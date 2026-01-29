Números de la suerte de hoy, jueves 29 de enero de 2026
Averiguá cuáles son los números favoritos y los de cada signo del zodiaco, para usarlos a tu favor en cada oportunidad que tengas.
Poné a la suerte de tu lado conociendo los números de la suerte de cada signo del zodíaco para este jueves 28 de enero y tenelos en cuenta para tomar decisiones, jugar juegos de azar, realizar rituales y como “señales” para aplicar durante el día.
Los números de la suerte de cada signo para el miércoles 28 de enero de 2026
- Aries: 3, 14, 27, 39, 45
- Tauro: 6, 18, 22, 34, 48
- Géminis: 1, 9, 20, 31, 44
- Cáncer: 7, 16, 25, 38, 42
- Leo: 5, 11, 24, 36, 49
- Virgo: 2, 13, 21, 33, 46
- Libra: 8, 17, 26, 35, 41
- Escorpio: 4, 15, 23, 32, 47
- Sagitario: 10, 19, 28, 37, 43
- Capricornio: 6, 12, 29, 34, 40
- Acuario: 9, 18, 27, 30, 45
- Piscis: 1, 14, 22, 38, 50
Cómo calcular los números de fechas y palabras según la numerología
La numerología convierte fechas nombres y apellidos, y palabras en números simples (del 1 al 9) y números maestros (11, 22 y 33) mediante sumas.
IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.
Para la numerología, hay que reducir las fechas a un solo número. Por ejemplo una fecha de nacimiento: 9 de marzo de 1990. Se suma 9 + 3 (marzo) = 12 y luego se reduce: 1 + 2 = 3. El número de un nacido el 9 de marzo de 1990 es 3.
Para hacerlo con nombres y apellidos, sin embargo, es necesario recurrir a una tabla de equivalencias. Así, cada letra se reemplaza por un número, se suman y se reducen hasta quedar una sola cifra.
Tabla de equivalencias para convertir palabras en números, según la numerología
1 = A J S
2 = B K T
3 = C L U
4 = D M V
5 = E N W
6 = F O X
7 = G P Y
8 = H Q Z
9 = I R
Para convertir una palabra, como un nombre completo, en un número, primero hay que convertir cada letra. Por ejemplo, María López.
MARÍA
M = 4
A = 1
R = 9
I = 9
A = 1
Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24
LÓPEZ
L = 3
O = 6
P = 7
E = 5
Z = 8
Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29
Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.
Significado de los números simples y maestros
Significado básico de los números
- 1: liderazgo, inicio
- 2: cooperación, sensibilidad
- 3: creatividad, expresión
- 4: orden, estabilidad
- 5: cambio, libertad
- 6: amor, responsabilidad
- 7: espiritualidad, análisis
- 8: poder, éxito material
- 9: cierre de ciclos, sabiduría
Números maestros
- 11: intuición elevada
- 22: gran constructor
- 33: amor universal