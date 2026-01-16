Canal 26
viernes, 16 de enero de 2026, 03:03
Buena suerte
A punto de entrar en el fin de semana, este viernes 16 de enero de 2026 es el último día hábil para tomar decisiones importantes y dejar todo listo para la semana que viene. Para eso, y muchas cosas más, averiguá cuáles son tus números de la suerte y aplicalos en todo lo que puedas.

Por ejemplo, podés tomar tu número más bajo y encender esa cantidad de velas en tu casa para atraer buena energía, o armar un ramito con esa cantidad de flores para darle alegría a tu hogar.

Los números de la suerte de cada signo para el viernes 16 de enero de 2026

  • Aries: 11, 56, 77
  • Tauro: 20, 31, 56
  • Géminis: 02, 45, 69
  • Cáncer: 10, 42, 55
  • Leo: 03, 06, 14
  • Virgo: 08, 23, 32
  • Libra: 12, 18, 19
  • Escorpio: 07, 09, 28
  • Sagitario: 26, 30, 47
  • Capricornio: 16, 17, 60
  • Acuario: 24, 35, 68
  • Piscis: 04, 17, 21

Consejos para jugar números

Podés combinar los distintos números de tu signo, o combinarlos con tu otros números personales como tu fecha de nacimiento.