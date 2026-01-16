Buena suerte Foto: Pexels

A punto de entrar en el fin de semana, este viernes 16 de enero de 2026 es el último día hábil para tomar decisiones importantes y dejar todo listo para la semana que viene. Para eso, y muchas cosas más, averiguá cuáles son tus números de la suerte y aplicalos en todo lo que puedas.

Por ejemplo, podés tomar tu número más bajo y encender esa cantidad de velas en tu casa para atraer buena energía, o armar un ramito con esa cantidad de flores para darle alegría a tu hogar.

¿Cuál es tu karma, según tu fecha de nacimiento? Foto Freepik

Los números de la suerte de cada signo para el viernes 16 de enero de 2026

Aries: 11, 56, 77

Tauro: 20, 31, 56

Géminis: 02, 45, 69

Cáncer: 10, 42, 55

Leo: 03, 06, 14

Virgo: 08, 23, 32

Libra: 12, 18, 19

Escorpio: 07, 09, 28

Sagitario: 26, 30, 47

Capricornio: 16, 17, 60

Acuario: 24, 35, 68

Piscis: 04, 17, 21

Consejos para jugar números

Podés combinar los distintos números de tu signo, o combinarlos con tu otros números personales como tu fecha de nacimiento.