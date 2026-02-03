Buena suerte. Foto: Pexels

Cada signo del zodíaco tiene sus propios números que lo favorecen en la suerte y que pueden ser sus aliados a la hora de tomar una decisión, jugar juegos de azar, y otras formas de poner las energías de nuestro lado.

Por eso, es muy importante conocer nuestros números de la suerte y tenerlos en cuenta a lo largo del día para lo que podamos necesitarlos, como realizar rituales y tomarlos como “señales” en el día a día.

Los números de la suerte de cada signo para el martes 3 de febrero de 2026

Aries: 4, 11, 23, 36

Tauro: 7, 15, 28, 42

Géminis: 3, 19, 27, 40

Cáncer: 6, 14, 31, 45

Leo: 1, 9, 22, 38

Virgo: 5, 18, 26, 41

Libra: 8, 16, 29, 44

Escorpio: 2, 13, 25, 37

Sagitario: 10, 17, 34, 46

Capricornio: 12, 21, 33, 39

Acuario: 20, 24, 35, 48

Piscis: 14, 30, 32, 47

Los números de la suerte atraviesan culturas y generaciones como un gesto cotidiano cargado de expectativa. Para muchas personas, no funcionan como una promesa mágica sino como un pequeño ancla emocional: una referencia que ayuda a encarar el día con mayor seguridad, intención y una cuota de entusiasmo. En ese sentido, su valor está más ligado a la actitud que despiertan que a una predicción literal.

Numerología: cómo calcular los números de fechas y nombres

La numerología convierte fechas nombres y apellidos, y palabras en números simples (del 1 al 9) y números maestros (11, 22 y 33) mediante sumas.

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975 sumás 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.

Tabla de equivalencias para convertir palabras en números, según la numerología

1 = A J S

2 = B K T

3 = C L U

4 = D M V

5 = E N W

6 = F O X

7 = G P Y

8 = H Q Z

9 = I R

Para convertir una palabra, como un nombre completo, en un número, primero hay que convertir cada letra. Por ejemplo, María López.

MARÍA

M = 4

A = 1

R = 9

I = 9

A = 1

Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24

LÓPEZ

L = 3

O = 6

P = 7

E = 5

Z = 8

Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29

Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros