Corte midi flick o media melena, la nueva tendencia para esta temporada otoño-invierno 2026. Foto: Freepik.

En un contexto donde las tendencias cambian de forma constante, la temporada otoño-invierno 2026 trae un aire renovado también en materia de cortes de cabello. Entre las propuestas que ganan protagonismo hay un estilo que volvió con fuerza y ya se posiciona como el favorito “antiedad”: el midi flick.

Se trata de una versión actualizada del clásico bob, con un largo que cae a la altura de los hombros o apenas por encima. Su rasgo distintivo está en las puntas peinadas sutilmente hacia afuera, creando un efecto en “abanico” que aporta movimiento, ligereza y volumen.

Popularizado por celebridades como Selena Gomez y Sabrina Carpenter, este corte combina modernidad y frescura. Además de su estética actual, se destaca por su capacidad para suavizar los rasgos y aportar un aire juvenil al rostro.

El midi flick de Selena Gomez.

Corte midi flick o media melena

La clave del midi flick está en su efecto visual favorecedor. Gracias a sus capas suaves y al movimiento hacia afuera, logra estilizar el contorno facial y desviar la atención de zonas como el cuello o la papada.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Marco favorecedor: las capas aportan forma y realzan los rasgos.

Volumen estratégico : suma cuerpo en la parte inferior del cabello y equilibra proporciones.

Movimiento natural : evita un acabado rígido y genera un efecto más fresco.

Lifting visual: eleva ópticamente pómulos y mandíbula, logrando un efecto rejuvenecedor sin intervenciones estéticas.

Corte media melena o "midi flick". Foto: Freepik.

Otro de sus puntos fuertes es la versatilidad. Puede adaptarse a distintos tipos de cabello —liso, ondulado o con textura— y combinarse con flequillos largos u otras variaciones. Además, es de bajo mantenimiento: con un buen cepillado y secador se consigue el efecto deseado en pocos minutos.

Más que una simple tendencia, el midi flick se presenta como una opción práctica y favorecedora que aporta volumen, estiliza y se ajusta a diferentes estilos y personalidades.