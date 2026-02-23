Buena suerte. Foto: Pexels

Comienza una nueva semana, y para cualquier desafío que nos espere, es bueno conocer cuáles son nuestros números de la suerte para este lunes 2 de febrero de 2026.

Los números de nuestro signo pueden servirnos ocmo señales para tomar decisiones, como cifras clave para definir horarios, citas, y cantidades. Tené en mente los tuyos y aplicalos en el día a día como quieras para tener buena energía.

Los números de la suerte del lunes 23 de febrero de 2026, signo por signo

Aries: 7, 13, 25, 38

Tauro: 4, 18, 27, 40

Géminis: 6, 15, 29, 34

Cáncer: 2, 11, 24, 37

Leo: 9, 17, 23, 35

Virgo: 8, 16, 30, 41

Libra: 5, 14, 26, 39

Escorpio: 1, 12, 22, 33

Sagitario: 10, 19, 28, 42

Capricornio: 3, 20, 31, 44

Acuario: 18, 24, 32, 43

Piscis: 6, 15, 27, 36

La numerología se usa como herramienta de autoconocimiento: ayuda a descubrir patrones repetitivos, talentos, desafíos, propósitos de vida y cómo alinearse con energías más armónicas. Se basa principalmente en dos fuentes: la fecha de nacimiento (para números como el de vida o camino) y el nombre completo (para aspectos relacionados con la expresión personal y el alma).

Numerología. Foto: NA

¿Qué es el número del alma y qué representa?

El número del alma (también llamado número del deseo del corazón, impulso del alma o urgencia del alma) refleja tus motivaciones internas más profundas, lo que realmente anhelas en lo emocional y espiritual, tus necesidades auténticas y lo que te da verdadera satisfacción, incluso si no lo expresas abiertamente. Representa el “mundo interior” o la esencia oculta del ser, más allá de la imagen que proyectas al exterior. Es uno de los números clave en la numerología pitagórica y suele contrastar con el número de personalidad (que se calcula con las consonantes y muestra cómo te perciben los demás).

Cómo calcular el número del alma (paso a paso)

Se calcula exclusivamente a partir de las vocales de tu nombre completo de nacimiento (tal como aparece en tu partida o certificado de nacimiento, incluyendo nombres y apellidos, sin apodos ni variaciones posteriores).

Escribe tu nombre completo en mayúsculas. Extrae solo las vocales (A, E, I, O, U). Nota: la “Y” se considera vocal solo si suena como tal. La “Ü” o diéresis se trata como U. Asigna a cada vocal su valor numérico según la tabla pitagórica estándar: Suma todos los valores obtenidos. Reduce el resultado a un solo dígito sumando sus cifras (ej. 23 → 2+3=5).Excepción: si el total es 11 o 22 (números maestros), se deja tal cual en algunos sistemas, aunque para el número del alma la mayoría reduce siempre a un dígito simple.

Ejemplo:

Nombre: María López García

Vocales: A (1), I (9), A (1), O (6), E (5), A (1), I (9), A (1)

Suma: 1 + 9 + 1 + 6 + 5 + 1 + 9 + 1 = 33

Reducción: 3 + 3 = 6 → Número del alma = 6

Este número 6 indicaría un alma motivada por el amor, la responsabilidad familiar, la armonía y el servicio a los demás.

Significados de los números

En la numerología pitagórica (la más usada en Occidente), cada número del 1 al 9 representa una vibración energética única, un arquetipo que influye en la personalidad, el propósito, las fortalezas, desafíos y lecciones de vida.

Los números maestros (11, 22 y 33 principalmente, a veces 44) son vibraciones de “octava superior”: no se reducen y traen mayor intensidad, potencial espiritual elevado, pero también desafíos más profundos y una misión más universal (ayudar a otros o impactar a gran escala).

Números básicos (1 al 9)

1 : El pionero, el líder nato. Representa independencia, originalidad, iniciativa, creatividad y voluntad fuerte. Es el número del “yo soy”, del comienzo de todo ciclo. Personas con fuerte influencia 1 son innovadoras, ambiciosas y autosuficientes, pero pueden caer en egoísmo o aislamiento si no equilibran.

2 : La dualidad, la cooperación y la sensibilidad. Simboliza armonía, diplomacia, paciencia, empatía y relaciones. Es el número de la pareja, el mediador y el apoyo emocional. Quienes lo llevan fuerte son intuitivos, tiernos y buenos escuchas, pero a veces indecisos o dependientes.

3 : La expresión creativa y la alegría. Representa comunicación, sociabilidad, optimismo, arte, humor y expansión. Es el número del niño interior, la inspiración y la abundancia emocional. Personas 3 son carismáticas, expresivas y alegres, pero pueden dispersarse o evitar la profundidad.

4 : La estabilidad y el trabajo duro. Simboliza orden, disciplina, estructura, responsabilidad y bases sólidas. Es el constructor práctico, el que pone límites y crea seguridad. Quienes vibran en 4 son leales, metódicos y confiables, pero a veces rígidos o temerosos del cambio.

5 : La libertad y la aventura. Representa cambio, versatilidad, curiosidad, sensualidad y experiencia. Es el número del explorador, el que ama la variedad y rechaza rutinas. Personas 5 son adaptables, magnéticas y amantes de la vida, pero pueden ser inestables o impulsivas.

6 : El amor y la responsabilidad. Simboliza familia, armonía, servicio, belleza, compasión y sanación. Es el número del cuidador, el artista del hogar y el protector. Quienes lo tienen fuerte son generosos, artísticos y hogareños, pero pueden volverse sacrificados o controladores.

7 : La introspección y la sabiduría. Representa análisis, espiritualidad, conocimiento, soledad constructiva y búsqueda interior. Es el número del filósofo, el investigador y el místico. Personas 7 son profundas, intuitivas y reservadas, pero a veces distantes o escépticas.

8 : El poder y la abundancia material. Simboliza autoridad, éxito, karma, finanzas, ambición y equilibrio entre lo espiritual y lo material. Es el número del ejecutivo y el que maneja grandes energías. Quienes vibran en 8 son fuertes, organizados y magnéticos para el dinero, pero pueden caer en materialismo o abuso de poder.

9: La culminación y el humanitarismo. Representa compasión universal, idealismo, generosidad, cierre de ciclos y servicio al mundo. Es el número del sabio, el artista global y el que deja legado. Personas 9 son empáticas, creativas y altruistas, pero a veces dramáticas o con dificultad para soltar.

Números maestros (no se reducen)