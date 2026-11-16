La madre de Cristiano Ronaldo estalló contra la selección de Portugal tras la goleada ante Dinamarca: “Me alegré de la derrota”. Foto: Instagram cristiano

La Selección de Portugal atraviesa un momento de tensión tras la derrota 4 a 1 frente a Dinamarca en la UEFA Nations League, en un encuentro que marcó el inicio de la etapa posterior a Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, más allá del resultado deportivo, quien se llevó todas las miradas fue Dolores Aveiro, madre del histórico delantero portugués, que lanzó durísimas críticas contra la Federación, cuestionó la actitud de los futbolistas y reconoció que se alegró por la caída del equipo.

La madre de Cristiano Ronaldo celebró la derrota de Portugal ante Dinamarca

En una entrevista concedida al medio portugués SIC Noticias, Dolores Aveiro expresó su profundo malestar por el trato que, según su interpretación, recibió su hijo durante los últimos acontecimientos vinculados con el seleccionado nacional. Sus declaraciones sorprendieron por la contundencia con la que se refirió a la goleada sufrida ante Dinamarca.

Dolores Aveiro expresó su profundo malestar por el trato que recibió su hijo durante los últimos partidos de Portugal. Foto: Reuters (Rita Franca)

“Me entristeció que lo engañaran, todavía estoy triste. Fue una derrota que estuvo bien merecida: me alegré”, aseguró la madre del futbolista, dejando en evidencia que su enojo va mucho más allá de lo sucedido dentro del campo de juego.

La contundente frase generó repercusión por tratarse de una de las personas más cercanas al máximo referente del fútbol portugués. Para Aveiro, la derrota representó un episodio que dejó expuestas las diferencias entre el entorno de Cristiano Ronaldo y quienes actualmente conducen el seleccionado europeo.

El homenaje a Cristiano Ronaldo que desató las críticas contra la Federación Portuguesa

Durante el encuentro disputado en el estadio Municipal de Braga, la organización decidió rendirle un reconocimiento a Cristiano Ronaldo. A los 7 minutos del primer tiempo, la pantalla gigante del recinto proyectó una imagen del delantero como parte de un homenaje a su trayectoria con la camiseta portuguesa.

A los 7 minutos, la pantalla gigante del recinto proyectó una imagen de Cristiano como parte de un homenaje a su carrera. Foto: Reuters (Rita Franca)

Sin embargo, el gesto estuvo lejos de conformar a su madre, quien consideró que la Federación Portuguesa de Fútbol no estuvo a la altura del reconocimiento que merecía su hijo. “El homenaje debería haberse realizado con su presencia. El homenaje se va a celebrar en el Sporting. Aquí se reconoce su valor”, manifestó.

De esta manera, Aveiro señaló al Sporting de Lisboa, institución en la que Ronaldo comenzó su carrera profesional, como el escenario elegido para un reconocimiento más significativo. Sus palabras reflejaron el descontento de la familia con la despedida organizada para uno de los futbolistas más importantes de la historia de Portugal.

Dolores Aveiro apuntó contra los compañeros de Cristiano Ronaldo en Portugal

Las críticas de Dolores Aveiro no estuvieron dirigidas únicamente a las autoridades del fútbol portugués. La madre del delantero también cuestionó el comportamiento de los integrantes del plantel nacional, a quienes acusó de no haber demostrado suficiente afecto ni reconocimiento hacia su hijo.

La madre del delantero también cuestionó el comportamiento de los integrantes del actual plantel nacional. Foto: Reuters (Carl Recine)

“No creo que le hayan demostrado respeto ni cariño. No lo han respetado. Ni siquiera sus compañeros”, afirmó durante la entrevista. Además, sostuvo que el propio Cristiano Ronaldo comparte esa percepción, al asegurar que el delantero “también lo siente así”. Según su relato, aunque el futbolista recibió numerosos mensajes de figuras internacionales, los saludos de sus compañeros de selección no llegaron de la misma manera.

En medio de esta controversia, Portugal deberá concentrarse nuevamente en la competencia deportiva. El conjunto dirigido por Jorge Jesus enfrentará a Gales el próximo martes, desde las 16:45, en el Cardiff City Stadium, por el cierre de la fase de grupos de la UEFA Nations League. El seleccionado luso buscará defender el liderazgo del Grupo D, donde acumula 12 puntos, producto de cuatro victorias y una derrota.