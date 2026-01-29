Buena suerte. Foto: Pexels

Poné a la suerte de tu lado conociendo los números de la suerte de cada signo del zodíaco para este jueves 28 de enero y tenelos en cuenta para tomar decisiones, jugar juegos de azar, realizar rituales y como “señales” para aplicar durante el día.

Los números de la suerte de cada signo para el jueves 28 de enero de 2026

Aries: 3, 14, 27, 39, 45

Tauro: 6, 18, 22, 34, 48

Géminis: 1, 9, 20, 31, 44

Cáncer: 7, 16, 25, 38, 42

Leo: 5, 11, 24, 36, 49

Virgo: 2, 13, 21, 33, 46

Libra: 8, 17, 26, 35, 41

Escorpio: 4, 15, 23, 32, 47

Sagitario: 10, 19, 28, 37, 43

Capricornio: 6, 12, 29, 34, 40

Acuario: 9, 18, 27, 30, 45

Piscis: 1, 14, 22, 38, 50

Cómo calcular los números de fechas y palabras según la numerología

La numerología convierte fechas nombres y apellidos, y palabras en números simples (del 1 al 9) y números maestros (11, 22 y 33) mediante sumas.

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.

Para la numerología, hay que reducir las fechas a un solo número. Por ejemplo una fecha de nacimiento: 9 de marzo de 1990. Se suma 9 + 3 (marzo) = 12 y luego se reduce: 1 + 2 = 3. El número de un nacido el 9 de marzo de 1990 es 3.

Para hacerlo con nombres y apellidos, sin embargo, es necesario recurrir a una tabla de equivalencias. Así, cada letra se reemplaza por un número, se suman y se reducen hasta quedar una sola cifra.

Tabla de equivalencias para convertir palabras en números, según la numerología

1 = A J S

2 = B K T

3 = C L U

4 = D M V

5 = E N W

6 = F O X

7 = G P Y

8 = H Q Z

9 = I R

Para convertir una palabra, como un nombre completo, en un número, primero hay que convertir cada letra. Por ejemplo, María López.

MARÍA

M = 4

A = 1

R = 9

I = 9

A = 1

Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24

LÓPEZ

L = 3

O = 6

P = 7

E = 5

Z = 8

Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29

Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros