que podían extenderse a otras regiones.

Según Associated Press, y luego confirmado por Canal 26, la plataforma Downdetector acumuló más de 120.000 reportes de problemas con Outlook en Estados Unidos alrededor de las 15.30, hora argentina. Los usuarios señalaron dificultades para enviar y recibir mensajes, ingresar a sus bandejas de entrada y utilizar determinadas aplicaciones de Microsoft.

Por qué se cayó Outlook: qué significa el incidente EX1550543

  • Microsoft identificó errores de conectividad en una parte de la infraestructura de Exchange Online encargada de procesar las solicitudes de acceso. La compañía informó que detectó una carga elevada en varios sistemas, una situación que probablemente contribuye a las interrupciones.
Outlook registró una caída este jueves 12 de noviembre de 2026, con problemas para iniciar sesión, acceder al correo electrónico y utilizar algunos servicios de Microsoft 365.
Outlook registró una caída este jueves 12 de noviembre de 2026, con problemas para iniciar sesión, acceder al correo electrónico y utilizar algunos servicios de Microsoft 365. Foto: ChatGPT.
  • El incidente quedó registrado bajo el código EX1550543, mientras que otra incidencia relacionada con la conectividad de Microsoft 365 fue identificada como MO1550821.
  • Según las actualizaciones de Microsoft 365 Status, los problemas pueden afectar distintas formas de conexión, entre ellas Outlook en su versión web, aplicaciones de escritorio y servicios de sincronización utilizados por dispositivos móviles.
  • La compañía comenzó a redistribuir el tráfico hacia otros sistemas y a reiniciar servidores afectados para reducir los errores. También investiga si la sobrecarga responde a un aumento de solicitudes o a modificaciones en el enrutamiento de las conexiones.

Outlook y Hotmail: cómo iniciar sesión y qué hacer si no se puede entrar al correo

Los usuarios que buscan ingresar a Outlook o Hotmail pueden acceder al sitio oficial https://outlook.live.com/. Microsoft explica en su documentación que las antiguas cuentas de Hotmail continúan funcionando a través de Outlook.com.

Sin embargo, existe una diferencia: el incidente EX1550543 está confirmado para Exchange Online y no implica que todas las cuentas personales de Outlook y Hotmail estén afectadas.

Contenido Recomendado

WhatsApp ahora cambia la forma de usar los mensajes:cómo saber si tu teléfono ya tiene activa la nueva función

Teléfono con Whatsapp instalado.

Cómo activar el modo capibara de WhatsApp en noviembre de 2026:guía para celulares Android y teléfonos iPhone

WhatsApp permite cambiar los fondos de las conversaciones mediante sus herramientas oficiales, sin instalar aplicaciones adicionales.

Si aparecen errores al iniciar sesión, Microsoft recomienda comprobar primero el estado del servicio. Cuando existe una interrupción general, cambiar la contraseña o reinstalar la aplicación puede resultar innecesario.

Para los usuarios que no pueden ingresar a sus cuentas, las opciones son:

  • Outlook y Hotmail personal: acceder a https://outlook.live.com/ y verificar si el servicio responde.
  • Outlook 365 corporativo: consultar con el administrador de Microsoft 365 de la organización.
  • Problemas de contraseña: utilizar el asistente de recuperación de cuentas disponible en el soporte oficial de Microsoft.
  • Errores de conexión: comprobar la página https://status.cloud.microsoft/ antes de modificar configuraciones.

Cuándo vuelve a funcionar Outlook y dónde consultar el estado del servicio

Microsoft informó que trabaja para recuperar la conectividad mediante una redistribución del tráfico y otras medidas sobre su infraestructura. En las actualizaciones consultadas, la compañía todavía no había comunicado una hora definitiva para el restablecimiento completo.

Los usuarios pueden verificar la situación en Microsoft Service Health, la plataforma oficial que muestra el estado de sus servicios. Las organizaciones con suscripciones a Microsoft 365 también tienen acceso a información específica desde su centro de administración.

Si aparecen errores al iniciar sesión, Microsoft recomienda comprobar primero el estado del servicio.
Si aparecen errores al iniciar sesión, Microsoft recomienda comprobar primero el estado del servicio. Foto: ChatGPT.

Para consultar las novedades del incidente EX1550543, los administradores deben ingresar al apartado de estado del servicio de Microsoft 365. Allí pueden encontrar las actualizaciones técnicas y las medidas adoptadas para solucionar los problemas.

TecnologíaMicrosoft
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. El PES 2006 cumple 20 años y todavía se puede jugar en PC:cómo recuperar el clásico videojuego completo

    El PES 2006 cumple 20 años y todavía se puede jugar en PC: cómo recuperar el clásico videojuego completo

  2. Figure AI:la empresa de robots humanoides consigue más de 600 millones de dólares de OpenAI, Jeff Bezos y Nvidia para desarrollos

    Figure AI: la empresa de robots humanoides consigue más de 600 millones de dólares de OpenAI, Jeff Bezos y Nvidia para desarrollos

  3. Cómo chatear en WhatsApp con LuzIA, el nuevo ChatGPT que responde preguntas y crea imágenes

    Cómo chatear en WhatsApp con LuzIA, el nuevo ChatGPT que responde preguntas y crea imágenes

  4. La IA va por los grandes programas:ya puede recrear aplicaciones informáticas complejas

    La IA va por los grandes programas: ya puede recrear aplicaciones informáticas complejas

  5. En 2022, nació una empresa para revolucionar el campo:hoy, tiene un robot 100% eléctrico que corta el pasto y ayuda a detectar enfermedades

    En 2022, nació una empresa para revolucionar el campo: hoy, tiene un robot 100% eléctrico que corta el pasto y ayuda a detectar enfermedades
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Quiénes pueden acceder al retiro voluntario de IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas:el anuncio del Gobierno

Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas

El Gobierno dio un paso clave para suspender las PASO en 2027:cuándo se tratará en el Senado

Javier Milei llamará al nuevo presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña:“Deseamos que maneje la transición de la mejor manera”

El Gobierno acelera para suspender las PASO y Martín Menem espera que el Senado avance antes que termine noviembre

Economía

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en diciembre con aumento, aguinaldo y bono:la mínima superaría los $750.000

ANSES jubilados

Inflación de octubre:cuáles fueron los rubros que impulsaron la suba del 2,2%

La inflación de octubre fue del 2,2% y acumuló un 26,3% en los primeros diez meses de 2026

El FMI reiteró su apoyo al plan económico del Gobierno pero exigió continuar con la acumulación de reservas y fortalecer la economía

Internacionales

El video del golpe comando en París:cuatro ladrones armados asaltaron una joyería de lujo y escaparon en motos con un millonario botín

El asalto comando a una joyería de París

De manejar las finanzas de Nvidia a reemplazar a Jensen Huang:quién es Colette Kress y cuál es su fortuna

Nuevo escenario político en EE.UU.:qué cambia y qué no con la nueva composición del Congreso

Tiroteo en Washington:murió una persona, cuatro resultaron heridas y la Policía busca al agresor