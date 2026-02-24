Canal 26
Por Canal 26
martes, 24 de febrero de 2026, 03:05
Suerte, trébol de 4 hojas.
Suerte, trébol de 4 hojas. Foto: Freepik

Cada signo del zodiaco cuenta con números que lo favorecen y pueden convertirse en aliados al momento de tomar decisiones, participar en juegos de azar o simplemente buscar formas de atraer buena energía.

Por eso es fundamental conocer nuestros números de la suerte y tenerlos presentes durante el día, ya sea para utilizarlos en rituales, guiarnos por ellos o tomarlos como pequeñas “señales” en la rutina cotidiana.

Conocé los números de la suerte para hoy. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Los números de la suerte del martes 24 de febrero de 2026, signo por signo

  • Aries: 1, 9, 17, 28
  • Tauro: 4, 12, 20, 33
  • Géminis: 2, 13, 25, 31
  • Cáncer: 5, 11, 19, 26
  • Leo: 7, 14, 29, 38
  • Virgo: 10, 18, 27, 39
  • Libra: 6, 15, 21, 34
  • Escorpio: 3, 16, 22, 41
  • Sagitario: 8, 17, 24, 35
  • Capricornio: 9, 18, 28, 37
  • Acuario: 1, 11, 23, 40
  • Piscis: 2, 10, 26, 32

¿Para qué sirven los números de la suerte?

Para rituales personales o supersticiones

Ciertos números pueden traer:

  • Buena vibra
  • Suerte en juegos
  • Energía positiva en decisiones

Para elegir números en juegos de azar

Mucha gente los usa para:

  • Quiniela
  • Rifas
  • Solo como guía personal

Para motivación o enfoque personal

Hay quienes usan un “número del día” como:

  • Recordatorio,
  • Amuleto,
  • Símbolo de un objetivo

Les da una sensación de dirección o buena energía.

Como parte de prácticas alternativas

En numerología, astrología y otras prácticas esotéricas se usan para “interpretar” momentos, personalidades o tendencias.

Significado de los números del 1 al 9

1 — Inicio, liderazgo, acción

  • Representa el comienzo.
  • Energía de independencia, fuerza, decisión.
  • Simboliza “el que abre camino”.

2 — Cooperación, sensibilidad, equilibrio

  • La energía de las parejas y los dúos.
  • Diplomacia, comprensión, empatía.
  • Simboliza la paz y la armonía.

3 — Creatividad, comunicación, expresión

  • Número artístico por excelencia.
  • Movimiento, inspiración, sociabilidad.
  • Simboliza alegría y expansión.

4 — Orden, estabilidad, trabajo

  • Energía práctica, disciplinada.
  • Representa bases sólidas, estructura.
  • Simboliza la constancia y responsabilidad.

5 — Cambio, libertad, aventura

  • Movimiento constante, curiosidad.
  • Energía inquieta, adaptable.
  • Simboliza lo nuevo y lo inesperado.

6 — Amor, familia, armonía

  • Energía protectora, afectiva.
  • Sentido del deber y la belleza.
  • Simboliza el hogar y la responsabilidad emocional.

7 — Introspección, sabiduría, espiritualidad

  • Representa la búsqueda interna.
  • Análisis, lógica y misterio.
  • Simboliza la conexión interior.

8 — Poder, éxito, materia

  • Energía de logro y ambición.
  • Relacionado con dinero, negocios y autoridad.
  • Simboliza el equilibrio entre lo material y lo espiritual.

9 — Cierre, generosidad, trascendencia

  • El final de un ciclo.
  • Compañerismo, ayuda, sensibilidad global.
  • Simboliza la entrega y la culminación.