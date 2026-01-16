Números de la suerte del viernes 16 de enero de 2026
Cuáles son los números que jugarán a tu favor este viernes, según tu signo del zodíaco. Tus números favoritos para hoy.
A punto de entrar en el fin de semana, este viernes 16 de enero de 2026 es el último día hábil para tomar decisiones importantes y dejar todo listo para la semana que viene. Para eso, y muchas cosas más, averiguá cuáles son tus números de la suerte y aplicalos en todo lo que puedas.
Por ejemplo, podés tomar tu número más bajo y encender esa cantidad de velas en tu casa para atraer buena energía, o armar un ramito con esa cantidad de flores para darle alegría a tu hogar.
Los números de la suerte de cada signo para el viernes 16 de enero de 2026
- Aries: 11, 56, 77
- Tauro: 20, 31, 56
- Géminis: 02, 45, 69
- Cáncer: 10, 42, 55
- Leo: 03, 06, 14
- Virgo: 08, 23, 32
- Libra: 12, 18, 19
- Escorpio: 07, 09, 28
- Sagitario: 26, 30, 47
- Capricornio: 16, 17, 60
- Acuario: 24, 35, 68
- Piscis: 04, 17, 21
Consejos para jugar números
Podés combinar los distintos números de tu signo, o combinarlos con tu otros números personales como tu fecha de nacimiento.