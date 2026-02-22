Rejuvenece y estiliza: el corte de cabello que será tendencia este otoño-invierno y es el favorito de las estrellas de Hollywood
Se trata de un estilo que volvió con todo ya que suaviza las expresiones de la cara y es el favorito de las influencers.
En un contexto donde las tendencias cambian de forma constante, la temporada otoño-invierno 2026 trae un aire renovado también en materia de cortes de cabello. Entre las propuestas que ganan protagonismo hay un estilo que volvió con fuerza y ya se posiciona como el favorito “antiedad”: el midi flick.
Se trata de una versión actualizada del clásico bob, con un largo que cae a la altura de los hombros o apenas por encima. Su rasgo distintivo está en las puntas peinadas sutilmente hacia afuera, creando un efecto en “abanico” que aporta movimiento, ligereza y volumen.
Popularizado por celebridades como Selena Gomez y Sabrina Carpenter, este corte combina modernidad y frescura. Además de su estética actual, se destaca por su capacidad para suavizar los rasgos y aportar un aire juvenil al rostro.
Corte midi flick o media melena
La clave del midi flick está en su efecto visual favorecedor. Gracias a sus capas suaves y al movimiento hacia afuera, logra estilizar el contorno facial y desviar la atención de zonas como el cuello o la papada.
Entre sus principales beneficios se destacan:
- Marco favorecedor: las capas aportan forma y realzan los rasgos.
- Volumen estratégico: suma cuerpo en la parte inferior del cabello y equilibra proporciones.
- Movimiento natural: evita un acabado rígido y genera un efecto más fresco.
- Lifting visual: eleva ópticamente pómulos y mandíbula, logrando un efecto rejuvenecedor sin intervenciones estéticas.
Otro de sus puntos fuertes es la versatilidad. Puede adaptarse a distintos tipos de cabello —liso, ondulado o con textura— y combinarse con flequillos largos u otras variaciones. Además, es de bajo mantenimiento: con un buen cepillado y secador se consigue el efecto deseado en pocos minutos.
Más que una simple tendencia, el midi flick se presenta como una opción práctica y favorecedora que aporta volumen, estiliza y se ajusta a diferentes estilos y personalidades.