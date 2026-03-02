Limpiar hojas de las plantas. Foto: Gemini IA.

¿Alguna vez sentiste que tus plantas no avanzan, pese a que las regás y les das buena luz? Para Álvaro Pedrera, referente en el cuidado de plantas, la explicación muchas veces está en un detalle simple: la limpieza. “Si las hojas están sucias, la planta no puede hacer la fotosíntesis de manera eficiente y eso impacta en su desarrollo”, explica.

En el exterior, la lluvia cumple la función de lavar las hojas de forma natural. Pero puertas adentro, esa tarea queda en nuestras manos. El polvo acumulado puede obstruir los poros y reducir la cantidad de luz que reciben, afectando directamente el proceso mediante el cual producen su energía. Como resultado, la planta pierde vigor, crece más lento e incluso se vuelve más propensa a enfermedades.

Mantener las hojas limpias no es solo una cuestión estética: es una forma de fortalecer la salud general de la planta, tanto en interiores como en balcones o patios.

Cómo cuidar las plantas. Foto: Foto generada con IA

Cómo limpiar las hojas correctamente, según el experto

Antes de empezar, es clave tener en cuenta qué tipo de planta tenés, ya que algunas especies son más sensibles que otras.

1- Paño húmedo y movimientos suaves

La alternativa más segura es pasar un paño limpio apenas humedecido con agua. Es importante que no tenga restos de productos químicos. La recomendación es limpiar con delicadeza ambas caras de las hojas y también los tallos.

2- Una ducha de vez en cuando

Si la especie lo permite, una ducha suave puede ser una gran aliada. Colocá la planta en la bañera y utilizá agua tibia —evitando extremos de temperatura— para retirar polvo y posibles insectos. Eso sí, cuidá que el sustrato no quede saturado de agua.

3- Retirar hojas secas o dañadas

El momento de limpieza también es ideal para eliminar hojas marchitas o flores secas. Esto no solo mejora el aspecto, sino que reduce el riesgo de plagas y enfermedades.

4- Chequeo rápido de salud

Mientras manipulás la planta, aprovechá para observar si hay manchas, insectos o signos de hongos. Si notás raíces sobresaliendo por debajo de la maceta, puede ser señal de que necesita un trasplante.

Las plantas de interior tienen que ser limpiadas cuando se acumula polvo. Foto: IA/Canal 26

¿Cada cuanto limpiar las plantas para que crezcan sanas y fuertes?

No hace falta repetir el proceso a diario, pero sí conviene hacerlo cada vez que notes acumulación de polvo. Incorporar esta práctica a la rutina marca una diferencia clara: las plantas se ven más verdes, fuertes y resistentes durante todo el año.