Vaso hecho con papel aluminio Foto: Gemini IA

Luego de cocinar, desechar el aceite siempre genera dudas, ya que, para muchos, tirarlo por el desagüe podría generar obstrucciones en la cañería, mientras que, para otros, funciona como un “destapador natural”. Otra forma de desecharlo podría no contaminar el medio ambiente y por eso, un truco infalible recorrió las redes sociales para terminar con este dilema: usar papel aluminio en forma de vaso.

El método consiste en moldear el papel aluminio para crear un pequeño recipiente dentro del desagüe de la bacha. Así, el aceite usado se deposita en ese “vasito” improvisado, evitando que llegue a las cañerías y permitiendo desecharlo correctamente junto con servilletas absorbentes.

Esta forma de cuidar las cañerías de la cocina podría llegar a ser la verdadera solución para evitar gastar de más en servicios de plomería, ya que al reunir el aceite y desecharlo correctamente, se evitan obstrucciones.

Paso a paso: cómo usar papel aluminio en forma de vaso para desechar aceite

Cortá dos pedazos grandes de papel aluminio : tomá suficiente papel para cubrir el orificio del desagüe de la bacha y poder moldearlo en forma de vaso.

Moldeá el papel sobre un vaso: colocá uno de los pedazos sobre un vaso o recipiente pequeño y ajustalo para que tome la forma de un vasito. Esto servirá como molde para contener el aceite.

Colocá el vaso de papel aluminio en el desagüe: poné el molde dentro del desagüe, asegurándote de que quede firme y cubra bien el orificio.

Volcá el aceite usado dentro del molde: agregá también una o dos servilletas de papel dentro del vaso para que absorban el aceite y faciliten su disposición final.

Limpiá la sartén: con otra servilleta, retirá los restos de aceite que hayan quedado en la sartén. Esto permite lavarla sin problemas y sin que el aceite llegue al desagüe.

Cerrá y descartá el papel aluminio: apretá la parte superior del molde para cerrarlo bien, asegurando que las servilletas queden dentro. Luego tiralo a la basura de forma segura.

Este sencillo truco permite proteger las cañerías de la cocina, aprovechar el aceite usado y reducir los problemas de limpieza. Aunque puede generar un pequeño gasto extra en papel aluminio y servilletas, muchos usuarios lo consideran una solución práctica y rápida para evitar obstrucciones y mantener la cocina en orden.