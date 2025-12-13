Desde ropa interior rosa hasta un banquete de pollo frito: las tradiciones navideñas más curiosas del mundo

En esta época del año, cada país tiene su propia superstición. Cuáles son las más locas del mundo y porqué se celebran.

La Navidad y las fiestas de fin de año se celebran en casi todos los rincones del planeta, pero no siempre de la misma forma. Cada país tiene su propia costumbre que se replica de generación a generación. Algunos tienen sus propios ritos, colores y agendas que, con el paso del tiempo, se volvieron una parte esencial de la festividad.

Desde ropa interior de colores hasta barcos repletos de árboles y 13 versiones de Papá Noel, estas son algunas de las tradiciones navideñas más singulares del mundo.

Aunque muchos símbolos de la Navidad se repiten de un país a otro, cada cultura ha sabido imprimirles su propio estilo, dando lugar a costumbres que van desde lo mágico hasta lo sorprendente.

Las 4 costumbres más locas de la Navidad alrededor del mundo

Argentina: ropa interior rosa para atraer la buena energía

En Argentina existe una costumbre muy arraigada —principalmente entre mujeres— que consiste en estrenar ropa interior rosa durante la Navidad o fin de año.

El origen no es del todo claro: algunos lo vinculan a antiguas creencias paganas relacionadas con la fertilidad y la prosperidad, mientras que otros lo atan a una tradición cristiana del período de Adviento, en el que se encendía una vela rosa como símbolo de alegría ante la llegada de Jesús.

Como sea, la tradición se mantiene: el 24 de diciembre se regala ropa interior rosa para estrenarla el 25 y atraer armonía, o el 31 para recibir el Año Nuevo con buena suerte.

Hawái: el “Christmas Tree Ship”, el buque que trae la Navidad

En Hawái, los árboles de Navidad llegan en barco. Desde hace más de un siglo, la compañía naviera Matson transporta miles de pinos desde Oregón y Washington hasta las islas.

Estos árboles viajan en contenedores refrigerados para mantenerse frescos durante todo el trayecto. Cada temporada navideña, más de 100.000 árboles desembarcan en los puertos hawaianos, marcando el inicio oficial de las celebraciones. El llamado Christmas Tree Ship es tan icónico que su llegada es casi tan esperada como la propia Navidad.

Islandia: 13 Papás Noel que visitan a los niños

Si en gran parte del mundo existe un solo Santa Claus, Islandia tiene trece. Los Jólasveinar son criaturas del folclore local que antiguamente se parecían más a traviesos troles que a simpáticos repartidores de regalos.

Cada uno llega en un día distinto: comienzan a aparecer desde el 12 de diciembre, uno por día, hasta que el último arriba en la mañana del 24. Después, se retiran de igual manera hasta completar su despedida el 6 de enero, cuando finalizan oficialmente las celebraciones. Así, Islandia vive 13 días de Navidad llenos de historias, humor y tradiciones únicas.

Japón: Navidad con pollo frito de KFC

En Japón, donde el 25 de diciembre no es un feriado nacional y solo una pequeña parte de la población es cristiana, la Navidad tomó un rumbo inesperado.

Hace más de 40 años, una campaña publicitaria de Kentucky Fried Chicken instaló la idea de que comer pollo frito era la forma “occidental” de festejar esta fecha. Y funcionó tan bien que hoy es una tradición nacional.

Miles de familias reservan su “pollo navideño” con semanas de anticipación y forman largas filas para retirar su menú festivo. No se trata solo de una comida: para muchas familias japonesas, cenar en KFC es el verdadero ritual de Navidad.