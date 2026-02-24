Suerte, trébol de 4 hojas. Foto: Freepik

Cada signo del zodiaco cuenta con números que lo favorecen y pueden convertirse en aliados al momento de tomar decisiones, participar en juegos de azar o simplemente buscar formas de atraer buena energía.

Por eso es fundamental conocer nuestros números de la suerte y tenerlos presentes durante el día, ya sea para utilizarlos en rituales, guiarnos por ellos o tomarlos como pequeñas “señales” en la rutina cotidiana.

Conocé los números de la suerte para hoy. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Los números de la suerte del martes 24 de febrero de 2026, signo por signo

Aries: 1, 9, 17, 28

Tauro: 4, 12, 20, 33

Géminis: 2, 13, 25, 31

Cáncer: 5, 11, 19, 26

Leo: 7, 14, 29, 38

Virgo: 10, 18, 27, 39

Libra: 6, 15, 21, 34

Escorpio: 3, 16, 22, 41

Sagitario: 8, 17, 24, 35

Capricornio: 9, 18, 28, 37

Acuario: 1, 11, 23, 40

Piscis: 2, 10, 26, 32

¿Para qué sirven los números de la suerte?

Para rituales personales o supersticiones

Ciertos números pueden traer:

Buena vibra

Suerte en juegos

Energía positiva en decisiones

Para elegir números en juegos de azar

Mucha gente los usa para:

Quiniela

Rifas

Solo como guía personal

Para motivación o enfoque personal

Hay quienes usan un “número del día” como:

Recordatorio,

Amuleto,

Símbolo de un objetivo

Les da una sensación de dirección o buena energía.

Como parte de prácticas alternativas

En numerología, astrología y otras prácticas esotéricas se usan para “interpretar” momentos, personalidades o tendencias.

Significado de los números del 1 al 9

1 — Inicio, liderazgo, acción

Representa el comienzo.

Energía de independencia, fuerza, decisión.

Simboliza “el que abre camino”.

2 — Cooperación, sensibilidad, equilibrio

La energía de las parejas y los dúos.

Diplomacia, comprensión, empatía.

Simboliza la paz y la armonía.

3 — Creatividad, comunicación, expresión

Número artístico por excelencia.

Movimiento, inspiración, sociabilidad.

Simboliza alegría y expansión.

4 — Orden, estabilidad, trabajo

Energía práctica, disciplinada.

Representa bases sólidas, estructura.

Simboliza la constancia y responsabilidad.

5 — Cambio, libertad, aventura

Movimiento constante, curiosidad.

Energía inquieta, adaptable.

Simboliza lo nuevo y lo inesperado.

6 — Amor, familia, armonía

Energía protectora, afectiva.

Sentido del deber y la belleza.

Simboliza el hogar y la responsabilidad emocional.

7 — Introspección, sabiduría, espiritualidad

Representa la búsqueda interna.

Análisis, lógica y misterio.

Simboliza la conexión interior.

8 — Poder, éxito, materia

Energía de logro y ambición.

Relacionado con dinero, negocios y autoridad.

Simboliza el equilibrio entre lo material y lo espiritual.

9 — Cierre, generosidad, trascendencia