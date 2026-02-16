Buena suerte. Foto: Pexels

Con el comienzo de una nueva semana, nuevos desafíos y tareas nos esperan. Por eso, para encarar estos días, qué mejor que tener a mano tus números de la suerte para este lunes 16 de febrero, determinados por tu signo del zodíaco, para poner la buena fortuna de tu lado.

Los números de la suerte de cada signo para el lunes 16 de febrero de 2026

Aries: 4, 13, 25, 32, 47

Tauro: 7, 18, 21, 39, 45

Géminis: 6, 14, 23, 36, 44

Cáncer: 1, 12, 29, 35, 48

Leo: 8, 17, 24, 33, 42

Virgo: 3, 15, 28, 31, 49

Libra: 5, 19, 26, 38, 46

Escorpio: 2, 11, 27, 40, 50

Sagitario: 9, 16, 22, 34, 43

Capricornio: 10, 20, 30, 37, 41

Acuario: 7, 18, 25, 39, 47

Piscis: 6, 14, 23, 32, 45

Los números de la suerte atraviesan culturas y generaciones como un gesto cotidiano cargado de expectativa. Para muchas personas, no funcionan como una promesa mágica sino como un pequeño ancla emocional: una referencia que ayuda a encarar el día con mayor seguridad, intención y una cuota de entusiasmo. En ese sentido, su valor está más ligado a la actitud que despiertan que a una predicción literal.

Numerología: cómo calcular los números de fechas y nombres

La numerología convierte fechas nombres y apellidos, y palabras en números simples (del 1 al 9) y números maestros (11, 22 y 33) mediante sumas.

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975 sumás 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.

Tabla de equivalencias para convertir palabras en números, según la numerología

1 = A J S

2 = B K T

3 = C L U

4 = D M V

5 = E N W

6 = F O X

7 = G P Y

8 = H Q Z

9 = I R

Para convertir una palabra, como un nombre completo, en un número, primero hay que convertir cada letra. Por ejemplo, María López.

MARÍA

M = 4

A = 1

R = 9

I = 9

A = 1

Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24

LÓPEZ

L = 3

O = 6

P = 7

E = 5

Z = 8

Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29

Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros